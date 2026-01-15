K nehodě došlo ve středu dopoledne v Miloticích nad Bečvou, jež se nachází nedaleko Hranic.
„Řidič nákladního vozu, který sváží domovní odpad, na jedné z místních komunikací couval ke kontejnerům a při tom narazil do jednoho z rodinných domů,“ uvedla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Škody na popelářském autě byly odhadnuty na 150 tisíc korun, na domě na 100 tisíc.
Dechová zkouška vyloučila, že by šofér pil před jízdou alkohol. Okolnostmi nehody včetně například toho, zda při ní hrála roli vrstva uježděného sněhu na cestě, se policisté nadále zabývají.