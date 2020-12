Olomoucký kraj chtěl získat kontrolu nad miliony. Tah mu nevyšel

MF DNES v minulých dnech popsala, že s desítkami milionů korun na projekt IKAP bude hospodařit spolek IKAP4OK, jehož předsedou je bývalý krajský náměstek pro školství Ladislav Hynek (ČSSD). Spolek navíc po volbách zaměstnal v projektu i další bývalé členy krajské rady, dva za ČSSD a jednoho za ANO, a to bez výběrového řízení.



Spolek IKAP4OK, přes který peníze potečou, nyní přijal šest nových členů, které nominoval kraj, jenž chce mít nad děním dohled. Kromě toho neočekávaně přibylo i dalších šest lidí. Mezi nimi například primátor Prostějova František Jura (ANO) a dva krajští opoziční zastupitelé za SPD, Pavel Jelínek a Martin Jirotka.



Právě kvůli personálnímu obsazení se nová vládnoucí koalice snaží nad spolkem získat kontrolu. Současný radní pro školství Aleš Jakubec (Spojenci) to vysvětluje tím, že pokud má přes spolek za tři roky protéct 191 milionů, musí mít k lidem v něm důvěru.



Jakubec minulý týden navrhl šest svých lidí, kteří by se měli stát novými členy spolku. Kraj, který nebyl doposud ve spolku prakticky zastoupen, by tak získal dostatek rukou při hlasování. Podle stanov spolku by navíc při překročení počtu deseti členů musela vzniknout kontrolní komise.

IKAP4OK o přijetí nových členů rozhodoval v pondělí. „Oni přijali šest našich nominantů. Ve stejný okamžik ale přijali ještě dalších šest,“ popsal výsledek Jakubec. Konkrétní jména nových členů však radní nezná. Zároveň dodal, že dva z pěti původních členů na své posty rezignovali. V obou případech šlo o ředitele krajských škol.

MF DNES se pokoušela na výsledky a konkrétní jména přijatých členů zeptat předsedy spolku Ladislava Hynka. Hovory však končily v hlasové schránce. Když autor textu zkusil zavolat z jiného čísla, dalo se Hynkovi dovolat. „Mám jednání, nezlobte se,“ reagoval po představení novináře a zavěsil. Na další hovory a SMS nereagoval.

Takový objem peněz musí být pod veřejným dohledem

Redakci MF DNES se nicméně podařilo zjistit jména alespoň tří ze šesti neočekávaných členů. Jedním z nich je prostějovský primátor, někdejší krajský náměstek pro sport a kulturu František Jura (ANO). Jura je v současné době také krajským opozičním zastupitelem. Když seděl ve vedení kraje, byli s Hynkem koaliční partneři.



„Já jsem požádal o členství, ale zatím nevím, zda jsem byl přijat. Chtěl bych se na tom projektu podílet, zajímá mě,“ uvedl Jura. „Oslovil mě pan Hynek, tak jsem řekl, že jo,“ popsal, jak se k IKAP dostal.

„Jsou tam minimálně tři prostějovské školy, takže bych chtěl vědět, jak projekt bude probíhat,“ vysvětluje svou motivaci Jura.

Dalším členem IKAP4OK je krajský opoziční zastupitel za SPD Martin Jirotka. O členství ve spolku se však bavit nechtěl. „Já vám nebudu odpovídat na vaše otázky, protože váš předchozí článek na toto téma byl zavádějící,“ reagoval Jirotka. Potvrdil však, že členem spolku je.

Jirotkův kolega, poslanec a opoziční zastupitel na kraji Pavel Jelínek uvedl, že si o členství ve spolku zažádal. „Jsme opoziční strana a je důležité, aby takový objem peněz byl pod veřejným dohledem. Já jsem i ve výboru pro školství ve Sněmovně,“ uvedl Jelínek. „Žádné podezření s nikým nesdílím, ale určitě bude dobré, pokud bude projekt pod širší kontrolou,“ dodal.

V minulosti, ještě před přijetím někdejších krajských radních, byl členem spolku IKAP4OK další muž z SPD, bývalý ředitel prostějovského gymnázia Michal Šmucr. Členství ale ukončil letos v červnu, kdy odešel do vedení Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Podle Jelínka to v jeho zájmu o IKAP roli nehrálo. „Po ustanovení pana Šmucra do NKÚ s ním moc nekomunikuji,“ dodal.