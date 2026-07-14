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Bodal ji do hlavy, zasadil 36 ran. K vraždě další partnerky se muž u soudu přiznal

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Aktualizujeme   8:36aktualizováno  9:05

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Krajský soud v Olomouci soudí Patrika Cigoše za loňskou brutální vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. (14. července 2026) | foto: Ondřej Zuntych, MF DNES

Před olomouckým krajským soudem v úterý stanul Patrik Cigoš, který je obžalovaný z loňské vraždy své přítelkyně v Mírově na Šumpersku. Ženu podle vyšetřovatelů ubodal jen tři týdny po svém podmíněném předčasném propuštění z tamní věznice, kde si odpykával trest za téměř totožný zločin. Cigoš krátce po zahájení úterního líčení prohlásil vinu, soud ji přijal. Dokazování odpadá, žalobkyně žádá 28 let.

Obžaloba v úterý ráno před soudem uvedla, že muž ženě zasadil 36 bodnořezných a řezných ran, většinou na hlavu. Výčet zranění četla státní zástupkyně Michaela Šoková téměř deset minut. Obžalovaný netečně seděl a poslouchal.

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Bodal ji do hlavy, zasadil 36 ran. K vraždě další partnerky se muž u soudu přiznal

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Krajský soud v Olomouci soudí Patrika Cigoše za loňskou brutální vraždu ženy v...

Před olomouckým krajským soudem v úterý stanul Patrik Cigoš, který je obžalovaný z loňské vraždy své přítelkyně v Mírově na Šumpersku. Ženu podle vyšetřovatelů ubodal jen tři týdny po svém podmíněném...

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