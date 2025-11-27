Vražda mladé ženy poblíž mírovské věznice. Podezřelého policisté zadrželi

  10:04aktualizováno  10:14
Kriminalisté od rána vyšetřují násilnou smrt jednatřicetileté ženy v Mírově na Šumpersku. Podezřelým je o pět let starší partner oběti, kterého už policisté zadrželi. V regionu jde letos o jedenáctý případ vraždy nebo pokusu o ni.
ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„Olomoučtí krajští kriminalisté vyšetřují násilné úmrtí ženy v bytě v obci Mírov od brzkých ranních hodin,“ uvedl krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

„V souvislosti s případem zadrželi šestatřicetiletého partnera zemřelé, s nímž provádějí úkony trestního řízení. Čin prověřují pro podezření z vraždy,“ dodal.

Podle informací iDNES.cz k činu došlo v bytovce stojící poblíž známé věznice, v níž si odpykávají trest i doživotně odsouzení a odkud v říjnu 2000 uprchl Jiří Kajínek.

Bylo půl osmé, když k nám dorazil dozorce. Hospodský vzpomíná na útěk Kajínka

V regionu jde letos už o jedenáctý případ vraždy nebo pokusu o ni, téměř dvojnásobně je tak překročen loňský počet. Naposledy olomoučtí kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu před týdnem sedmatřicetiletou ženu z Olomouce. Je podezřelá, že svého o 13 let mladšího partnera při hádce bodla nožem.

Další dvě vraždy se pak staly v říjnu. První z nich se odehrála v Zábřehu na Šumpersku, kde muže z tamní ubytovny ubil patnáctiletý mladík. Oběť si podle kriminalistů vybral náhodně, motivem bylo podle nich vybití si agrese a vzteku.

O několik dní později pak byl v Hranicích na Přerovsku zavražděn čtyřiačtyřicetiletý cizinec, jehož bodl nožem devatenáctiletý nevlastní syn. Podle policie se tak stalo po hádce na rodinné oslavě, přičemž muž byl často opilý, týral rodinu a na oslavě se choval agresivně. Policie mladíka zprvu obvinila z vraždy, čin ovšem kvůli okolnostem hodlá překvalifikovat na zabití, kde je nižší trestní sazba.

29. října 2025
