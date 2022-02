Z kraje až na ministerstva. Laso dostal starosta či bývalý rektor

V polovině ledna nastoupil jako náměstek na ministerstvu pro místní rozvoj neuvolněný krajský radní Radim Sršeň (STAN). Původně se o něm mluvilo dokonce jako o kandidátovi na ministra pro evropské záležitosti, tím se však nakonec stal jeho stranický kolega Mikuláš Bek.

„Když to dopadlo tímto způsobem, dostal jsem nabídku být klíčovým zástupcem STAN na ministerstvu pro místní rozvoj. Tři týdny jsem ji zvažoval, dvakrát jsem se potkal s ministrem Bartošem a nakonec jsme si na základě agend, které mi vyčlenil, i sympatií k práci, plácli,“ řekl Sršeň.

„Bylo to vrcholně těžké, protože musím opustit Olomoucký kraj a odejít od rozdělané práce,“ dodal.

Radim Sršeň Člen STAN, neuvolněný krajský radní (PirSTAN), starosta Dolních Studének, člen předsednictva Sdružení místních samospráv ČR, zástupce ČR ve Výboru regionů Evropské unie.

Sršeň na pondělním krajském zastupitelstvu odstoupí z funkcí, v radě by ho měl nahradit starosta Konice Michal Obrusník (STAN) a novým zastupitelem se stane starosta Troubek Radek Brázda (STAN).

Starostovat v Dolních Studénkách na Šumpersku bude Sršeň po dohodě s Ivanem Bartošem i nadále.

„Jsem neuvolněný, od začátku, už jedenáct let, to dělám při zaměstnání. Rád bych pokračoval, v případě, že dostanu důvěru v komunálních volbách. Obec a region jsou pro mne na prvním místě, vnímám to tak, že mohu pomoci samosprávám posunout se i na centrální úrovni dál,“ nastínil.

Exrektor bude řešit změny doktorského studia

Pokračovat chce také v Evropském výboru regionů, kde je členem české delegace. Olomoucký kraj si pak podle něj zaslouží peníze, které ho v minulosti minuly.

„Není strukturálně postiženým uhelným regionem, ale má hospodářsky i sociálně ohrožené oblasti. Jedno z témat, které chci řešit v rámci předsednictví EU, je, aby se na regiony, jako je Jesenicko, Konicko, Moravskoberounsko, nezapomínalo,“ zmínil Sršeň.

Není jediným zástupcem regionu na ministerstvech, od začátku února oficiálně nastoupil na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bývalý rektor Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav Miller.

Jaroslav Miller Historik, v letech 2014 až 2021 rektor Univerzity Palackého v Olomouci, nyní rektor Angloamerické vysoké školy.

Ten se po sedmi letech v čele nejstarší moravské univerzity loni stal rektorem soukromé Anglo-americké vysoké školy v Praze. K tomu se teď bude zabývat například reformou doktorského studia.

„Současný stav se nelíbí žádnému z aktérů, tedy jak ministerstvu, tak univerzitám ani doktorandům. Předpokládám, že v co nejkratší době připravíme legislativu tak, aby se situace doktorandů v naší zemi výrazně zlepšila,“ uvedl Miller.

Mezi jeho další úkoly bude patřit i podpora a rozvoj profesně orientovaných studijních programů vysokých škol nebo spolupráce s úřadem ministryně pro vědu, výzkum a inovace.

Dva adepti na ministerstvo kultury

Další dvě tváře z kraje se navíc možná budou objevovat na ministerstvu kultury. Jednou z nich je šumperský zastupitel Radovan Auer (TOP 09), v současnosti ředitel knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy. Na podzim se dokonce vyskytoval mezi možnými jmény na ministra.

Radovan Auer Člen TOP 09, šumperský zastupitel, ředitel Světa knihy, působil na filmovém festivalu v Karlových Varech nebo v projektu Plzeň 2015.

„S panem ministrem Baxou jsem v kontaktu a asi se mnou počítá, ale nevím ani konkrétní pozici, zatím jsme neměli čas se pořádně potkat,“ přiblížil Auer, jenž se podílel na programu kultury za koalici SPOLU a později ho s Piráty a Starosty pomáhal formulovat do vládního programu.

Aktuálně je podle něj mimo jiné potřeba pomoci kulturním a kreativním průmyslům po koronavirových omezeních a dostat peníze do podfinancovaného živého umění.

Jedním z nástrojů má být Národní plán obnovy. „Poměrně dost peněz je určeno na investice do regionálních kulturních center. Tam je obrovský potenciál pro Olomoucký kraj. V Šumperku řešíme rekonstrukci kulturního domu a to je úplně modelový příklad, kam by měly peníze putovat,“ doplnil Auer.

Petr Sokol Člen ODS, vysokoškolský učitel, politolog, má zkušenosti jako poradce ministrů i europoslanců.

Na stejném resortu nejspíš bude působit i politolog Petr Sokol (ODS) z Prostějova.

„Je pravděpodobné, že se stanu poradcem ministra. Oblast zatím není vyjasněná,“ sdělil. Zastoupení lidí z regionů na centrální úrovni se podle něj projevuje.

„Vždycky se počítá, kolik je odkud lidí. Je to informační náskok pro daný region oběma směry,“ míní.

Exposlanec Pikal zamířil do komise pro Ústavu

Starosta Zábřehu František John (KDU-ČSL), který začátkem prosince potvrdil, že dostal nabídku působit jako ministr životního prostředí, zůstává v komunální politice.

„Odmítl jsem to kvůli rodině a městu. Na vnitrostranické úrovni spolupráce je, pokud jde o hlídání programu lidovců, ale nemám smlouvu se státem, ministerstvem,“ řekl.

V nové roli je naopak bývalý místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal, který ve volbách neuspěl a v lednu si pozastavil členství u Pirátů. Už na konci listopadu byl zvolen členem Stálé komise pro Ústavu České republiky.

„Po zkušenosti z minulého období předpokládám, že mě tam čeká dost práce, nejen s ohledem na naše programové prohlášení, ale že opět budeme řešit i mnoho tvůrčí iniciativy z poslaneckých lavic,“ uvedl na svém oficiálním facebookovém účtu s tím, že funkce je neplacená.