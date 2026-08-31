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Varhanní festival v Olomouci láká na elitní světové interprety, dalšímu vzdá hold

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  12:03
Pohled na část z téměř osmi tisíc píšťal Englerových varhan z olomouckého...

Pohled na část z téměř osmi tisíc píšťal Englerových varhan z olomouckého kostela svatého Mořice. | foto: Luděk Peřina, ČTK

Barokní nástroj z kostela sv. Mořice byl postaven v roce 1745.
Barokní nástroj z kostela sv. Mořice byl postaven v roce 1745.
Varhaník Karel Martínek hraje v kostele svatého Mořice v Olomouci na Englerovy...
Varhaník a hudebník Jan Gottwald. Rozebraná hrací část slavných Englerových...
12 fotografií
Odkaz Marcela Duprého, jednoho z nejvýznamnějších varhaníků a skladatelů 20. století, bude hlavním motivem letošního ročníku Mezinárodního varhanního festivalu Olomouc. Přehlídka začne ve čtvrtek a do 17. září nabídne posluchačům šest koncertů. Hlavním dějištěm bude chrám sv. Mořice, poprvé v historii však festival zavítá také do koncertní síně v Uničově.

Za klaviaturou proslulých Englerových varhan v chrámu sv. Mořice usednou přední čeští i zahraniční interpreti. Do Olomouce zavítají osobnosti mezinárodního renomé, mezi nimi varhaník Královské kaple ve Versailles Jean-Baptiste Robin, hlavní varhaník kolínské katedrály Winfried Bönig, uznávaná španělská varhanice Loreto Aramendiová i světově proslulý mistr improvizace David Briggs.

Uznávanou osobností byl podle dramaturga festivalu Karla Martínka také Marcel Dupré, který vychoval také celou generaci špičkových varhaníků a proslul jako fenomenální virtuóz a improvizátor. Právě jeho 140. výročí narození olomoucký festival připomíná.

„Letošní ročník je pro nás v mnoha ohledech unikátní. Nejenže se nám podařilo do Olomouce pozvat skutečnou interpretační elitu současnosti, ale rozhodli jsme se festival vůbec poprvé sdílet i s publikem mimo krajské město,“ uvedl ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie David Gerneš.

Poukázal tak na letošní novinku festivalu, kdy se komorní koncert s názvem Dialogy hoboje a varhan uskuteční tento pátek v koncertní síni v Uničově. Tamnímu publiku se představí přední čeští umělci Jan Adamus a Ondřej Valenta, nabídnou jedinečné propojení zvuku hoboje a varhan.

Zazní i varhanní úpravy scénické a baletní hudby

Samotné zahájení obstarají olomoučtí umělci v čele s varhaníkem Karlem Martínkem a Akademickým sborem Žerotín, kteří pod taktovkou Pavla Koňárka uvedou v české premiéře Mši pro Notre Dame Davida Briggse.

Milovníci francouzského romantismu si pak přijdou na své během vystoupení Jeana-Baptista Robina, jenž kromě klasických děl přiveze i vlastní mistrovské transkripce.

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„Koncert německého dómského varhaníka Winfrieda Böniga následně představí citlivé propojení francouzského a německého repertoáru,“ uvedla mluvčí divadla a filharmonie Vlasta Pechová.

Výrazný hold odkazu Marcela Duprého a jeho žáků složí španělská interpretka Loreto Aramendiová, na jejímž programu nebude chybět ani efektní varhanní úpravy scénické i baletní hudby. Velkolepou tečku za celým ročníkem obstará britský improvizátor a skladatel David Briggs a jeho koncert s názvem Po stopách velikánů.

Také letos zůstává pilířem festivalu jedinečný zvuk Englerových varhan, které se pyšní pěti manuály, pětadevadesáti rejstříky a osmi tisíci píšťalami. Nástroj patří k největším svého druhu v Evropě a stále si drží prvenství v počtu rejstříků.

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