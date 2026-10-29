Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Krávy v automatizované stáji podojí roboti. Farma v Unčovicích chystá novinku

Lenka Muzikantová
  5:55aktualizováno  7:15

Fotogalerie4

Skot chovaný Zemědělským družstvem Unčovice (duben 2021) | foto: ZD Unčovice

Až 12 dojicích robotů krávy ve speciálních boxech dokonale umyje, namasíruje a vydezinfikuje jim struky, než je podojí. Kvalitu mléka pak zkontrolují speciální analyzátory, které vyloučí u zvířat sebemenší zánět či problém. V další stáji pod jednou střechou se pak automatizované systémy postarají o krmení dojnic a o zastýlání, aby je nic nerušilo a měly přitom co největší pohodlí.

Nový typ robotické stáje včetně dojicího systému Batch milking (v překladu skupinové dojení – pozn. red.) má v plánu vybudovat Zemědělské družstvo Unčovice u Litovle na Olomoucku. I když dojicí roboty má už několik farem v regionu, tento typ koncepce je na Moravě ojedinělý.

Od novinky, která nemá na Hané obdoby a skotu díky špičkovému komfortu a moderním technologiím přinese pohodlí a méně stresu, si družstvo slibuje větší produkci mléka i užitkovost. A především úlevu pro zaměstnance, protože nejtěžší práci při dojení zastane robot.

Skot chovaný Zemědělským družstvem Unčovice (duben 2021)
Skot chovaný Zemědělským družstvem Unčovice (duben 2021)
Pro svůj skot vybudovalo Zemědělské družstvo Unčovice moderní kravín v Příkazech na Olomoucku, nyní připravuje i nový typ robotické farmy se systémem Batchmilking, kdy se krávy dojí v organizovaných skupinách a v určených časech. Ilustrační foto.
Pro svůj skot vybudovalo Zemědělské družstvo Unčovice moderní kravín v Příkazech na Olomoucku, nyní připravuje i nový typ robotické farmy se systémem Batchmilking, kdy se krávy dojí v organizovaných skupinách a v určených časech. Ilustrační foto.
4 fotografie

„Jen to nejzdravější a nejspokojenější zvíře vám přináší dobrý ekonomický výsledek. A dobré ekonomické výsledky umožňují investovat do zlepšení životních podmínek zvířat, welfare. Díky tomu nám užitkovost za posledních pět let narostla o 27 procent,“ bilancuje Milada Rašková Měsícová, předsedkyně představenstva unčovického družstva, jež hospodaří na výměře téměř devět tisíc hektarů.

Inspiraci pro svou robotickou farmu brala v zahraničí, například v Polsku či Nizozemsku. „Tam jsou, co se týče robotizace, nesrovnatelně dál než čeští farmáři a nejmodernější technologie tam provozují třeba pět i více let. Na rozdíl od nás tak mají dlouhodobé zkušenosti s autonomními systémy a jsou schopni vyhodnocovat, které technologie se osvědčily a čeho se naopak vyvarovat,“ vysvětluje šéfka družstva.

Cukrovary na Hané bojují o přežití, ve hře je i konec stopadesátileté tradice

Systém Batch milking se podle ní od klasických robotů ve stáji, do kterých si krávy chodí, kdy chtějí, liší. „Hlavní rozdíl je v tom, že se krávy dojí v předem organizovaných skupinách a v určených časech, místo aby jednotlivá zvířata přicházela k robotu průběžně po celý den. Batch milking kombinuje robotické dojení s řízeným pohybem stáda,“ popisuje Rašková Měsícová.

Díky organizovanému dojení může obsluha plánovat práci podobně jako u klasické dojírny. „Největší smysl tento systém dává zejména u středních a velkých stád, kde je důležitá úspora pracovní síly, vysoké využití zařízení a organizace skupin,“ objasňuje předsedkyně.

Nepřetržitý přísun krmení i gumové matrace

Do své modernizace unčovické družstvo, které má skoro 200 zaměstnanců a v sezoně jich ještě dalších pět desítek přibude, každoročně investuje desítky milionů korun. V současnosti farma patří mezi nejmodernější v Česku. Podnik postupně vybudoval kompletně novou farmu chovu skotu, produkční stáje, dojírnu, porodnu, teletníky, silážní žlaby a jímky na kejdu.

V moderním kravínu v Příkazech na Olomoucku mají krávy nejen hodně světla, ale i nepřetržitý přísun čerstvého krmení či vzduchu a gumové matrace na podlaze jim mají simulovat pohyb na louce.

„Máme zde zhruba 900 dojnic a vyprodukujeme přes 30 tisíc litrů mléka denně, přes deset milionů litrů za rok. Z kejdy díky bioplynové stanici vyrábíme elektřinu a teplo nejen pro naše středisko, ale i obec,“ zmiňuje Rašková Měsícová.

Těšetický pivovar zažil čtyři staletí slávy i trpký zánik v 70. letech

Masné výrobky z vlastní produkce prasat a skotu družstvo prodává ve své prodejně na farmě, kde našli odbyt i další tamní menší zemědělci. Ročně takto v družstvu zpracují skoro tři tisíce prasat. Nedávno svou produkci rozšířili i o chov masného dobytka v sousedním Moravskoslezském kraji a otevřeli první hanácké bistro.

„Jsme hodně novátorští a nebojíme se ani projektů, do nichž si jiní netroufnou, protože pro ně nejsou rentabilní. Třeba chov prasat se potýká s extrémními výkyvy výkupních cen a pro zemědělce je rizikový. My ale nestavíme jen na něm, investujeme též do skotu, takže když se nedaří jednomu segmentu, podrží ho ten druhý,“ uvádí Milada Rašková Měsícová, která je hrdá i na své hanácké kořeny. „Všichni jsme potomci sedláků, kteří na naší půdě hospodařili dlouhé roky před námi. Hospodaříme s respektem k Hané,“ uzavírá.

Kritické sucho na Hané. Ani jednorázový déšť už nepomůže, říkají zemědělci

Za modernizaci a rozvoj podniku, jehož historie sahá 70 let zpět a klade velký důraz na takzvané precizní a regenerativní zemědělství šetrné k přírodě, se Zemědělské družstvo Unčovice nyní stalo Firmou roku 2026 Olomouckého kraje a postoupilo do celorepublikového finále. Slavnostní vyhlášení výsledků se chová uskuteční 10. prosince v pražském Paláci Žofín.

„Vítězná firma nás zaujala nebývalým rozsahem své zemědělské i potravinářské činnosti, ale i tím, jaký důraz klade na kvalitu a udržitelnost své produkce. Zemi nedrancují, ale pečují o ni. Pomáhají i malým zemědělcům, to se vždycky cení,“ zhodnotil za porotu soutěže Dušan Klimek.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Něco jako Taxis. Řidiči přes zákaz vjíždějí na opravovaný přejezd a ničí si auta

Pohled na jedno z aut, které uvázlo na opravovaném přejezdu v olomoucké...

V praktický psychologický pokus se v uplynulých dnech změnila oprava železničního přejezdu na jedné z důležitých silnic v Olomouci. Názorně je zde vidět, jak někteří řidiči nedodržují dočasný zákaz...

Palačovská spojka je otevřená. Zrychlí cestování mezi třemi moravskými kraji

Silničáři otevřeli tzv. Palačovskou spojku u Valašského Meziříčí. Cesta první...

V nejbližších týdnech pomůže mimo jiné rodičkám z okolí Nového Jičína. Tamní nemocnice Agel totiž řeší problém s olovem v pitné vodě v jedné z budov a musela dočasně přemístit porodnici do svého...

Proti největšímu dálničnímu tendru nejsou námitky. Stavba úseků D35 může brzy začít

Skrytá ornice na trase dálnice D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí. (29. září...

Největšímu PPP dálničnímu projektu v novodobé historii Česka už nic zásadního nestojí v cestě. Žádné z neúspěšných konsorcií nevyužilo zákonnou patnáctidenní lhůtu k odvolání proti konečnému výběru...

Ve zbrojovce zabíjel otráveným nápojem. Muž dostal výjimečný trest a detenci

Jiří Kudlička byl za otrávení nápojů ve šternberské zbrojovce, jejímž následkem...

Krajský soud v Olomouci dnes poslal na 24,5 roku do vězení Jiřího Kudličku a nařídil mu také následnou zabezpečovací detenci. Podle obžaloby otrávil nápoje ve šternberské zbrojovce a kvůli tomu...

Vlak na přejezdu zdemoloval nákladní auto, řidič má zlomené oba kotníky

Vlak narazil na přejezdu v Hlubočkách do nákladního auta a zdemoloval ho....

Vlak a nákladní auto s potravinami se dopoledne srazily na přejezdu v Hlubočkách na Olomoucku. Řidič tam vjel přímo před přijíždějící soupravu a ta vůz při srážce silně poničila. Šofér utrpěl středně...

Krávy v automatizované stáji podojí roboti. Farma v Unčovicích chystá novinku

Skot chovaný Zemědělským družstvem Unčovice (duben 2021)

Až 12 dojicích robotů krávy ve speciálních boxech dokonale umyje, namasíruje a vydezinfikuje jim struky, než je podojí. Kvalitu mléka pak zkontrolují speciální analyzátory, které vyloučí u zvířat...

29. října 2026  5:55,  aktualizováno  7:10

Bláznovství! Proč tady byl VAR, zlobil se kouč Prostějova po vyřazení. Ale je pyšný

Trenér Prostějova Pilný během pohárového klání s Hradcem.

Po výhrách v Kuřimi a Všechovicích a senzačním vyřazení olomoucké Sigmy prostějovská cesta fotbalovým MOL Cupem končí. Ve středu prohráli Hanáci s Hradcem Králové po prodloužení 1:3. Ale byla to...

28. října 2026  19:18

Umí zmást oko i techniku, obstojí v ruinách města, říká autor nové armádní kamufláže

Premium
Tomáš Chorý z Univerzity Palackého v Olomouci se svým týmem vytvořil...

Po více než třiceti letech čeká české vojáky zásadní změna vzhledu. Dosavadní maskovací vzor 95 nahradí sedmibarevný MAD21, za jehož návrhem stojí šumperský rodák, výtvarník a grafický designér Tomáš...

28. října 2026

Fotbal se na mě dívá skrz prsty. Vitásek o cejchu Love Island a Horváthově šanci

Premium
David Vitásek, brankář třetiligového Mostu, účastník soutěže Love Island.

Mrzutý. Otrávený. Nepochopený. David Vitásek si přeje, ať ho český fotbal nevnímá zúženým viděním v prvním plánu jako kluka z Love Island, ale hlavně jako fotbalistu. Mostecký brankář se pere se...

28. října 2026

Sokolová dostala nabídku na primátorku. V Prostějově se rýsuje konec vlády ANO

Lídryně politického uskupení Prostějovští demokraté: ODS + nezávislí pro...

Povolební vyjednávání v Prostějově nabralo zásadní obrat. Prostějovští demokraté (ODS a nezávislí kandidáti) ukončili rozhovory s hnutím ANO dosavadního primátora Františka Jury a rozhodli se jednat...

28. října 2026  11:54

I bez ruky se prosadil mezi profíky. Jsem holt pořád pozitivní, říká úkaz Kadlec

Premium
Jan Kadlec (nahoře) slaví gól se spoluhráči z Prostějova.

Lidstvo sotva poznalo herní konzoli playstation, Michael Jackson koncertoval v Praze, Jaromír Jágr válel se svým typickým účesem za Pittsburgh Penguins. V roce 1995 se také fotbalový Prostějov...

28. října 2026

Rozvoj bydlení i doprava. Nové vedení Šumperku představilo své priority

Dohodu o nové koalici v Šumperku stvrdili (zleva) lídr Nezávislé volby a...

Nové vedení Šumperku představilo priority pro následující čtyři roky. Stalo se tak po podvečerním popisu koaliční smlouvy. Koalice Nezávislé volby, Starostů a nezávislých a uskupení Srdcem pro...

27. října 2026  17:30

Protest v Olomouci. Nechceme média sloužící vládě, vzkázaly stovky studentů

Studenti Univerzity Palackého v Olomouci se sešli před právnickou fakultou, aby...

Stovky studentů Univerzity Palackého se v úterý symbolicky za minutu dvanáct sešly před právnickou fakultou v Olomouci, aby vyjádřily podporu České televizi a Českému rozhlasu. Vysokoškoláci...

27. října 2026  15:26

V Hustopečích nad Bečvou začala druhá etapa sanace benzenu. Potrvá 17 měsíců

Pohled na místo u nádraží v Hustopečích nad Bečvou, kde pokračuje sanace...

V Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku začala druhá etapa rozsáhlých sanací po loňské nehodě vlaku s toxickým benzenem, zakázku vyhrála společnost Dekonta. Její odborníci na místě pracují již od...

27. října 2026

Autem srazili divočáka, na hřišti ho porcovali. Jsou to známí gauneři, říkají místní

Neznámí pachatelé srazili autem divočáka, kterého pak rozporcovali na...

Přímo na fotbalovém hřišti klubu TJ Tršice na Olomoucku někdo v noci na pondělí rozporcoval divočáka. Pachatelé ho srazili autem a místo aby zavolali policii, u tribuny na hřišti si udělali...

27. října 2026  12:31

Jeseník povedou nezávislí a ANO. Starostou bude Antálek, Blišťanová jde do opozice

Dušan Antálek (Pro Jeseník). (2026)

Jeseník má jasno o základních stavebních pilířích budoucí koalice. Na vládnutí se domluvilo vítězné uskupení Pro Jeseník (nez.) s hnutím ANO. V jednadvacetičlenném zastupitelstvu by měli těsnou...

27. října 2026  9:35

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímek

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  27. 10. 8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.