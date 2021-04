Řidič kamionu následoval navigaci na cyklostezku, rozjezdil okraje a zapadl

Šedesátiletý řidič najel na cyklostezku ve středu dopoledne, a protože se neměl kde otočit, pokračoval po ní dál.

„V jednom místě se pak rozhodl se soupravou přece jen otočit, při couvání však nedbal zvýšené opatrnosti a porazil dopravní značku. Plánovaný manévr se navíc nevydařil, a tak se rozhodl z cyklostezky raději vycouvat,“ popsala policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Ani couvání ovšem neskončilo podle řidičových představ a se soupravou zapadl, takže ho musel vyprostit na pomoc přivolaný traktor.

„Poté se řidiči na nejbližším možném místě konečně podařilo s návěsem otočit. Na značce a poničených krajnicích cyklostezky nicméně způsobil škodu předběžně vyčíslenou na 25 tisíc korun,“ shrnula Vybíhalová.

V regionu nejde v posledních letech o jedinou situaci, při které přílišné důvěřování navigaci skončilo nehodou. Například na Přerovsku v březnu 2017 šofér nevěnoval pozornost značce varující před nízkou výškou mostu, protože spoléhal na to, že to za něj hlídá přístroj. Ten to ale neudělal a následoval náraz konstrukcí nákladního prostoru do mostu.