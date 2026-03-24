Recidivista zbil ve sprchách spoluvězně, ten kvůli poškození mozku zčásti ochrnul

„Obžalovaný prohlásil vinu a byl odsouzen k trestu šesti let a šesti měsíců nepodmíněně se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou,“ uvedl Igor Krajdl, mluvčí Krajského soudu v Ostravě, pod který spadá i olomoucká pobočka.
Kromě toho musí Nagy zaplatit 44 tisíc korun zdravotní pojišťovně a 106 tisíc napadenému jako bolestné a odškodné za způsobenou újmu. Rozsudek je pravomocný kromě vyčíslené náhrady nemajetkové újmy, zmocněnkyně poškozeného si u ní ponechala lhůtu na zvážení odvolání.
Podle obžaloby zaútočil pětatřicetiletý Slovák na spoluvězně 5. února 2024 dvěma údery pěstí do obličeje a hlavy.
„Poškozený utrpěl rozsáhlý krevní výron pod tvrdou plenu mozkovou, posun mozkových struktur o 1,5 centimetru a následné částečné ochrnutí pravé poloviny těla, přičemž bez včasné neurochirurgické operace reálně hrozilo i jeho úmrtí,“ stojí ve spisu.
„Mám dodnes omezenou hybnost pravé ruky, nemám v ní cit. Jsem celkově nemotorný. Mám rovněž pořád obavy, že se něco takového může stát znovu. Každý den se mi o tom útoku i zdá. Bojím se o svůj život. Pořád jsem ve střehu, a to je vyčerpávající,“ nastínil soudu napadený podle serveru Novinky.cz, který na rozsudek upozornil.
Tvrdil také, že u něj přetrvávají problémy s pamětí. „Hodně zapomínám. Vypadávají mi slova. Trvá mi, mám-li si vybavit, co je třeba, abych si v hlavě všechno zpracoval. Třeba v mých soudních řízeních, která probíhají. Například týkajících se exekucí. Odvolání píši velmi dlouho, několik dnů,“ líčil.
Nagymu hrozilo pět až dvanáct let vězení, soud tedy zvolil trest při dolní hranici sazby. Muž má v trestním rejstříku už devět zápisů, mezi nimiž je například právě těžké ublížení na zdraví nebo i pokus o vraždu.
Na svobodu měl vyjít, pokud by nebyl předčasně propuštěn, až v roce 2042. Nyní se mu tak termín posunul až téměř do poloviny tohoto století, kdy mu bude necelých šedesát let. Předčasné propuštění přitom zatím není příliš pravděpodobné, Nagy nasbíral podle serveru Novinky.cz během výkonu svých trestů už celkem 33 kázeňských postihů.