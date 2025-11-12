Kojetín má zimní arénu za sto milionů, v létě bude patřit tenisu a florbalu

Kojetín na Přerovsku otevřel moderní zimní arénu za zhruba sto milionů korun. Sportoviště je pro město se šesti tisíci obyvateli jednou z nejvýznamnějších investic v tomto volebním období, přispěl na něj také kraj a Národní sportovní agentura.
Moderní zimní arénu otevřeli v Kojetíně na Přerovsku. Aréna je multifunkční, od listopadu do konce března bude sloužit bruslařům či krasobruslařům, poté se přemění v hřiště pro sálové sporty. Stavba přišla na zhruba sto milionů korun. Kurz krasobruslení je první praktické využití po slavnostním otevření. (11. listopadu 2025) | foto: ČTK

Aréna disponuje zázemím pro sportovce se šatnami, půjčovnou 140 párů bruslí či bufetem.

Začala se stavět loni v dubnu, sportoviště má za sebou první víkend ostrého provozu.

„V Kojetíně máme řadu investic, některé z nich jsou ale stěžejní, jsou symbolem celého funkčního období. Zimní aréna je právě tímto projektem, vymyká se všemu, co jsme za poslední roky vybudovali,“ uvedl kojetínský starosta Leoš Ptáček (nez.).

Kojetín zná i Jeff Bezos. Při adventu máme miliony balíků, říká šéf tamního Amazonu

Stavba vyšla na 100 milionů korun včetně DPH, 15 milionů korun získalo město od kraje a dalších 30 milionů korun od Národní sportovní agentury. Ledová plocha má rozměry 20 krát 40 metrů.

Ačkoli město nemá vlastní hokejový klub, již první dny po otevření svědčí podle starosty o velkém zájmu. Arénu budou využívat amatérští hokejisté, kroužek krasobruslařů, škola bruslení vedená bývalými hokejisty i veřejnost.

Sportoviště bude vytíženo i v letním období. Pod ledem je speciální umělý povrch pro tenisové sporty a inline, plocha může být využita například i pro florbal.

Velké investice

Město nyní významně investuje, souvislost to má i s rozšířením průmyslové zóny. V katastru Kojetína má své robotické distribuční centrum internetový prodejce Amazon. Zprovozněno bylo v červnu 2023 a stalo se nejvýznamnější zaměstnavatelem v okrese Přerov.

Díky dani z nemovitosti každoročně do městské pokladny přispívá částkou devět milionů korun.

Město podle starosty významně investuje už posledních deset let.

„Investujeme do občanské vybavenosti na všech frontách, a to jak v oblasti školství či zdravotnictví, udělali jsme kompletně všechny nové kotelny. Soustředili jsme se také na sportoviště a na rekonstrukci stávajícího bytového fondu. Existuje však synergický efekt mezi průmyslovou zónou a vším ostatním,“ doplnil starosta.

Otevření nového logistického centra společnosti Amazon v blízkosti města, které s sebou přineslo i výrazné zvýšení koncentrace lidí a intenzity dopravy, bylo před dvěma lety například také důvodem pro otevření nové výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby. Umístěna je v budově kojetínské polikliniky.

