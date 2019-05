Jeseník přivítal své mistry světa v raftingu, uspěli v Austrálii

Tým, který reprezentoval Českou republiku, soutěžil v kategorii juniorů do 19 let ve složení Pavel Drastich, Ondřej Ježek, Jakub Vyroubal, Vítězslav Ručka, Aleš Raděj.

Jediným nejesenickým členem reprezentační posádky byl Michael Šlesingr z Letohradu. Jako náhradník čekal na příležitost Matěj Čížek, který je rovněž z Jeseníku.

Mistři světa z jesenické posádky Youngster Yes

„Pro mě byli od začátku favoriti, i když to bylo jejich první mistrovství světa a neměli žádné mezinárodní zkušenosti,“ řekl trenér mladých raftařů Aleš Raděj.

Podle něj mladí mistři světa žijí svým sportem už několik let. „Někteří chtěli jít studovat jinam, ale kvůli svému sportu zůstali na školách v Jeseníku, aby spolu mohli pořád trénovat,“ popisuje Raděj.

Ač se mladí raftaři pohybují v podhůří Jeseníků, paradoxně nemají v horách ani podhůří raftovou vodu.

„Trénujeme na bývalém bělidle na Bělé, kde máme jakýsi minislalom, na těžší vodu jezdíme do Rakouska, absolvujeme i některé mezinárodní závody a reprezentační srazy. K tréninkovému ideálu to má hodně daleko i z toho pohledu, že mnozí soupeři našich kluků jsou už v podstatě poloprofesionály,“ řekl trenér.

I když si jeseničtí sportovci vyjeli medaile v kategorii do devatenácti let, chodí teprve do prvního ročníku středních škol.

„Mohou tak spolu jezdit ještě dva tři roky, takže pokud budou tvrdě pracovat jako dosud, dají se čekat další úspěchy,“ doplnil trenér.