Řidič popelářského auta nezvládl couvání a urazil roh domu, škoda je čtvrt milionu

Autor:
  13:06
Nemalé starosti způsobil na Přerovsku obyvatelům rodinného domu šofér popelářského vozu jedoucí vyvézt odpad. Při couvání totiž nezvládl udržet přímý směr a narazil do rohu nemovitosti, kterou tím poničil.
Fotogalerie4

Řidič popelářského vozu nezvládl couvání a narazil do domu, kterému urazil část rohu. | foto: Policie ČR

K nehodě došlo ve středu dopoledne v Miloticích nad Bečvou, jež se nachází nedaleko Hranic.

„Řidič nákladního vozu, který sváží domovní odpad, na jedné z místních komunikací couval ke kontejnerům a při tom narazil do jednoho z rodinných domů,“ uvedla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Řidič popelářského vozu nezvládl couvání a narazil do domu, kterému urazil část rohu.
Řidič popelářského vozu nezvládl couvání a narazil do domu, kterému urazil část rohu.
Řidič popelářského vozu nezvládl couvání a narazil do domu, kterému urazil část rohu.
Řidič popelářského vozu nezvládl couvání a narazil do domu, kterému urazil část rohu.
4 fotografie

Škody na popelářském autě byly odhadnuty na 150 tisíc korun, na domě na 100 tisíc.

Dechová zkouška vyloučila, že by šofér pil před jízdou alkohol. Okolnostmi nehody včetně například toho, zda při ní hrála roli vrstva uježděného sněhu na cestě, se policisté nadále zabývají.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Rozkaz zněl jasně, glosují lidé odfláknuté značení. Šlendrián, přitakává radnice

Nové dopravní značení v olomoucké části Nové Sady po právu budí rozpaky.

Tak tohle se nepovedlo. Nové dopravní značení v olomoucké části Nové Sady po právu budí rozpaky. Pracovníci totiž piktogramy označující cyklistický pruh namalovali bez předchozího úklidu na zamrzlý...

První v Česku má dvě michelinské hvězdy. Čerpám ze starých receptů, říká šéfkuchař

Premium
Oceněný kuchař Jan Knedla.

Sedmatřicetiletý rodák z Jeseníku Jan Knedla procestoval celý svět. K nejvyšší gastronomii přičichl v michelinských restauracích v Londýně, Skotsku, Itálii či v Asii. Své zkušenosti zúročil „doma“ ve...

Narodil se bez části mozku, neměl přežít rok. Patnáctiletý Jakub vzdoruje vzácné nemoci

Jakub Guryča bojuje se vzácnou nemocí. Na snímku je s rodiči u vánočního...

Je krásný, ale neslyšel jsem ho plakat, pronesl po porodu se slzami v očích manžel a ona zahlédla jen fialový uzlíček, který nevydal ani hlásku. Hned poté ho lékaři někam odnesli. V tu chvíli rodiče,...

Úřednici odsoudili v korupční kauze, dnes jako bezúhonná už zase vede odbor

Premium
Před olomouckým okresním soudem stanula v září 2025 v kauze Autostráda úřednice...

Úřednice krajského úřadu Olomouckého kraje Svatava Špalková, odsouzená v korupční kauze Autostráda, znovu zastává na úřadě vedoucí funkci. Do čela nově vytvořeného odboru se vrátila po dočasné...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M131.1515 s přívěsným vozem na točně chebské výtopny

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Řidič popelářského auta nezvládl couvání a urazil roh domu, škoda je čtvrt milionu

Řidič popelářského vozu nezvládl couvání a narazil do domu, kterému urazil část...

Nemalé starosti způsobil na Přerovsku obyvatelům rodinného domu šofér popelářského vozu jedoucí vyvézt odpad. Při couvání totiž nezvládl udržet přímý směr a narazil do rohu nemovitosti, kterou tím...

15. ledna 2026  13:06

Trh s byty v kraji podle makléřů ochladne, poroste zájem o nájemní bydlení

ilustrační snímek

Realitní trh v Olomouckém kraji podle zástupců oboru letos zřejmě nezažije žádný bouřlivý růst. Očekává se spíše stagnace jak v objemech kupovaných nemovitostí, tak v jejich cenách. Podle makléřů...

15. ledna 2026  12:01

Boj o zubaře. Radnice utrácejí miliony, mladí lékaři upřednostňují velká města

Ilustrační snímek

Nová zubařská ordinace slouží od začátku roku lidem v Hanušovicích na Šumpersku a okolí. Aby radnice pozvedla dostupnost stomatologické péče v odlehlém regionu, investovala přes dva miliony korun do...

15. ledna 2026  6:43

Olomouc stojí před otázkou zda a jak podpoří sdílená kola. Jinak zmizí z ulic

Veřejná podpora sdílených kol v Olomouci skončila a cyklisté čekají, jestli...

Veřejná podpora sdílených kol v Olomouci skončila a cyklisté čekají, jestli radnice vypíše výběrové řízení na pokračování služby. Nejhorší scénář je, že by bikesharing z města zmizel, jako se to...

14. ledna 2026  13:43

Od hořícího přímotopu explodovala v bytě tlaková láhev, škoda přesáhne milion

Byt v Olomouci po požáru přímotopu a výbuchu tlakové láhve.

V jednom z bytů v Olomouci explodovala v noci na středu tlaková lahev. Nikdo se nezranil. Událost se stala poté, co začal hořet přímotop, který byl na lahev připojen. Výbuch nastal ve chvíli, kdy...

14. ledna 2026  10:06,  aktualizováno  12:30

Konec Breiteho éry, Sigmě odešel kapitán. Zájem je i o Mikulenku. Na Hanou míří Sejk

Olomoucký kapitán Radim Breite vynadal Slávistovi Davidu Douděrovi.

Když v zimě roku 2020 přestoupil do fotbalové Sigmy záložník Radim Breite, ani o sám si nemohl myslet, že na Hané zanechá tak velkou stopu. V Olomouci nakonec strávil šest let, odehrál 181 ligových...

14. ledna 2026  11:44

Olomoucký kraj se stává mekkou gastronomie, i díky michelinským oceněním

Šéfkuchař olomoucké restaurace Entrée Přemek Forejt

Šéfkuchař a rodák z Jeseníku Jan Knedla získal dvě michelinské hvězdy, špičkové renomé získal také olomoucký kuchař Přemek Forejt, díky němuž a jeho restauraci Entrée se nejvyšší gastronomické...

14. ledna 2026  4:53

V Jeseníkách platí druhý stupeň lavinového nebezpečí, napadlo čtvrt metru sněhu

Ilustrační snímek

Horská služba v Jeseníkách kvůli vydatnému sněžení zvýšila výstrahu před lavinami z prvního na druhý stupeň z pětibodové škály. Na horách napadlo za poslední dny čtvrt metru sněhu, který se hromadil...

13. ledna 2026  15:29

Krkavci klovou ovcím oči, udolají i tele, říkají farmáři. Ochráncům chybí důkazy

Premium
Den sokolnictví a lovectví na Horním hradě zvaném Hauenštejn letos poprvé lákal...

Jehňatům vyklovou oči, vytrhnou maso z kýty či vytahají vnitřnosti, podle některých svědectví dokonce udolají i tele nebo zaútočí na plemenného býka. Až dvousethlavá hejna krkavců podle chovatelů ze...

13. ledna 2026

Naposledy od začátku. První český kouč Olomoucka nastavuje s vedením koncepci

Matěj Musil hovoří k basketbalistům Olomoucka.

Doba zahraničních trenérů v basketbalovém Olomoucku je u konce. Tedy alespoň prozatím. Po vyhazovu Američana Matta Jonese totiž na trenérskou židli usedl místní rodák Matěj Musil, který je ve 28...

13. ledna 2026  10:44

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rozkaz zněl jasně, glosují lidé odfláknuté značení. Šlendrián, přitakává radnice

Nové dopravní značení v olomoucké části Nové Sady po právu budí rozpaky.

Tak tohle se nepovedlo. Nové dopravní značení v olomoucké části Nové Sady po právu budí rozpaky. Pracovníci totiž piktogramy označující cyklistický pruh namalovali bez předchozího úklidu na zamrzlý...

13. ledna 2026

Hokejisté Plzně se vrátili na druhé místo, v dohrávce těsně přehráli Olomouc

Momentka ze zápasu mezi Plzní a Olomoucí.

V neděli měli volno, do akce vyrazili netradičně v pondělí. Plzeň hostila v dohrávce 41. kola Olomouc, díky těsné výhře 3:2 poskočila na druhé místo tabulky hokejové extraligy. Rozhodující gól dal 58...

12. ledna 2026  17:20,  aktualizováno  20:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.