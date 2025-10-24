Olomouc chce, ať investoři přispívají na rozvoj města. Ti návrh odmítají

Ondřej Zuntych
  6:28
Nové zásady spolupráce s investory připravuje město Olomouc. Samospráva by dostala příspěvky na veřejné školy, parky nebo cesty u nových bytových projektů, stavebníci zase příslib co nejhladšího průběhu výstavby. Soukromý sektor se však staví proti tomuto návrhu. Považuje ho za nesystémový, chaotický, a podle developerů navíc povede k citelnému zdražení bytů.

Vizualizace budoucí podoby olomoucké multifunkční čtvrtě Šantovka District, která vznikne u stávající nákupní Galerie Šantovka. | foto: Redstone

V minulém volebním období pokus zavést takzvané investorské kontribuce neprošel, nyní ho Olomouc projednává znovu.

Obecně je smyslem spoluúčast investorů na nákladech města spojených s výstavbou jejich projektů.

„Pro město je to poměrně důležité, protože se tu aktuálně chystají plány na velké množství stavebních záměrů pro mnoho obyvatel. Město chce pomocí kontribucí zajistit zkvalitnění přípravy procesu akcí a také získat spolufinancování na vyvolanou infrastrukturu, aby nedopadla primárně jen do jeho rozpočtu,“ řekl náměstek olomouckého primátora Tomáš Pejpek (za ProOlomouc v koalici s Piráty), jenž má na starosti územní rozvoj.

Stavebníci ale namítají, že budování veřejného prostoru není jejich starost. „Většinou už dávno v rámci svých projektů budují veřejná prostranství a komunikace, které předávají obcím za symbolickou cenu. Jsou stále ochotnější budovat i další veřejnou infrastrukturu, myslí například na školy a školky. Provozování veřejné infrastruktury a péče o ni by však měly být jednoznačně záležitostí samospráv,“ uvedl za olomouckou společnost Redstone Real Estate její mluvčí Ivo Vysoudil.

K hrazení veřejných služeb má podle něj sloužit podíl z daní, ten však zvýhodňuje větší města, než je Olomouc.

V Olomouci přibudou tisíce nových bytů, kvůli ceně za metr budou spíše menší

„Politici nejsou schopni tuto systémovou vadu odstranit, místo toho vzniká pokus řešit problém lokálními kontribucemi. S takovým chaotickým přístupem nesouhlasíme. Je potřeba buď reformovat rozpočtové určení daní, nebo zavést novou daň, která bude plošná, a tím i spravedlivá a transparentní,“ dodal mluvčí.

Namísto zjednodušení další byrokracie

Redstone vlastní developer Richard Morávek, který je spolu s dalšími zástupci společností členem Sdružení olomouckých stavitelů a architektů.

„Olomouc už dnes patří mezi města s velmi složitým a zdlouhavým povolovacím procesem. Namísto zjednodušení a podpory investic přichází další vrstva byrokracie bez jasné předvídatelnosti,“ uvedl za sdružení jeho tajemník Radim Kašpar.

Žití v Green Wall? Místo luxusního bydlení jen problémy, lidé zvažují žalobu

Konkrétní podoba návrhu se nyní dále debatuje, investoři předali městu připomínky. Diskuse má i politický rozměr, ostatně nová pravidla by schvalovalo zastupitelstvo.

„Poplatek až 1 500 korun za metr čtvereční hrubé plochy znamená, že nové byty mohou zdražit o stovky tisíc korun. Zní to jako drobnost, ale pro rodinu, která si pořizuje první bydlení, je to často rozdíl mezi hypotékou, kterou zvládne, a kterou už neutáhne,“ reagoval opoziční zastupitel Martin Major (ODS) s tím, že ceny bytů v krajském městě rostou a průměrně se nyní pohybují kolem 89 tisíc korun za metr čtvereční.

„Dopad by nakonec nesli především kupující, což by jen prohloubilo současné napětí na trhu s bydlením,“ sdělil Ivo Vysoudil.

Případné zvýšení by se pravděpodobně pohybovalo v rozmezí jednoho až dvou procent ceny bytu. Pejpek upozorňuje, že je na každém obchodníkovi, zda příspěvek promítne do nákladů celý, nebo si o něj částečně poníží marži.

„Město namíchalo nejtvrdší koktejl“

„Mimo to se v Olomouci nemalá část bytů staví jako investiční, lidé s nižšími a středními příjmy na ně nedosáhnou ani s hypotékou, takže tam, kde máme problém s dostupností, to situaci výrazně neovlivňuje. Myslím, že debata o zdražení je do určité míry zástupná,“ podotkl náměstek.

„Olomouc postupuje naprosto stejně jako řada jiných měst. Tento druh plánovacích smluv včetně kontribucí předjímá nový stavební zákon, takže se jen řídíme běžnou legislativou,“ zmínil Pejpek.

Případy z jiných měst se různí. Zatímco třeba Praha vybrala po dvou letech platnosti kontribucí kolem dvou miliard korun, v Hradci Králové naráží snahy o jednotnou podobu plánovacích smluv na odpor.

Spor o zásadách spolupráce s investory se v Hradci vyostřuje, ODS je proti

Developeři navrhují počkat. „Pokud by šlo o jednoduchý, transparentní a celostátně jednotný systém, jaký funguje v některých západoevropských zemích, mohl by být přínosem pro všechny strany – města, investory i obyvatele. V současné podobě je však olomoucký návrh nastaven jako koktejl nejtvrdších možných přístupů,“ míní Vysoudil a varoval, že kapitál může v případě velkých překážek odejít jinam.

Přijetí pravidel pro developery má Olomouc ve svém programovém prohlášení. To teď ale v souvislosti s odchodem primátora Miroslava Žbánka (ANO) do Poslanecké sněmovny čeká revize.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Přijeďte, porcuje tu prase! Muž boural divočáka mezi paneláky, řešili to strážníci

Koupeného mrtvého divočáka porcoval v uplynulých dnech před zraky sousedů i kolemjdoucích na jednom z olomouckých sídlišť místní muž. K zavěšení těla zvířete při tom využil starý sušák na prádlo....

Z vraždy v Zábřehu viní patnáctiletého hocha. Náhodné oběti dupal na hlavu

Z vraždy sedmapadesátiletého muže, jehož tělo našli policisté v neděli ráno nedaleko panelového domu v Zábřehu na Šumpersku, obvinili kriminalisté patnáctiletého chlapce. Policisté jej zadrželi do 13...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Těžké tanky jsou nad limit. Libavá chce po ministerstvu peníze na opravu silnic

Deset let od svého vyčlenění z vojenského újezdu si brzy připomene Město Libavá na Olomoucku. Přítomnost armády však místní obyvatelé vnímají neustále, například při přejezdech techniky, pod kterou...

Lidé na Přerovsku viděli medvědici s mládětem. Poplašná zpráva, říkají ochránci

Lidé z malé vesničky nedaleko Hranic na Přerovsku jsou přesvědčeni, že v září u nich zahlédli medvědici s mládětem. Dívky, jež ji viděly kousek od obce, i další svědek, který tam poté zajistil stopy...

Olomouc chce, ať investoři přispívají na rozvoj města. Ti návrh odmítají

Nové zásady spolupráce s investory připravuje město Olomouc. Samospráva by dostala příspěvky na veřejné školy, parky nebo cesty u nových bytových projektů, stavebníci zase příslib co nejhladšího...

24. října 2025  6:28

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Sedm let půstu je pryč, fotbalisté Olomouce zase hrají v Evropě. Na jaké týmy Sigma v ligové fázi Konferenční ligy narazí, jaké jsou termíny zápasů, kde je můžete sledovat i pohled do historie...

20. října 2025  13:50,  aktualizováno  24.10 1:35

Odborníci řeší nový fenomén. Děti si ráno míchají kratom, aby vydržely ve škole

Premium

Některé třináctileté děti si před odchodem do školy umíchají koktejl z kratomu, aby si dodaly energii a lépe zvládaly stres. Zvládat nástrahy dnešní doby je pro děti čím dál složitější a fenoménu...

24. října 2025

Raków? Vidím progres. Může jít o rozhodující zápas, varuje olomoucký kouč

Poslední detaily doladěny. Olomoučtí fotbalisté se ve středu poctivě připravili na zápas Evropské konferenční ligy proti Rakówu Čenstochová. Polský soupeř se do skupinové fáze kvalifikoval bez...

23. října 2025  13:24

Na Králický Sněžník zábradlí. Ať to tady neskončí jako na Sněžce, zní od ochránců

Premium

Zástupy turistů Jeseníkách, z nichž nezanedbatelná část chodí mimo vyznačené stezky, a ničí tak cennou flóru i faunu, dlouhodobě vadí ochráncům přírody na obou stranách česko-polské hranice. Do...

23. října 2025

Lékař a vášnivý myslivec spadl z posedu, přežil díky silné vůli a dobré kondici

Brzy osmdesátiletý radiolog a vášnivý myslivec Jiří Knott se často vydával do lesa nedaleko Rokytnice u Přerova. Svůj revír znal dokonale. Ani letos v červenci nečekal, že by ho mohlo něco překvapit....

23. října 2025  10:36

Cizinec se potuloval noční Olomoucí s nožem, pak s ním zaútočil na policisty

S dlouhým nožem v ruce se po noční Olomouci pohyboval v sobotu cizinec. Když k němu dorazila policejní hlídka, zaútočil na ni. Kriminalisté nyní muže obvinili z násilí proti úřední osobě a...

23. října 2025  9:26

Olomouc – Čenstochová: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Fotbalisté Olomouce nastoupí ve 2. kole ligové fáze Konferenční ligy proti polskému Rakówu Čenstochová. Kdy a kde můžete utkání sledovat živě i další informace o utkání najdete v přehledném textu.

23. října 2025  7:34

Moravská filharmonie Olomouc ke státnímu svátku zahraje Smetanu i Dvořáka

Moravská filharmonie Olomouc (MFO) připravila k nadcházejícímu státnímu svátku Dne vzniku samostatného československého státu sérii koncertů v šesti městech po celém Olomouckém kraji. Filharmonici se...

23. října 2025  6:43

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  22.10 23:04

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Lidé v Hanušovicích zaplatí za odpad podle množství. Ušetří téměř dvě stovky ročně

Kdo třídí odpad, platí méně. S tímto jednoduchým heslem se v Hanušovicích na Šumpersku letos pustili do velké změny ve svážení odpadu. A výsledky za první pololetí ukazují, že i přes prvotní nevoli...

22. října 2025  14:27

Šel na schůzku se známou, její kumpáni ho napadli a okradli

Místo příjemné schůzky s mladou ženou skončil osmačtyřicetiletý muž v rukou skupiny lupičů, k nimž žena patřila. Přišel o šestnáct tisíc korun. Nepříjemný zážitek pro něj navíc vyvrcholil fyzickým...

22. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.