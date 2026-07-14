Obžaloba v úterý ráno před soudem uvedla, že muž ženě zasadil 36 bodnořezných a řezných ran, většinou na hlavu. Výčet zranění četla státní zástupkyně Michaela Šoková téměř deset minut. Obžalovaný netečně seděl a poslouchal.
Bodal ji do hlavy, zasadil 36 ran. K vraždě další partnerky se muž u soudu přiznal
Armáda převzala poslední Leopard. Přechod k moderním tankům je kompletní
Armáda v pátek na základně v Přáslavicích na Olomoucku převzala poslední ze 42 tanků Leopard 2A4. V letech 2028 až 2030 pořídí dalších 44 tanků Leopard 2A8, což je nejnovější verze. Německé Leopardy...
Tatrovky už odvážejí zeminu. Projekt posledních úseků D35 vstupuje do finální fáze
Největší PPP projekt v historii Česka vstupuje do rozhodující fáze. Dnešek je totiž posledním dnem, kdy mohou tři vybraná mezinárodní konsorcia předložit své konečné nabídky na stavbu 35 kilometrů...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Stavba nového Franze Josefa je v polovině. Největší budova už mění panorama
V olomoucké fakultní nemocnici roste největší stavba v její historii. Rozestavěný pavilon B v areálu Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) každý den posouvá k dokončení více než 150 pracovníků a tři...
Měl oči jako upír, ale slepý nebyl. Lékaři u chlapce potvrdili albinismus
Nosí speciální červené brýle, které chrání jeho citlivý zrak, používá opalovací krémy s nejvyšším ochranným faktorem a i v tom největším vedru musí být před silným sluncem v kočárku zahalený dekou...
Bodal ji do hlavy, zasadil 36 ran. K vraždě další partnerky se muž u soudu přiznal
Před olomouckým krajským soudem v úterý stanul Patrik Cigoš, který je obžalovaný z loňské vraždy své přítelkyně v Mírově na Šumpersku. Ženu podle vyšetřovatelů ubodal jen tři týdny po svém podmíněném...
Ženu vylekala u domu v Přerově uprchlá bílá krajta. Strážníci ji vrátili chovateli
Další odchyt exotického zvířete si na své konto připsali strážníci z Přerova. Na jejich operační středisko rozrušená žena nahlásila, že u jednoho z tamních domů se plazí obrovský had. Po příjezdu na...
Z olomoucké MHD je opět veřejná „sauna“, klimatizaci má jen minimum vozů
V letních vedrech připomínají některé tramvaje a autobusy v Olomouci spíš skleník než prostředek veřejné dopravy. Cesta do práce nebo domů se tak v tropických dnech, které se nyní vracejí, mění pro...
Sledujete fotbal? Hoch přitakal a schytal rány, hledané tři mladíky už policie má
Přes dva týdny policisté marně pátrali po násilníkovi, který v červnu v Přerově na ulici bezdůvodně zaútočil na mladistvého hocha a vážně ho zranil. Na začátku července proto oslovili veřejnost s...
Vandalové zdemolovali v parku lavičky a koše, radní na ně vypsal odměnu
Velkou škodu napáchali v závěru minulého týdne v olomouckém parku zatím neznámí vandalové. Na místě poničili nebo i zcela zdemolovali osm laviček a také poškodili několik košů. V městských parcích...
Hygienici nemohou chtít údaje o očkování jen po telefonu, rozhodl soud
Poskytovatelé zdravotních služeb nemohou krajským hygienickým stanicím předávat informace o pacientech, kteří odmítli povinné očkování, pokud nejsou splněny zákonné podmínky. K prolomení mlčenlivosti...
Do Senátu chtějí tváře z univerzity a kraje. Nové hnutí věří, že uspěje i bez kampaně
Poslanec, rektor i stávající senátor, který nepovede žádnou kampaň. První strany už mají jasno, koho chtějí z Olomouckého kraje vyslat do křesel v horní komoře parlamentu. Vzniká i nové hnutí 24/7....
Nosková snad nemá nervy. Na tenisový svátek v Přerově dorazil i Michal David
Velký sobotní svátek nejen pro Přerov, ale pro celý český tenis. Ve finále Wimbledonu se utkává přerovská tenistka Linda Nosková s Karolínou Muchovou, která podstatnou část své tenisové cesty spojila...
Stavba nového Franze Josefa je v polovině. Největší budova už mění panorama
V olomoucké fakultní nemocnici roste největší stavba v její historii. Rozestavěný pavilon B v areálu Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) každý den posouvá k dokončení více než 150 pracovníků a tři...
Chorvatská kolonie v Sigmě se rozrůstá. Přichází vysněná posila do zálohy
Očekávaná posila konečně dorazila do Olomouce. Soupisku fotbalové Sigmy doplní střední záložník Marko Soldo, o kterého se klub zajímal už v zimě. Poslední rok působil ve slavném Dinamu Záhřeb.
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Dravost a touha, cesta do Premier League. Vítek o budoucnosti i brankářích z Česka
Ve čtvrtek se poctivě hlásil na startu letní přípravy slavného Manchesteru United, kterému patří už šest let. S trochou nadsázky se ale v následujících dnech více než Radek Vítek zapotí jeho agenti...
AI vede děti ke ztrátě schopnosti sebereflexe, varuje expert na závislosti
Digitální prostředí jeho tvůrci pojali tak, aby bylo maximálně návykové, a reálné koníčky se kvůli němu pro děti stávají nezáživným rozptýlením. Některé tajně upozaďují svůj spánek, aby mohly být...