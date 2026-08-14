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Podcenila se protivzdušná obrana. Velitel brigády o přezbrojení i přípravě na konflikt

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  18:00

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Miroslav Vybíhal, nový velitel sedmé mechanizované brigády. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Tanky, obrněná vozidla pěchoty a vojáci schopní rychlého přesunu i vedení těžkého pozemního boje. Tak lze zjednodušeně popsat mechanizovanou brigádu, která patří k hlavním bojovým silám české armády. Útvar v Hranicích na Přerovsku čeká v příštích letech rozsáhlé přezbrojování. Podle jejího nového velitele, plukovníka generálního štábu Miroslava Vybíhala, ale nebude nejtěžší zavádění nové techniky, nýbrž přechod z analogového do digitálního světa.

Vybíhal v rozhovoru pro iDNES.cz popisuje, jak bojová vozidla pěchoty CV90 změní taktiku vojáků, proč tanky neztrácejí význam ani v éře dronů a které schopnosti musí česká armáda ještě dobudovat.

V jakém stavu jste 7. mechanizovanou brigádu převzal?
Brigádu jsem coby zástupce velitele opouštěl na konci roku 2024 a myslím si, že ji přebírám v dobrém stavu. Naší velkou výhodou je, že nemáme tak výrazný problém s nedostatkem lidí jako jiné útvary, což je dáno regionem i historií brigády. Máme tedy dobrý základ, na kterém se dá stavět. Teď nás bude dlouhodobě zaměstnávat především přezbrojení na novou techniku, zejména zavádění CV90.

Když si vedle sebe postavíte staré BVP-2 a CV90, je to jako tlačítkový telefon vedle nejnovějšího iPhonu. Nejde jen o nové zařízení, ale o úplně jiný způsob práce.

Miroslav Vybíhalvelitel 7. mechanizované brigády Armády ČR

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