Slíbené městské byty Olomouc stále nestaví, zpoždění má i koncepce bydlení

Nynější vedení města sestavilo v březnu 2019 pracovní skupinu, která měla do roka připravit strategii, jak pomoci lidem k bydlení. Vše se nakonec výrazně protáhlo.

„Koncepce potřebovala dopracovat, což jsme zadali externí firmě. Ta oslovila univerzitu a další instituce, provazovala ji na legislativu a podobně. Trochu zasáhl i covid. Mohlo by to být hotové do května či června,“ odhaduje náměstek primátora Matouš Pelikán, který má na starosti majetkoprávní oblast.

Co se týče závazku na vybudování nového bytového domu s dvaceti jednotkami, město stále hledá vhodné lokality.

„Máme vybrané tři nejvíce perspektivní a zadali jsme zpracování investičního záměru. Potom by následoval projekt. Na jednom by mohl spolupracovat soukromý investor, tam by to mohlo být asi 11 bytů do dvou let,“ nastínil Pelikán.

Téma bydlení je odstrčené, kritizuje opozice

Opozice označuje cíle radnice jako málo ambiciózní. Nedostatek bytů přitom například nyní vede k situaci, kdy se sice kvůli koronavirovým omezením propadla poptávka, ceny nájmů přesto ve městě neklesly.

„Už je navíc jasné, že se do konce volebního období nestihne postavit ani přestavět nic, naopak jsou naplánované prodeje stávajících bytů,“ upozornil Tomáš Pejpek z hnutí ProOlomouc.

„Koncepci rozvoje dostupného bydlení pak od začátku kritizujeme, protože se do její přípravy nemohla zapojit odborná veřejnost ani opozice. Pracovní skupina byla uzavřená, původní text obsahoval odbyté pasáže a zoufalou úroveň musel hasit externí dodavatel,“ dodal.

Pejpek připouští, že najatá firma může zvýšit formální úroveň dokumentu, ale přístup radnice k bytové otázce podle něj zůstává slabý.

Do fondu dostupného bydlení Olomouc přesouvá přibližně pět bytů za rok, které vyčleňuje z majetku čítajícího přes 1 500 bytů. Situaci ale mimo jiné komplikuje chybějící úřední definice, co přesně dostupné bydlení vlastně je.