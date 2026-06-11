Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Studenti medicíny chodí ošetřovat bezdomovce. Naši andělé, chválí je lidé z ulice

Lenka Muzikantová
  4:54
Zkontrolují batoh, ve kterém je základní zdravotnický materiál, obléknou bundu s logem, jež je zčásti i chrání, a pak už studenti ze spolku Medici na ulici mohou vyrazit do terénu. Ján Grabczak a jeho tým míří na místa, kterým se běžní Olomoučané spíše vyhýbají. Za bezdomovci a sociálně slabými lidmi. Reportérky iDNES.cz byly u toho.

Grabczak a ostatní studenti vyrážejí do nočního centra Charity či komunity Sant'Egidio na Blažejském náměstí, kde se někdy setkávají i s lidmi pod vlivem alkoholu, drogově závislými nebo nakaženými svrabem či žloutenkou. Grabczak ale vše bere jako relax od náročného studia a příležitost naučit se něco nového.

„Možná je to trochu riziko, ale za celou historii spolku se nikomu nic nestalo a tito lidé také potřebují pomoc. Mají v nás větší důvěru než v lékaře, na drahé léky často nemají,“ vysvětluje student druhého ročníku Lékařské fakulty Univerzity Palackého.

Studenti ze spolku Medici na ulici plní lékařské poslání už nyní. Pro některé lidi bez domova nebo sociálně slabé jsou jedinými, kdo jim pomáhá řešit jejich zdravotní potíže.
Studenti ze spolku Medici na ulici plní lékařské poslání už nyní. Pro některé lidi bez domova nebo sociálně slabé jsou jedinými, kdo jim pomáhá řešit jejich zdravotní potíže.
Studenti ze spolku Medici na ulici plní lékařské poslání už nyní. Pro některé lidi bez domova nebo sociálně slabé jsou jedinými, kdo jim pomáhá řešit jejich zdravotní potíže.
Studenti ze spolku Medici na ulici plní lékařské poslání už nyní. Pro některé lidi bez domova nebo sociálně slabé jsou jedinými, kdo jim pomáhá řešit jejich zdravotní potíže.
Studenti ze spolku Medici na ulici plní lékařské poslání už nyní. Pro některé lidi bez domova nebo sociálně slabé jsou jedinými, kdo jim pomáhá řešit jejich zdravotní potíže.
10 fotografií

Před olomouckou Charitou rozdá poslední pokyny a s úderem půl šesté večer vyráží do akce, tentokrát za doprovodu reportérky a fotografky iDNES.cz. Nezbytnou výbavou jsou rukavice, dezinfekce, roušky, ale také úsměv na tváři. Paní Emílie, Bára a Helena jim už z dálky mávají.

„Jsou to andělé. Vyslechnou nás, pomohou,“ líčí Emílie, zatímco ukazuje svou nateklou nohu. „Mám to potvrzené od lékaře, je to artróza druhého stupně,“ popisuje potíže.

Kvůli bolesti nemůže chodit, při změně počasí noha bolí víc a nejde ani spát. „Ortoped mi na to nic nedal, mám prý zhubnout a víc se hýbat,“ krčí rameny.

Grabczak ji poslouchá a pak jí koleno namaže aspoň Voltarenem. Všimne si také malé ranky, kterou raději vydezinfikuje a přelepí náplastí. „Přesně z takových nenápadných zranění vznikají urputné bércové vředy, které se těžko hojí. Prevence je důležitá,“ podotýká student.

„V ordinaci mě ani nevyslechnou a už mě pakují“

Paní Helena má zase vysoký tlak, jenže na drahé léky nemá peníze. Snaží se tudíž nepít kávu, dodržovat zdravý životní styl a na křeče jí pomáhá hořčík. Prosí proto o jednu tabletku magnesia, dostává dvě. Na mediky nedá dopustit.

Medici na ulici

  • Spolek funguje od roku 2020, od jara 2023 se rozšířil i do Olomouce. Zdejší tým pod vedením studentů Jána Grabczaka, Jana Dostála, Mateje Herdy a Emy Sitkové z lékařské fakulty a Natálie Furjelové z fakulty zdravotnických věd spolu s dalšími dobrovolníky vyráží do terénu každé pondělí od 17.30 do 18.30, kdy navštěvuje komunitu Sant’Egidio na Blažejském náměstí. Ve středu pak ve stejném čase noční centrum na Charitě ve Wurmově ulici.
  • Činnost spolku vychází z filozofie takzvané street medicine, jež vznikla v 90. letech 20. století. Jejím principem je poskytovat zdravotní ošetření lidem bez domova v jejich přirozeném prostředí a přizpůsobit přístup jejich životním podmínkám.
  • Financování projektu zajišťují převážně příspěvky dárců či z charitativních sbírek. Olomoucké Mediky na ulici lze sledovat na Instagramu, informace o všech pobočkách v Česku jsou na webu medicinaulici.cz.

„V ordinaci se se mnou nikdo nebaví, ani mě nevyslechnou a už mě pakují pryč. To tihle mladí, to je něco jiného. Nevím, co budou dělat, až dostudují, ale přála bych si, aby byl kdokoliv z nich až do smrti mým lékařem,“ usmívá se Helena, které jednou kdosi řekl, že je krásná.

„Jako ta Helena z příběhu o únosu krásné spartské královny, dcery nejvyššího boha Dia, jenž se stal důvodem k trójské válce,“ pyšní se. Tato Helena ovšem žije už dlouho na ulici, neboť ztratila práci i byt. Do Charity chodí nocovat.

„Je tu přísný režim, nesmíte pít ani brát drogy, vadí i potyčky a konflikty. Brzy ráno se musíte sbalit a vypadnout pryč,“ přibližuje dvaašedesátiletá žena s tím, že na dlažbě v rozpáleném centru je v horkých letních dnech moc vedro, proto ráda chodí do parku k vodopádu u Michalského výpadu.

„Sednu si tam, a když mám, zapálím si cigaretu. Jak na mě padají kapky, říkám si, že mi prší štěstí,“ usmívá se. Jenže ve skutečnosti je to jinak. „Když procházíš peklem, nezastavuj se,“ cituje heslo, jež někde četla a utkvělo jí v hlavě.

Grabczak spolu se skupinou studentů lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd během pochůzky postupně navštíví více než desítku klientů. Nejčastěji ošetřuje chronické rány jako bércové vředy nebo ty špatně se hojící po zranění.

Bez konfliktů i nákaz

Na denním pořádku jsou také kožní infekce a mykózy, setkává se ale i s omrzlinami či popáleninami, jež jsou paradoxně častější v zimě než v létě. „Jak mají klienti chladem ztuhlé a zmrzlé ruce a snaží se je všemožně zahřát, většinou si ublíží,“ vysvětluje medik.

Poté vzpomíná, jak se jeho kolegové potýkali se svrabem nebo epidemií vší. Jemu samému mají na smluvené místo za chvíli dorazit klienti se žloutenku typu C.

Zabouchl si klíče a spal v lese. Projekt Běž po zvuku popisuje příběhy bezdomovců

„Určitě kromě rukavic použijeme i roušku a hodně dezinfekce, budeme muset být velmi opatrní. Důležitá je i bunda, kterou nosíme, i když je venku přes třicet stupňů. Je to další bariéra mezi námi a klienty, jež nás chrání,“ podotýká Grabczak.

I když se na nádvoří Charity či Blažejském náměstí často setkávají s lidmi pod vlivem alkoholu nebo drog, k žádnému konfliktu zatím nedošlo.

„Někdy dojde k potyčkám mezi klienty, vůči nám však agrese nebyla nikdy namířená, naopak klienti jsou nám moc vděční. Stejně tak se za celou historii spolku nikdo z nás nenakazil,“ bilancuje Grabczak s tím, že Medici na ulici v Olomouci působí od roku 2023 a kromě Prahy, Brna, Hradce Králové a Plzně se brzy plánují rozšířit rovněž do Ostravy.

Odhaleným zánětem ledvin zachránili život

Komplikací při poskytování péče je, že lidé bez domova často nemají telefon a je s nimi složitá domluva.

„Platí to, co jsme si řekli na předešlém setkání, je to hodně o důvěře. Stane se, že klient nepřijde, ale třeba přijde někdo jiný, kdo se o nás dozvěděl. Každá služba je takové malé překvapení,“ popisuje Grabczak.

Žijeme v nejlepší době, važme si toho, říká končící dlouholetý šéf olomoucké charity

Když se on nebo někdo jiný z mediků setká s problémem, který přesahuje jejich možnosti a schopnosti, odkážou na odbornou pomoc. U jednoho muže na ulici například včas odhalili akutní zánět ledvin a zachránili mu tím život.

„Na jedné službě na Charitě si kolegové všimli klienta, jenž měl vysokou horečku, silné bolesti a byl schvácený. Skoro už ztrácel vědomí. Udělali mu základní klinické vyšetření a zjistili zánět ledvin. Bylo to na poslední chvíli, kdy mu už hrozila celková otrava krve. Zavolali rychlou a muž skončil v nemocnici,“ vzpomíná student.

Přesně to jsou momenty, díky nimž studenti vědí, že jejich úsilí má smysl. „Když je člověk na ulici, má úplně jiné starosti a často si neuvědomuje váhu svých zdravotních potíží. My máme znalosti a je fajn, když je můžeme využít a někomu pomoci,“ svěřuje se třeba studentka medicíny Marie Olšanová.

Propojení studia a praxe

Kromě zdravotnické pomoci je důležitý i lidský kontakt a komunikace bez předsudků, založená na empatii, respektu a lidském přístupu. „Pro mnoho lidí na ulici je právě tato chvíle jedním z mála momentů, kdy se cítí viděni a respektováni,“ přemítá Grabczak.

Aktivity spolku mají podle zástupců univerzity zároveň významný vzdělávací rozměr. Studentům lékařské fakulty umožňují získat cenné zkušenosti z terénní medicíny a lépe porozumět zdravotním i sociálním problémům lidí z okraje společnosti.

„Asi bychom byli pod mostem.“ Lidem v nouzi pomáhá nový projekt sehnat bydlení

„Zdravotnictví není jen nemocnice či speciální učebny – je to hlavně práce s člověkem,“ podotýká Blažena Ševčíková, vedoucí Centra pro základní výkony ve zdravotnictví Lékařské fakulty Univerzity Palackého, jež s Mediky na ulici spolupracuje.

„Studenti do ulic vyrážejí navzdory náročnému studiu, zkouškám a povinnostem, jež studium na lékařské fakultě přináší. Věnují svůj čas, energii i znalosti bez nároku na finanční nebo jinou odměnu – pouze s vědomím, že jejich přítomnost může někomu alespoň na chvíli ulevit od bolesti, samoty nebo beznaděje. A to nejen za krásného, ale i sychravého počasí,“ uzavírá.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Dvouletý chlapec vdechl kus hrušky, je v kómatu. Naději na uzdravení dává sbírka

Dvouletý Kristiánek z Prostějova byl veselý a zdravý chlapeček. Vše se změnilo...

Ještě před několika týdny byl dvouletý Kristián z Prostějova veselý a zdravý chlapec. Miloval hry pod peřinou, smích a chvíle se svou rodinou. Pak přišel večer, který všechno změnil. Maminka se jen...

Podnikatel si u Svatého Kopečku postavil k pozemku štěrkovou cestu, hrozí mu pokuta

Zpevněná cesta, kterou v ochranném pásmu olomoucké baziliky na Svatém Kopečku...

Pokuta až dva miliony korun hrozí olomouckému podnikateli a developerovi Josefu Tesaříkovi kvůli stavbě zpevněné cesty nedaleko poutního místa Svatý Kopeček. Podle magistrátu porušil pravidla pro...

Paraglidista narazil do skály, na pomoc mu přispěchal prezident Pavel

Nešťastný pád paraglidisty, na pomoc mu přispěchal prezident Pavel s jeho týmem

Jedno špatné rozhodnutí, prudký pád a náraz do skály. Takové neštěstí zažil paraglidista, který si z nepříjemného incidentu odnesl četná poranění. Krátce po jeho pádu místem projížděl prezident Petr...

„Lituju, že jsem si nad obětí nezapálil.“ Dle znalců nelze vraždícího mladíka napravit

Premium
Devatenáctiletý Martin Vítek u olomouckého krajského soudu, kde čelí obvinění z...

Na 17 let poslal olomoucký krajský soud do věznice se zvýšenou ostrahou teprve devatenáctiletého Martina Vítka, který loni vraždil v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Za obětí vyrazil do tamního opuštěného...

Inspekce zavřela restauraci kvůli švábům. Udání a veřejná poprava, brání se podnik

Premium
Restaurace u Šmoldasů v Litovli má dlouhou tradici. Inspektoři našli v...

Při příjezdu do Litovle na Olomoucku nejde restaurace u Šmoldasů přehlédnout, stojí zde už dlouhé roky. Za tu dobu se v ní vystřídalo mnoho provozovatelů. Někteří vařili asijskou kuchyní, jiní...

Studenti medicíny chodí ošetřovat bezdomovce. Naši andělé, chválí je lidé z ulice

Studenti ze spolku Medici na ulici plní lékařské poslání už nyní. Pro některé...

Zkontrolují batoh, ve kterém je základní zdravotnický materiál, obléknou bundu s logem, jež je zčásti i chrání, a pak už studenti ze spolku Medici na ulici mohou vyrazit do terénu. Ján Grabczak a...

11. června 2026  4:54

Hokej hrál v Koreji, která teď syna čeká na MS. Skupina není lehká, míní Zima starší

Premium
Aleš Zima působil jako profesionální hokejista v Jižní Koreji. Teď bude synovi...

V pátek na šternberském gymnáziu učí až od desíti, takže budík zvonící před čtvrtou ranní ho příliš nerozhodí. „Maturanti už jsou pryč, takže si pak ještě chvilku dáchnu,“ usměje se Aleš Zima. Že by...

10. června 2026

Nabourané embéčko i jahody rozsypané po silnici. Policisté řešili nevšední nehody

Na silnici mezi obcemi Zborov a Olšany na Šumpersku přejel řidič Škody 1000 MB...

Dvě nehody, které svými účastníky či škodami vybočily z obvyklé agendy, vyšetřují nyní dopravní policisté z Olomouckého kraje. Při první naboural šofér s veteránem, při druhé se převrátil traktor...

10. června 2026  16:26

Samosběr jahod v Olomouckém kraji 2026: kdy začnou a kam je nutná rezervace

Samosběr jahod v Prostějově

Po loňské bídné sezoně v Olomouckém kraji, kdy hned dvě velké jahodárny měly výpadek a musely kvůli počasí omezit samosběry, to letos vypadá na pravé hody. Pěstitelé hlásí vydařenou úrodu – ovoce...

10. června 2026  15:19

Dvouletý chlapec vdechl kus hrušky, je v kómatu. Naději na uzdravení dává sbírka

Dvouletý Kristiánek z Prostějova byl veselý a zdravý chlapeček. Vše se změnilo...

Ještě před několika týdny byl dvouletý Kristián z Prostějova veselý a zdravý chlapec. Miloval hry pod peřinou, smích a chvíle se svou rodinou. Pak přišel večer, který všechno změnil. Maminka se jen...

10. června 2026  12:06

Když Buffalo Bill pálil v Přerově na bizony. Město si připomene show z roku 1906

Slavný westman, král střelby, lovec bizonů i zvěd William Frederick Cody alias...

Před 120 lety do Přerova zavítala se svou show legenda amerického Divokého západu Buffalo Bill. K vidění bylo mistrovské jezdecké umění i drezura koní, ostrostřelba, přepadení poštovního dostavníku i...

10. června 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Parní lokomotiva Krauss-Linz 1518 (1929) „Pětka“ stoupá od Mladějova k výhybně...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  9. 6. 22:15

Od sběratele vylákal deset milionů na nákup veteránů z Británie, soudí muže

Před krajským soudem stanul Martin Pompa, který podle obžaloby vylákal od...

Před olomouckým krajským soudem stanul v úterý pětačtyřicetiletý Martin Pompa, který podle obžaloby vylákal od sběratele veteránů z Přerova deset milionů korun na nákup dvou legendárních britských...

9. června 2026  16:13

Stánkaři brání tržnici. Město chce, aby se prostor více využíval jako náměstí

Vizualizace plánované budoucí podoby olomoucké tržnice

Prodejci z olomouckého tržiště nepolevují ve snaze bránit současnou podobu místa před snahou radnice o jeho pestřejší využití. Pod peticí proti úpravám se sešlo 1 500 podpisů. Myšlenkou města je, aby...

9. června 2026  15:10

Při nabíjení elektrokola v bytě vzplála baterie, škoda po požáru je tři miliony

Hasiči zasahovali v Janského ulici v Olomouci při požáru, který vznikl při...

Ranní požár panelového domu v Janského ulici v Olomouci způsobil v úterý škodu tři miliony korun. Oheň se podle hasičů začal šířit při nabíjení baterie elektrokola v pokoji bytu.

9. června 2026  10:32

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Srazil bratra autem, pak ho zbil golfovou holí. Pokus o vraždu míří k soudu

Najel na něj autem a zbil golfovou holí. Muž brutálně napadl bratra

Olomoučtí kriminalisté navrhli obžalovat jednašedesátiletého muže, který podle nich dvakrát najel autem na svého bratra a poté ho zbil golfovou holí. Incident se stal loni v červnu v blízkosti...

9. června 2026  9:27

Kontroverzní SEFO je blíž, stavba má povolení. Odpůrci změní názor, věří autor

Vizualizace podoby Středoevropského fóra jak ji pro olomoucké Muzeum umění...

Příprava stavby Středoevropského fóra Olomouc (SEFO) nyní po mnoha letech dokráčela k důležitému milníku – projekt získal stavební povolení. Originální návrh výstavního prostoru odkazující svým...

9. června 2026  5:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.