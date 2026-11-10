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Znásilnění čtrnáctileté si natáčel a video rozeslal. Místo podmínky půjde do vězení

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  15:22
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Pod záminkou, že si u něj může uschovat koloběžku, vylákal tehdy mladistvý chlapec čtrnáctiletou dívku do bytu svých rodičů, kde ji podle verdiktu soudu znásilnil. Nedobrovolný sex navíc natočil a video pak rozeslal známým. Krajský soud v Ostravě mladíkovi nejprve uložil podmíněný trest, odvolací Vrchní soud v Olomouci však nyní rozhodl, že půjde na 20 měsíců do vězení.

Dívka a mladík, jehož jméno redakce neuvádí kvůli ochraně identity oběti, se před činem znali a dopisovali si. Poté, co obžalovaný na jaře 2022 v jedné z obcí Moravskoslezského kraje dívku vlákal do bytu, se začal dožadovat sexu, což však ona odmítla.

Podle spisu ji proto následně udeřil, začal svlékat a navzdory jejímu nesouhlasu ji znásilnil. Průběh činu si navíc zaznamenal na video, které následně šířil mezi kamarády prostřednictvím sociálních sítí.

Ostravský krajský soud v březnu uznal nyní dvacetiletého muže vinným ze znásilnění, výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií i zneužití dítěte k výrobě pornografie. Uložil mu tříleté vězení s podmíněným odkladem na tři roky.

S takovým verdiktem nesouhlasily obě strany. Státní zastupitelství požadovalo nepodmíněný trest, zatímco obžalovaný zpochybňoval samotný závěr, že šlo o znásilnění.

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Vrchní soud nyní mladíkovo odvolání zamítl a výrok o vině ponechal beze změny. Vyhověl naopak státnímu zástupci a původní podmínku změnil na 20 měsíců nepodmíněně. Rozhodnutí je pravomocné.

„Předchozí komunikace mezi mladíkem a dívkou ani případná dohoda o intimním kontaktu nic nemění na tom, že poškozená mohla pokračování odmítnout. Obžalovaný její nesouhlas nerespektoval. Vina je jednoznačně prokázána, není o ní pochybnosti,“ prohlásil předseda senátu Jiří Zouhar.

Za sexuální útok nebyl potrestán poprvé

Soud vycházel nejen z výpovědi dívky a svědků, ale i znaleckých posudků z psychologie a psychiatrie. „Soud také odmítl obhajobu, která zpochybňovala způsob, jakým se intimní záznam dostal mezi další lidi. Podle svědků pocházelo video šířené přes Instagram od obžalovaného,“ dodal Zouhar.

V kauze hrál roli fakt, že se dívka po činu neobrátila na policii. „Obávala se, že jí rodiče budou událost klást za vinu a že se o ní bude mluvit. Na případ se přišlo až při vyšetřování jiného znásilnění, kdy jeden ze svědků vypověděl, že mladík měl v minulosti napadnout další dívku, a uvedl také její totožnost,“ popsal mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik.

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Znalkyně z oboru psychiatrie popsala psychické následky, které čin na dívce zanechal. Podle soudního odůvodnění u ní jednání obžalovaného vyvolalo obtíže odpovídající poruše přizpůsobení s psychotraumatickými projevy.

Podstatnou roli při rozhodování o trestu sehrála rovněž minulost odsouzeného. „Za další znásilnění a pohlavní zneužití už byl pravomocně potrestán. V obou případech dostal podmínku. Nyní projednávaný čin však spáchal ještě před těmito skutky, byť se k soudu dostal až později,“ vysvětlila státní zástupkyně Petra Dušková.

Trest si odpyká mezi mladistvými, byť je dospělý

Vrchní soud tak mladíkovi uložil jeden společný trest za všech pět provinění, tedy nejen za znásilnění čtrnáctileté dívky a související činy, ale také za dva dříve projednané sexuální delikty. Původní podmíněné tresty přitom zrušil a nahradil je dvaceti měsíci vězení.

Podle odvolacího soudu už nelze spoléhat pouze na výchovný účinek podmíněného odsouzení. Předseda senátu poukázal na pokračování mladíkovy trestné činnosti a potřebu zabránit jejímu opakování. Trest přitom soud uložil blíže spodní hranici sazby, která činila jeden rok až pět let.

Přestože je odsouzený dnes již dospělý, bude trest vykonávat odděleně od běžné dospělé vězeňské populace ve zvláštním oddělení pro mladistvé.

„Z mého pohledu to je asi maximum, kterého jsme mohli v dnešním řízení dosáhnout. Oddělený výkon trestu umožní vhodnější péči o odsouzeného, než kdyby byl umístěn mezi dospělé vězně,“ zhodnotila státní zástupkyně.

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