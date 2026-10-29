Nový typ robotické stáje včetně dojicího systému Batch milking (v překladu skupinové dojení – pozn. red.) má v plánu vybudovat Zemědělské družstvo Unčovice u Litovle na Olomoucku. I když dojicí roboty má už několik farem v regionu, tento typ koncepce je na Moravě ojedinělý.
Od novinky, která nemá na Hané obdoby a skotu díky špičkovému komfortu a moderním technologiím přinese pohodlí a méně stresu, si družstvo slibuje větší produkci mléka i užitkovost. A především úlevu pro zaměstnance, protože nejtěžší práci při dojení zastane robot.
„Jen to nejzdravější a nejspokojenější zvíře vám přináší dobrý ekonomický výsledek. A dobré ekonomické výsledky umožňují investovat do zlepšení životních podmínek zvířat, welfare. Díky tomu nám užitkovost za posledních pět let narostla o 27 procent,“ bilancuje Milada Rašková Měsícová, předsedkyně představenstva unčovického družstva, jež hospodaří na výměře téměř devět tisíc hektarů.
Inspiraci pro svou robotickou farmu brala v zahraničí, například v Polsku či Nizozemsku. „Tam jsou, co se týče robotizace, nesrovnatelně dál než čeští farmáři a nejmodernější technologie tam provozují třeba pět i více let. Na rozdíl od nás tak mají dlouhodobé zkušenosti s autonomními systémy a jsou schopni vyhodnocovat, které technologie se osvědčily a čeho se naopak vyvarovat,“ vysvětluje šéfka družstva.
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Systém Batch milking se podle ní od klasických robotů ve stáji, do kterých si krávy chodí, kdy chtějí, liší. „Hlavní rozdíl je v tom, že se krávy dojí v předem organizovaných skupinách a v určených časech, místo aby jednotlivá zvířata přicházela k robotu průběžně po celý den. Batch milking kombinuje robotické dojení s řízeným pohybem stáda,“ popisuje Rašková Měsícová.
Díky organizovanému dojení může obsluha plánovat práci podobně jako u klasické dojírny. „Největší smysl tento systém dává zejména u středních a velkých stád, kde je důležitá úspora pracovní síly, vysoké využití zařízení a organizace skupin,“ objasňuje předsedkyně.
Nepřetržitý přísun krmení i gumové matrace
Do své modernizace unčovické družstvo, které má skoro 200 zaměstnanců a v sezoně jich ještě dalších pět desítek přibude, každoročně investuje desítky milionů korun. V současnosti farma patří mezi nejmodernější v Česku. Podnik postupně vybudoval kompletně novou farmu chovu skotu, produkční stáje, dojírnu, porodnu, teletníky, silážní žlaby a jímky na kejdu.
V moderním kravínu v Příkazech na Olomoucku mají krávy nejen hodně světla, ale i nepřetržitý přísun čerstvého krmení či vzduchu a gumové matrace na podlaze jim mají simulovat pohyb na louce.
„Máme zde zhruba 900 dojnic a vyprodukujeme přes 30 tisíc litrů mléka denně, přes deset milionů litrů za rok. Z kejdy díky bioplynové stanici vyrábíme elektřinu a teplo nejen pro naše středisko, ale i obec,“ zmiňuje Rašková Měsícová.
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Masné výrobky z vlastní produkce prasat a skotu družstvo prodává ve své prodejně na farmě, kde našli odbyt i další tamní menší zemědělci. Ročně takto v družstvu zpracují skoro tři tisíce prasat. Nedávno svou produkci rozšířili i o chov masného dobytka v sousedním Moravskoslezském kraji a otevřeli první hanácké bistro.
„Jsme hodně novátorští a nebojíme se ani projektů, do nichž si jiní netroufnou, protože pro ně nejsou rentabilní. Třeba chov prasat se potýká s extrémními výkyvy výkupních cen a pro zemědělce je rizikový. My ale nestavíme jen na něm, investujeme též do skotu, takže když se nedaří jednomu segmentu, podrží ho ten druhý,“ uvádí Milada Rašková Měsícová, která je hrdá i na své hanácké kořeny. „Všichni jsme potomci sedláků, kteří na naší půdě hospodařili dlouhé roky před námi. Hospodaříme s respektem k Hané,“ uzavírá.
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Za modernizaci a rozvoj podniku, jehož historie sahá 70 let zpět a klade velký důraz na takzvané precizní a regenerativní zemědělství šetrné k přírodě, se Zemědělské družstvo Unčovice nyní stalo Firmou roku 2026 Olomouckého kraje a postoupilo do celorepublikového finále. Slavnostní vyhlášení výsledků se chová uskuteční 10. prosince v pražském Paláci Žofín.
„Vítězná firma nás zaujala nebývalým rozsahem své zemědělské i potravinářské činnosti, ale i tím, jaký důraz klade na kvalitu a udržitelnost své produkce. Zemi nedrancují, ale pečují o ni. Pomáhají i malým zemědělcům, to se vždycky cení,“ zhodnotil za porotu soutěže Dušan Klimek.