Vybíhal v rozhovoru pro iDNES.cz popisuje, jak bojová vozidla pěchoty CV90 změní taktiku vojáků, proč tanky neztrácejí význam ani v éře dronů a které schopnosti musí česká armáda ještě dobudovat.
V jakém stavu jste 7. mechanizovanou brigádu převzal?
Brigádu jsem coby zástupce velitele opouštěl na konci roku 2024 a myslím si, že ji přebírám v dobrém stavu. Naší velkou výhodou je, že nemáme tak výrazný problém s nedostatkem lidí jako jiné útvary, což je dáno regionem i historií brigády. Máme tedy dobrý základ, na kterém se dá stavět. Teď nás bude dlouhodobě zaměstnávat především přezbrojení na novou techniku, zejména zavádění CV90.
Když si vedle sebe postavíte staré BVP-2 a CV90, je to jako tlačítkový telefon vedle nejnovějšího iPhonu. Nejde jen o nové zařízení, ale o úplně jiný způsob práce.