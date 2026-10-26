Krutá diagnóza. Rodiče mysleli, že dceru trápí zoubky, té ale selhávalo srdce

Dva týdny se malá Rozárka v noci budila a usedavě plakala, rodiče Filip Vavroch a Markéta Hrabalová však zpočátku potíže u několikaměsíčního miminka přisuzovali růstu zoubků. Když však dcerka začala být apatická, nezvládala pořádně jíst ani pít, obtížně dýchala a její stav se zhoršoval, rodina vyrazila do nemocnice.
Bylo ráno 21. září 2025 a nikdo netušil, že holčičku čeká boj o život. Pro podezření na závažný srdeční problém ji lékaři ihned odeslali na jednotku intenzivní péče a vyšetření odhalilo akutní srdeční selhání.
„Bylo to tehdy asi půlroční miminko, které prakticky neprojevovalo žádnou aktivitu. Jakýkoliv pohyb pro něj byl náročný, protože si šetřilo veškerou energii,“ vzpomíná Josef Vičar, lékař Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL). Ten se věnuje také dětské kardiologii.
Okamžitě kontaktoval specialisty v pražském Dětském kardiocentru. „Měli jsme obavu, že by dítě mohlo potřebovat například ECMO, tedy mimotělní podporu krevního oběhu. U takto malého dítěte tuto možnost v Olomouci nemáme. Proto jsme se s kolegy v Praze domluvili na rychlém transportu,“ vysvětluje lékař.
Rozárka nakonec tuto nejnáročnější formu podpory nepotřebovala. Její stav si však vyžádal intenzivní léčbu a umělou plicní ventilaci.
Měsíce u nemocničního lůžka
V pražské motolské nemocnici strávila malá pacientka několik měsíců. Maminka Markéta byla dceři nablízku každý den, tatínek za nimi dojížděl a snažil se skloubit návštěvy s prací a péčí o další děti.
Velkou pomocí se tak pro rodinu stal Dům Ronalda McDonalda v areálu nemocnice, který je prvním v Česku a poskytuje bezplatné ubytování rodinám vážně nemocných a dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Podobný brzy vznikne rovněž v areálu olomoucké fakultní nemocnice.
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28. ledna 2026
„Měli jsme štěstí, že se pro nás místo uvolnilo už druhý den. Bylo tam krásné zázemí, vybavené pokoje, kuchyň i prostory pro děti. Člověk tam mohl na chvíli vypnout a potkat se s lidmi, kteří prožívali něco podobného,“ popisují rodiče.
Možnost zůstat poblíž Rozárky pro ně znamenala mnohem víc než střechu nad hlavou. Nemuseli hledat finančně dostupné ubytování a mohli se soustředit na to nejdůležitější – být své dceři nablízku.
Zpátky v Olomouci, i když sledovaná
Po léčbě v Motole se holčička vrátila do Olomouce. Její srdce stále potřebuje léky a dlouhodobé sledování ve spolupráci s pražskými specialisty, její stav se však postupně zlepšuje.
„Když se vrátila, funkce levé srdeční komory byla stále významně snížená. Postupně se ale začala zlepšovat nejen její srdeční funkce, ale i celkový vývoj,“ bilancuje Vičar. Během následujícího roku se některé parametry srdeční činnosti téměř normalizovaly.
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Jako prázdninový dům. Ubytování pro rodiny s vážně nemocnými dětmi dostává obrysy
Přesnou příčinu selhání se přesto nepodařilo jednoznačně určit. „Je to dítě, které budeme muset dlouhodobě sledovat. Ale aktuálně se jí daří dobře,“ dodává lékař.
Rodiče do Olomouce pravidelně dojíždějí na kontroly a za svým lékařem se vracejí i proto, aby mu poděkovali. V rodině mu neřeknou jinak než doktor Pepa.
„Nejlepší doktor, kterého jsem potkala. A to jsem jich potkala opravdu hodně,“ svěřila se Markéta. Přezdívka i osobní vztah, který si rodina s lékařem vytvořila, svědčí o tom, jak hlubokou stopu v jejich životě zanechal.
Aby rodiny mohly být spolu
Zkušenost Rozárčiny rodiny ukazuje, že péče o vážně nemocné dítě nekončí u nemocničního lůžka. Rodiče potřebují zůstat nablízku a zároveň mít prostor k odpočinku a načerpání sil.
Fakultní nemocnice Olomouc proto ve spolupráci s Nadačním fondem Dům Ronalda McDonalda připravuje výstavbu druhého českého domu tohoto typu. Smlouvy o spolupráci a financování projektu byly podepsány v květnu 2026. Dům má vyrůst v areálu nemocnice poblíž dětské kliniky a nabídnout bezplatné ubytování až dvaceti rodinám současně.
Jak má vypadat olomoucký dům Ronalda McDonalda
„Když jsme se dozvěděli, že bychom mohli být v Domě Ronalda McDonalda, vůbec jsme netušili, jak moc nám to pomůže. Člověk si něco takového uvědomí až ve chvíli, kdy to sám potřebuje,“ říkají Rozárčini rodiče.
Jejich pohled na podporu podobných projektů se zásadně proměnil. Dříve si při návštěvě McDonald’s a pohledu na možnost přispět žetonem na Dům Ronalda McDonalda někdy kladli otázku, zda taková pomoc vůbec něco změní. Dnes už vědí, jak velký význam může mít. Když mohou, sami přispívají. Výstavbu Domu Ronalda McDonalda v areálu FNOL lze nyní podpořit prostřednictvím veřejné sbírky na Darujme.cz.