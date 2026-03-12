Bezkontaktně lidé v olomoucké MHD zaplatí od září, jízdné zřejmě podraží

  13:05
Očekávaná modernizace přichází. V tramvajích a autobusech městské hromadné dopravy v Olomouci budou moci cestující zaplatit jízdné pomocí platební karty přiložené k bezkontaktnímu terminálu. Dopravní podnik města Olomouc (DPMO) zavede novinku v září, bude ovšem možná znamenat zdražení jízdného.
Cestující v olomoucké MHD zaplatí od podzimu 2026 jízdné platební kartou. Nový odbavovací systém dodá společnost Mikroelektronika, která uspěla ve výběrovém řízení.

Doteď si cestující mohou jízdenku na olomouckou MHD koupit pomocí SMS, v mobilní aplikaci, u řidiče či v klasických automatech. Hodně automatů ovšem neumožňuje bezkontaktní platbu.

Technologii dopravnímu podniku dodá společnost Mikroelektronika, která zvítězila v tendru. Mikroelektronika získala zakázku DPMO na dodávku, montáž a zprovoznění 191 samoobslužných terminálů pro bezkontaktní platby jízdného v tramvajích a autobusech MHD.

„Cestující musí při nástupu znát tarif, tedy vědět, jakou jízdenku si chce koupit. U základního stačí přiložit kartu a validátor mu vydá doklad, se kterým se prokáže přepravní kontrole,“ řekl při představení nové techniky obchodní manažer společnosti Tomáš Příhoda.

Novinka nicméně může znamenat i další zdražení jízdného. V budoucnu bude město také zvažovat možnost přejít na „bezpapírovou“ verzi cestování. „Validátory jsou služba jako každá jiná, má svou hodnotu. Je potřeba ji zohlednit v ceně jízdného,“ řekl již před časem primátor Olomouce Miroslav Žbánek (ANO).

Zaplatit půjde i za zvíře či zavazadlo

V nabídce bude jednotlivá nebo jednodenní jízdenka, zlevněné jízdné a má se objevit i možnost pro zvíře nebo zavazadlo. Stávající označovací strojky zůstanou, stejně tak prodejní automaty na zastávkách a možnost nákupu jízdenky v hotovosti u řidiče. O jízdném podle zastávek se zatím neuvažuje.

Projekt si vyžádá investici 14,5 milionu korun, přičemž DPMO na něj získal bezmála desetimilionovou dotaci z evropských fondů. I po zprovoznění bezkontaktních terminálů si lidé budou moci koupit papírové jízdenky.

Předloni DPMO přepravil tramvajemi a autobusy MHD 55,36 milionu cestujících, meziročně o 1,13 milionu méně. Podíl na tom měla několikaměsíční oprava tramvajové trati, kvůli které klesl počet cestujících přepravených tramvajemi. Naopak autobusy MHD v meziročním srovnání využilo více lidí.

DPMO v roce 2024 provozoval 31 linek MHD, z toho 25 autobusových a šest tramvajových. Vozový park tvořilo 77 autobusů a 68 tramvají. Dopravní podnik zaměstnával 149 řidičů autobusů a 111 řidičů tramvají. Stoprocentním vlastníkem DPMO je město Olomouc, které na provoz MHD přispívá.

