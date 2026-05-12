Podle Václava Vaita, který se historickým fotoaparátům věnuje a napsal také odbornou publikaci zaměřenou na legendární Mikromu, byl pro její existenci zásadní rok 1937, kdy se na trh dostal lotyšský miniaturní fotoaparát Minox, který ještě v 60. letech oslňoval publikum v rukou George Lazenbyho coby Jamese Bonda. „Mikroma byla vyrobená jako taková odpověď, že když to dovedou oni, tak my to zkusíme taky,“ vysvětlil Vait pro MF DNES.
Již v roce 1939 se na výstavě Sto let fotografie objevil miniaturní fotopřístroj s přitažlivým názvem Mimi od brněnského výrobce filmových kamer Jindřicha Suchánka. Jeho fyzickou podobu bohužel dodnes neznáme, ale je velmi pravděpodobné, že tyto dva popudy, zvláště od domácí konkurence, silně inspirovaly vznik Mikromy.
Meopta Mikromu obhajovala s tím, že firmě její výroba přináší cenné devizy z kapitalistického zahraničí.