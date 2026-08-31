Za klaviaturou proslulých Englerových varhan v chrámu sv. Mořice usednou přední čeští i zahraniční interpreti. Do Olomouce zavítají osobnosti mezinárodního renomé, mezi nimi varhaník Královské kaple ve Versailles Jean-Baptiste Robin, hlavní varhaník kolínské katedrály Winfried Bönig, uznávaná španělská varhanice Loreto Aramendiová i světově proslulý mistr improvizace David Briggs.
Uznávanou osobností byl podle dramaturga festivalu Karla Martínka také Marcel Dupré, který vychoval také celou generaci špičkových varhaníků a proslul jako fenomenální virtuóz a improvizátor. Právě jeho 140. výročí narození olomoucký festival připomíná.
„Letošní ročník je pro nás v mnoha ohledech unikátní. Nejenže se nám podařilo do Olomouce pozvat skutečnou interpretační elitu současnosti, ale rozhodli jsme se festival vůbec poprvé sdílet i s publikem mimo krajské město,“ uvedl ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie David Gerneš.
Poukázal tak na letošní novinku festivalu, kdy se komorní koncert s názvem Dialogy hoboje a varhan uskuteční tento pátek v koncertní síni v Uničově. Tamnímu publiku se představí přední čeští umělci Jan Adamus a Ondřej Valenta, nabídnou jedinečné propojení zvuku hoboje a varhan.
Zazní i varhanní úpravy scénické a baletní hudby
Samotné zahájení obstarají olomoučtí umělci v čele s varhaníkem Karlem Martínkem a Akademickým sborem Žerotín, kteří pod taktovkou Pavla Koňárka uvedou v české premiéře Mši pro Notre Dame Davida Briggse.
Milovníci francouzského romantismu si pak přijdou na své během vystoupení Jeana-Baptista Robina, jenž kromě klasických děl přiveze i vlastní mistrovské transkripce.
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„Koncert německého dómského varhaníka Winfrieda Böniga následně představí citlivé propojení francouzského a německého repertoáru,“ uvedla mluvčí divadla a filharmonie Vlasta Pechová.
Výrazný hold odkazu Marcela Duprého a jeho žáků složí španělská interpretka Loreto Aramendiová, na jejímž programu nebude chybět ani efektní varhanní úpravy scénické i baletní hudby. Velkolepou tečku za celým ročníkem obstará britský improvizátor a skladatel David Briggs a jeho koncert s názvem Po stopách velikánů.
Také letos zůstává pilířem festivalu jedinečný zvuk Englerových varhan, které se pyšní pěti manuály, pětadevadesáti rejstříky a osmi tisíci píšťalami. Nástroj patří k největším svého druhu v Evropě a stále si drží prvenství v počtu rejstříků.