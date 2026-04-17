Požár v přerovské Meoptě způsobil škody za 50 milionů. Firma vyrábí i pro armádu

  8:15aktualizováno  8:31
Při požáru rozvodny v přerovském podniku Meopta vznikla škoda 50 milionů korun. Hasiči jej ve čtvrtek likvidovali až do večera, zásah trval pět hodin. „Nikdo nebyl zraněn a nebyla nutná ani evakuace,“ řekl v pátek mluvčí hasičů Petr Běhal. Meopta vyrábí optické produkty pro průmyslové, vojenské a spotřební použití. Příčina požáru se podle mluvčího hasičů vyšetřuje.
ilustrační snímek | foto: Michal PoláčekMF DNES

V Meoptě došlo k požáru rozvody ve dvou patrech, škoda byla odhadnuta na 50 milionů korun. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Přerova, drážní hasiči i dobrovolné jednotky.

Meopta zaměstnává zhruba 1400 lidí, 90 procent produkce exportuje. Vlastní ji nadnárodní investiční fond Carlyle Group, který koupil stoprocentní podíl v Meoptě v roce 2023 od rodiny Rausnitzů.

Podnik podle informací na firemních stránkách vyvíjí a vyrábí své produkty především v České republice. Portfolio jeho zákazníků zahrnuje takřka celý svět od Spojených států amerických přes Evropu, Izrael a řadu asijských zemí.

Společnost Meopta podle své mluvčí Jany Kafkové před pár týdny reagovala na žhářský útok na pardubickou zbrojařskou společnost LPP Holding. „Navýšili jsme personální kapacity a intenzitu prohlídek, obhlídek budov. Ruku v ruce s tím řešíme také vyšší stupeň zabezpečení, jako jsou kamery a podobné věci. Ty už v objektu jsou, ale právě zvažujeme, jestli není potřeba jejich navýšení,“ uvedla Kafková

Podle Kafkové zároveň společnost Meopta nevnímá, že by se stát bral útok v Pardubicích na lehkou váhu. „Od státu potřebujeme, abychom dostávali včas informace, abychom věděli, co se děje a abychom byli připraveni. V tuto chvíli máme ochranu tak, jak odpovídala současné situaci, kdy Česká republika byla bezpečný stát a my jsme měli ochranu budov a majetku nastavenou podle toho, co požaduje legislativa a toho, co jsme považovali za vhodné my jako firma,“ dodala mluvčí.

Podrobnosti připravujeme...

Dal kamarádce fentanyl, zkolabovala a zemřela. U soudu dostal 11 let a musí platit

Premium
Adrián Holibka stojí před olomouckým krajským soudem pro výrobu a distribuci...

Jedenáct let má podle rozsudku olomouckého krajského soudu strávit ve věznici se zvýšenou ostrahou devětadvacetiletý Adrián Holibka, který dal své kamarádce dávku drogy fentanyl. Dívka následně...

Benzinka u Olomouce prodělává na každém litru nafty. Prodej přerušily i další pumpy

Čerpací stanice Bot-Oil u Těšetic

Se ztrátou až tři koruny z každého prodaného litru nafty nyní Jaroslav Botek provozuje malou čerpací stanici Bot-Oil u Těšetic na Olomoucku. Kvůli státem stanoveným maximálním cenám totiž musí hlavně...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Lokomotiva T426.003 během zkušební jízdy v obvodu stanice Praha-Zličín

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Pokladní benzinky se vzepřela lupiči s pistolí. Jeho reakce překvapila

Plynová pistole, kterou použil lupič při pokusu o vyloupení čerpací stanice v...

Neobvyklý případ vyšetřují od čtvrtka policisté z Olomoucka. Muž tam přišel na čerpací stanici, přisvojil si lahev rumu a poté se ještě dožadoval se zbraní v ruce peněz. Neuspěl a následně obsluhu...

Zemřela „tetička Pachtová“. Přímočará žena předávala hanácké lidové tradice

Malérečka Marie Pachtová

Když vypravovala tetička Pachtová, všichni ztichli a hltali její slova, vzpomíná emeritní předsedkyně Hanáckého folklorního spolku Hana Pospíšilíková na Marii Pachtovou, která v sobotu v...

Prostějov nad propastí, před pár lety snil o lize. Hráči nekontrolují těla, všiml si trenér

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...

Od roku 2018 hrají fotbalisté Prostějova pravidelně druhou ligu. V roce 2021 dokonce tehdejší předseda klubu František Jura, současný primátor města, prohlásil: „Dlouhodobým cílem zůstává baráž o...

17. dubna 2026  7:27

Krátké zimy a nízko položená sjezdovka. Město zkouší pronajmout zakletý areál

Zlaté Hory, sjezdovka - Čtyřsedačková lanovka Doppelmayr funguje po celý rok....

Po letech, kdy stál ladem, by se do kontroverzního skiareálu Příčná ve Zlatých Horách na Jesenicku mohl opět vrátit sportovní život. Město, jemuž se jej doposud nepodařilo prodat, nyní hledá firmu,...

17. dubna 2026  4:55

Sanace benzenu u Hustopečí už stála přes 300 milionů, druhá etapa bude ještě dražší

Pohled na místo u nádraží v Hustopečích nad Bečvou, kde pokračuje sanace...

Náklady na druhou etapu sanace území zasaženého toxickým benzenem po loňské nehodě vlaku u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku odhaduje státní podnik Diamo zhruba na 380 milionů korun. Konečná částka...

16. dubna 2026  17:02

Dal kamarádce fentanyl, zkolabovala a zemřela. U soudu dostal 11 let a musí platit

Premium
Adrián Holibka stojí před olomouckým krajským soudem pro výrobu a distribuci...

Jedenáct let má podle rozsudku olomouckého krajského soudu strávit ve věznici se zvýšenou ostrahou devětadvacetiletý Adrián Holibka, který dal své kamarádce dávku drogy fentanyl. Dívka následně...

16. dubna 2026  14:19,  aktualizováno  15:44

Divoký konec? Mám se všemi dobrý vztah, tvrdí Lurvink. Trousil chce posílit obranu

Abdullahi Tanko z Pardubic v souboji s Louisem Lurvinkem z Olomouce.

Do fotbalové Sigmy přicházel s velkou pompou. A taky za divokých okolností. Švýcarský obránce Loius Lurvink si přestup z Pardubic tak trochu vytrucoval. Když Olomouc projevila zájem, Lurvink se...

16. dubna 2026  14:24

Diamo si pronajímá pozemky zasažené benzenem. Majitelé řeší i další aspekty

Pohled na místo u nádraží v Hustopečích nad Bečvou, kde pokračuje sanace...

Státní podnik Diamo ve středu uzavřel první nájemní smlouvy s majiteli pozemků z oblasti Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku zasažené před rokem toxickým benzenem po havárii vlaku, který chemikálii...

16. dubna 2026  9:48

Začínala v Kanadě mytím sudů a tanků, teď bude sládkovou olomouckého pivovaru

Sládková olomouckého pivovaru Twinberg Markéta Pohlová.

Pivovarnictví už dávno není jen doménou mužů. Nová sládková v olomouckém pivovaru Twinberg Markéta Pohlová ukazuje, že ženy mají v oboru své pevné místo a přinášejí do něj nejen nové nápady, ale i...

16. dubna 2026  4:54

Ocelové stěny v Hustopečích zachytily téměř všechen benzen, odčerpána je polovina

Hasiči při práci na odstraňování následků havárie v Hustopečích.

Speciální štětové stěny, které ohraničily po havárii nákladního vlaku v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku území zasažené uniklým benzenem, zachytily 95 procent této toxické látky. Dosud se...

15. dubna 2026  18:36

Hanebné zastřelení dvou vzácných ibisů zůstane bez trestu

Zastřelený vzácný ibis hnědý na rybníku Velká Choryně. (listopad 2025)

Za loňské zastřelení dvou vzácných ibisů hnědých na Choryňských rybnících u Hustopečí nad Bečvou na pomezí Olomouckého a Zlínského kraje, které loni ochránci přírody označili za mezinárodní ostudu,...

15. dubna 2026  16:51

Opilec naboural sloupek i auto, ale chtěl jet dál. Pohotový svědek mu sebral klíčky

Opilý řidič naboural sloupek a zaparkovaný vůz, poté si prorazil pneumatiky...

Nehodu opilého řidiče vyšetřují od úterka policisté z Olomoucka. Muž tam sedl za volant přestože byl ve stavu, kdy jízdu očividně nezvládal. Nakonec ho zastavil až zásah svědka jeho počínání.

15. dubna 2026  13:31

Příprava VRT pokračuje. Obce chtějí mít z obslužných komunikací cyklostezky

Vysokorychlostní trať (ilustrační foto)

Příprava vysokorychlostní trati (VRT) mezi Přerovem a Ostravou pokračuje. Správa železnic plánuje zahájení stavby v roce 2029 a odhaduje náklady na 150 miliard korun. Obce sdružené ve spolku Dopravní...

15. dubna 2026  13:20

