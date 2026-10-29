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Padli v Afghánistánu, prezident je ocenil. Na hrdiny kolegové stále vzpomínají

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  13:34
Patnáct let po tragických útocích v Afghánistánu se dvěma vojákům spjatým s...

Patnáct let po tragických útocích v Afghánistánu se dvěma vojákům spjatým s Olomouckým krajem dostalo významného ocenění. Prezident Petr Pavel udělil Robertu Vyroubalovi (vlevo) a Adrianu Wernerovi in memoriam medaili Za hrdinství. | foto: Ministerstvo obrany ČR

Adrian Werner v Afghánistánu (jaro 2011).
Robert Vyroubal se v roce 2004 podílel na ochraně srbského obyvatelstva v...
Adrian Werner (1. zleva) s kamarády od 71. mechanizovaného praporu (Afghánistán...
Robert Vyroubal (uprostřed) při zimním výcviku v Jeseníkách (únor 2010).
6 fotografií
Patnáct let po tragických útocích v Afghánistánu se dvěma vojákům spjatým s Olomouckým krajem dostalo významného ocenění. Prezident Petr Pavel udělil Robertu Vyroubalovi a Adrianu Wernerovi in memoriam medaili Za hrdinství, jejich někdejší spolubojovníci na ně dodnes vzpomínají.

Dva z oceněných mužů spojovala služba u vojenských útvarů v Olomouckém kraji i tragický osud v Afghánistánu. Robert Vyroubal a Adrian Werner působili v roce 2011 ve stejné jednotce v provincii Wardak. Oba se stali oběťmi útoků povstalců, které od sebe dělilo pouhých 36 dní. Prezident Petr Pavel jim posmrtně udělil medaili Za hrdinství.

Robert Vyroubal se narodil ve Šternberku a vyrůstal na Bouzovsku. Vojenskou kariéru zahájil u 73. mechanizovaného praporu v Přáslavicích. Za sebou měl čtyři zahraniční mise v Kosovu a Iráku. Pátým nasazením se stal Afghánistán, kde 31. května 2011 zahynul při výbuchu nástražného zařízení pod obrněným vozidlem Iveco poblíž vesnice Salar. Bylo mu 31 let.

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„Když si na něho vzpomenu, tak se vždycky musím pousmát. Byl to takový raubíř, ale takový ten správný, kterého měli všichni rádi a který nezkazil žádnou srandu,“ vzpomíná Jiří Kyvala z Agentury pro podporu válečných veteránů, který s Vyroubalem sloužil na stejné rotě. Podle něj byl přirozeným vůdcem, který pracoval společně se svými podřízenými a nepotřeboval si autoritu vynucovat.

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Adrian Werner sloužil od roku 2004 u 71. mechanizovaného praporu v Hranicích, kde se vypracoval z kulometníka na zástupce velitele palebné čety minometné baterie. V Afghánistánu velel výcvikovému týmu. Dne 6. července 2011 při útoku povstalců na základnu naváděl palbu na útočníky, když jej zasáhla střela do hlavy. Zraněním podlehl 9. října ve Vojenské nemocnici Olomouc.

„Jeho podobiznu máme na chodbě, takže na něho vzpomínáme, dá se říct, každým dnem,“ uvedl Jiří Havelka, současný velitel minometné baterie hranického praporu. Vojáci se každoročně scházejí u Wernerova hrobu v Albrechticích, kam přijíždějí i jeho někdejší spolubojovníci.

Adrian Werner v Afghánistánu (jaro 2011).
Robert Vyroubal se v roce 2004 podílel na ochraně srbského obyvatelstva v Kosovu. Na snímku je zachycen jako řidič BVP slovenské armády
Adrian Werner (1. zleva) s kamarády od 71. mechanizovaného praporu (Afghánistán 2011).
Robert Vyroubal (uprostřed) při zimním výcviku v Jeseníkách (únor 2010).
6 fotografií

Oba vojáci byli již v roce 2011 posmrtně povýšeni do hodnosti poručíka a vyznamenáni Křížem obrany státu. Kyvala, který znal také Wernera z přípravy na afghánskou misi, považuje nové státní ocenění pro oba vojáky za velkou poctu. „Je to znamení toho, že se nezapomíná,“ dodává.

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Padli v Afghánistánu, prezident je ocenil. Na hrdiny kolegové stále vzpomínají

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