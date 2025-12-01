„Soud schválil podaný návrh na vzetí do vazby obviněného šestatřicetiletého muže,“ uvedl dnes pro redakci krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.
K vraždě došlo ve středu ve večerních hodinách. Jak server iDNES.cz už v uplynulých dnech informoval, sousedé a známí oběti vypověděli, že jejím partnerem byl čerstvě propuštěný vězeň, který si právě za zdmi blízké věznice odpykával trest za brutální vraždu své známé. Některým se o tom sám zmínil.
Minulý týden zavražděná žena se s ním údajně seznámila během pracovního nasazení vězňů při výkopových pracích v obci a po svém propuštění se k ní muž nastěhoval.
Redakcí oslovení lidé ho následně poznali na fotografiích u článku z roku 2015, popisujícího průběh soudního projednávání brutální vraždy ženy ve Frýdku-Místku. Ta byla zabita 45 bodnými a řeznými ranami, na které si vrah postupně z kuchyně přinesl deset nožů, protože při silných úderech docházelo k ohnutí špičky nebo zlomení čepele.
V regionu nešlo minulý týden o jedinou vraždu. Další se stala v rozmezí 24 hodin v Přerově, obětí je třiapadesátiletý muž. Podle ČTK k činu došlo v panelovém domě v ulici Osmek, poblíž sídla přerovské policie. Obyvatelé města v diskusi na sociální síti zmínili, že kriminalisté byli na místě k vidění ve čtvrtek odpoledne.