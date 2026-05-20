Případ zavražděné ženy míří k soudu, propuštěnému vězni hrozí až výjimečný trest

Autor:
  8:59
Kriminalisté ukončili vyšetřování loňské vraždy ženy v Mírově na Šumpersku, ze které je obviněn vězeň propuštěný krátce před činem z tamní věznice, kde si odpykával trest za vraždu spáchanou v roce 2014. Šestatřicetiletému muži podle návrhu obžaloby hrozí dalších až dvacet let za mřížemi nebo i výjimečný trest.
Jednatřicetiletá žena zemřela v Mírově na Šumpersku násilnou smrtí v bytovém domě stojícím poblíž tamní známé věznice, v níž si odpykávají trest i doživotně odsouzení. (27. listopadu 2025) | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Věznice Mírov na Šumpersku, odkud Kajínek utekl.
„Kriminalisté skončili vyšetřování případu zavražděné jednatřicetileté ženy, která přišla o život v listopadu 2025 v obci Mírov na Šumpersku. Krajskému státnímu zástupci předali spis s návrhem na podání obžaloby na šestatřicetiletého muže,“ uvedl krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

„Muži hrozí trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest,“ dodal.

Jak policie už dříve uvedla, pachatel vraždil jen 22 dnů poté, co byl z věznice podmíněně předčasně propuštěn téměř po nejkratší možné době. Za mřížemi si měl Patrik C. podle rozsudku z roku 2015 odpykat 16,5 roku za ubodání přítelkyně, jíž v silné opilosti zasadil téměř padesát ran a vystřídal při tom deset nožů.

Na svobodu měl tedy vyjít až téměř na konci roku 2030, nakonec však strávil ve vězení téměř jen povinnou část trestu. O předčasné propuštění mohl požádat po odpykání dvou třetin, tedy po jedenácti letech. Což znamenalo nejdříve v květnu letošního roku, neboť se mu započítala doba strávená ve vazbě.

1. prosince 2025

KRIMI

Pár dní po propuštění ale podle obvinění opět pod vlivem alkoholu svůj čin zopakoval. S obětí se přitom seznámil ještě během výkonu trestu před branami věznice během pracovního nasazení vězňů.

Podle vedoucího krajského odboru obecné kriminality Jana Lisického pachatel na oběť zaútočil nožem zákeřně zezadu ve středu před desátou večer po vzájemné hádce.

„Poté místo opustil, chvíli se toulal po okolí a nakonec telefonem zavolal na policii, že doma zavraždil přítelkyni. Na místo vyjela hlídka ověřit pravdivost sdělených informací, jež nalezla v bytě ženu bez známek života,“ doplnil s tím, že motivem byly zhoršující se vztahy mezi partnery.

Okolnosti i průběh vraždu byly podle něj „jako přes kopírák“ s činem, který muž spáchal v roce 2014. „Jen ran je nyní o něco méně,“ podotkl Lisický.

27. listopadu 2025

KRIMI

