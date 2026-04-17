V Meoptě došlo k požáru rozvody ve dvou patrech, škoda byla odhadnuta na 50 milionů korun. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Přerova, drážní hasiči i dobrovolné jednotky.
Meopta zaměstnává zhruba 1400 lidí, 90 procent produkce exportuje. Vlastní ji nadnárodní investiční fond Carlyle Group, který koupil stoprocentní podíl v Meoptě v roce 2023 od rodiny Rausnitzů.
Podnik podle informací na firemních stránkách vyvíjí a vyrábí své produkty především v České republice. Portfolio jeho zákazníků zahrnuje takřka celý svět od Spojených států amerických přes Evropu, Izrael a řadu asijských zemí.
Společnost Meopta podle své mluvčí Jany Kafkové před pár týdny reagovala na žhářský útok na pardubickou zbrojařskou společnost LPP Holding. „Navýšili jsme personální kapacity a intenzitu prohlídek, obhlídek budov. Ruku v ruce s tím řešíme také vyšší stupeň zabezpečení, jako jsou kamery a podobné věci. Ty už v objektu jsou, ale právě zvažujeme, jestli není potřeba jejich navýšení,“ uvedla Kafková
Podle Kafkové zároveň společnost Meopta nevnímá, že by se stát bral útok v Pardubicích na lehkou váhu. „Od státu potřebujeme, abychom dostávali včas informace, abychom věděli, co se děje a abychom byli připraveni. V tuto chvíli máme ochranu tak, jak odpovídala současné situaci, kdy Česká republika byla bezpečný stát a my jsme měli ochranu budov a majetku nastavenou podle toho, co požaduje legislativa a toho, co jsme považovali za vhodné my jako firma,“ dodala mluvčí.
