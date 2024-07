Místo minerálky objevili mimořádně čistou vodu, z balneoparku nakonec sešlo

Balneopark chtěl před lety vybudovat i bývalý starosta Loučné nad Desnou na Šumpersku Pavel Martínek (ČSSD). Na projektu obec začala pracovat v roce 2011. Klíčovým zdrojem měl být obecní vrt. Dokonce si tu nechali udělat zkoušky, zda se v něm nevyskytují minerály.

„Bylo to jednoduché. Tehdejší kolega z rady doma marně zkoušel vyrobit obyčejný sifon. Zkrátka bombička s oxidem uhličitým, která na výrobu bublinkové vody běžně fungovala, na tu z jeho nové studny nepůsobila,“ vypráví Martínek s tím, že studna se nachází nedaleko obecního vrtu.

Bývalý starosta historku vyprávěl známému, který pracoval v oblasti ověřování minerálních vod. „Když jsem mu řekl, že ze zdejší vody nejde vyrobit sifon, byl nadšený. Říkal, že tohle dělá právě minerální voda,“ popisuje.

Nového byznys záměru se Martínek chopil okamžitě poté, co se obec dostala z nejhorších povodňových škod. V roce 2011 dokonce pomohli s financováním zkoušek podnikatelé, kteří chtěli na projektu balneoparku participovat.

Atrakce by nalákala další turisty

Areál měl vyrůst na kopci nad rybníkem Kocián blízko zámku a zámeckého parku. Obec díky němu chtěla přitáhnout další turisty.

„Odborníci ale nezjistili, že nejde o minerální vodu. Zato však určili, že je mimořádně čistá a neobsahuje tedy vůbec žádné minerály, což je také poměrně raritní záležitost,“ uvádí Martínek.

Vrt je podle něj mimořádně vydatný a pro balneopark by tak vyhovoval. I tady se uvažovalo o vodní zahradě, přes kterou protéká potůček a okolí nabízí řadu míst sloužících k relaxaci a hydroterapii ve stylu Vincenze Priessnitze. Turistický tahák by tak vznikl jen zhruba třicet kilometrů od svého „jesenického bratra“.

Loučná už měla za sebou řadu jednání s podnikateli, protože v projektu šlo nejen o balneopark, ale také hotel. „Je jasné, že sama obec by si takovou investici nemohla dovolit a také by neměla personál. Později by svůj podíl mohla klidně prodat, nicméně šlo hlavně o to, vše nastartovat,“ shrnuje Martínek.

Odvolání starosty práce zastavilo

Jenže v roce 2014 byl pro nespokojenost s jeho prací ze svého postu odvolán a smělý plán fakticky skončil. Do čela obce šel Jaroslav Sembdner z opoziční ODS. „Už tehdy se nám to zdálo spíš jako fantasmagorie než reálný projekt. Jasně jsme to odmítli,“ vzpomíná.

I současná starostka Petra Harazímová (nez.) jej vidí jako nerealizovatelný. „Získali bychom velkou atrakci, ale bylo by to příliš nákladné. Navíc v Loučné máme řadu jiných atrakcí, které je třeba udržovat, a na projekt typu balneoparku už nemáme kapacitu,“ přiznává Harazímová.