Krajští žalobci prověří zastavení stíhání starostky Libavé za zpronevěru

„Obrátila se na nás zastupitelka obce Libavá, která byla nespokojená s postupem dozorového státního zástupce. Přezkoumali jsme toto podání a dospěli k závěru, že krajské státní zastupitelství jako nadřízené by mělo tento postup ohledně rozhodnutí zastavení trestního stíhání přezkoumat,“ řekl Malý.

Podle něj je v tomto případě k výkonu dohledu příslušná olomoucká pobočka Krajského státního zastupitelství v Ostravě. Jeho vedoucí Ivo Kasík Českému rozhlasu Olomouc řekl, že podání bude vyřízeno do dvou měsíců.

Podle Malého jde o běžný postup, na NSZ se může obrátit kdokoli, kdo je nespokojen s postupem žalobců.

„Nejvyšší státní zastupitelství povinně přezkoumává všechna rozhodnutí zastavení trestního stíhání. V tomto případě jde o podmíněné zastavení trestního stíhání, což automaticky nepřezkoumáváme,“ doplnil mluvčí.

U podmíněného zastavení je vina prokázána, pokud však dojde například k náhradě škody či k jiné kompenzaci újmy, může státní zástupce rozhodnout, že se věc ukončí v přípravném řízení a nejde k soudu. „Je to na odpovědnosti státního zástupce,“ dodal Malý. V tomto případě byla ze zpronevěry peněz původně obviněna starostka obce a dvě pracovnice úřadu.

Starostka záležitost považuje za uzavřenou

Státní zástupkyně Lenka Svobodová podle serveru Seznam Zprávy v usnesení uvedla, že všechny obviněné se v plném rozsahu doznaly, vyslovily lítost a projevily ochotu nahradit způsobenou škodu, čímž splnily podmínky pro zastavení stíhání. U soudu by jim hrozilo za zpronevěru až pět let vězení.

Podle usnesení uzavřela starostka například dohodu o provedení práce se svou matkou a synem, načež zadala příkaz, ať jim obec pošle peníze na bankovní účty, které ovládala. Šlo o více než 160 tisíc korun.

Další fiktivní práce podle spisu starostka rozepisovala na lidi z obce, kteří o tom neměli tušení. Na jejich smlouvy si brala peníze rovnou z obecní pokladny, většinou od šesti do deseti tisíc korun měsíčně, uvedl server. Celková škoda byla vyčíslena na více než 400 tisíc.

Starostku obce se zhruba pěti sty obyvateli se po zveřejnění informací o zpronevěře a zastavení jejího stíhání tento týden pokusili odvolat opoziční zastupitelé, nezískali však mezi devíti zastupiteli potřebnou podporu.

Tichá, kterou se dnes ČTK nepodařilo zastihnout, na úterním jednání zastupitelům řekla, že všeho lituje, čin byl napraven a pravomocně uzavřen.

„Nic špatného jsem neudělala, jinak nemám co říct. Na shledanou,“ reagovala před dvěma týdny pro MF DNES poté, co Seznam Zprávy informovaly o podmínečném zastavení trestního stíhání všech aktérek kauzy.

„Svého činu opravdu lituji, stydím se za to. Ale nejsem odsouzena, je to pravomocně ukončeno a já teď nemám důvod odstupovat. Chci ukázat, že to dovedu dělat ještě lépe a bez toho, co jsem učinila,“ vyjádřila se Tichá na konci úterního jednání.