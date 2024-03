Mecenáš musí klub posunout, ročně by měl dát aspoň 40 milionů, míní klubový boss

Olomouc tak garantuje zájemcům o Sigmu podporu mládeže a kvalitní stadion. I to je důvod, proč současná jednání se zahraničním zájemcem o vliv v klubu sleduje magistrát spíše zpovzdálí. Skupina Blue Crow Sports Group navíc dosud neformulovala konkrétní nabídku.

Ačkoli do jara 2025 zbývá ještě dost času, vedení města se už začalo zabývat přípravou nové nájemní smlouvy.

„Do majetku města budeme přejímat poslední část, západní tribunu,“ sdělila náměstkyně primátora Miroslava Ferancová (ANO), která má na starosti majetkoprávní záležitosti a správu sportovních zařízení.

„Z toho důvodu musíme udělat novou nájemní smlouvu, kde budou popsány všechny majetkové účasti, které máme,“ zdůvodnila.

Městu zbude jediná akcie

Před šesti lety odsouhlasilo olomoucké zastupitelstvo odkoupení fotbalového stadionu za 145 milionů korun ve splátkách. Součástí obchodu byla i směna západní tribuny za akcie v hodnotě 21 milionů. Smlouva na část nemovitostí má však kvůli zapojení dotací od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na úpravy tribuny odklad právě do příštího května.

Kdo jsou Američané, kteří chtějí Sigmu Společnost Blue Crow Sports Group založila před třemi lety skupina podnikatelů a funkcionářů kolem bývalého generálního manažera baseballového týmu Houston Astros Jeffa Luhnowa. Ve stejný rok si pořídila mexický druholigový Cancún, poté španělské druholigové Leganés. Následoval druholigový Dubai Elite Falcons a nedávno Vyškov, také v druhé lize.

Jak minulý měsíc informovala MF DNES v souvislosti s převzetím většinového podílu v MFK Vyškov, hlavou Blue Crow je houstonský investor Ben Guill, který má také zkušenosti s prostředím sportovního byznysu. Byl spolumajitelem Houston Dynamo v americké elitní fotbalové lize MLS a aktivní je také v baseballu, což jej spojilo s Luhnowem.

Právě baseballový funkcionář stál na počátku celé skupiny a byl také nejaktivnějším mužem, když Blue Crow v roce 2022 přebírala španělský druholigový klub, umisťující se tehdy ve středu tabulky. Aktuálně však Leganés, stejně jako Vyškov, vládne tabulce své soutěže a míří do elitní Primera División. „Zastupuji skupinu velmi seriózních lidí, kteří milují sport, a jediné, na čem nám záleží, je nastartovat Leganés k růstu. Nejsme jen Američané, ale i Mexičané, Salvadorci, Nikaragujci, Kanaďané či Indové. Pocházíme z celého světa, ale jsme jednotní. Jednotní v lásce ke sportu, k pomoci růst. A také k vyhrávání, samozřejmě,“ vzkazoval při převzetí fanouškům týmu z předměstí Madridu.

Návrh nové smlouvy má být hotový v příštích měsících, aby s nájemným (nyní 720 tisíc korun ročně a DPH, k tomu pět procent ze vstupného), které klub za užívání sportoviště platí, mohla Olomouc od podzimu počítat v rozpočtu na příští rok.

Dnes vlastní město přibližně 23 procent akciové společnosti SK Sigma Olomouc. Poté zůstane městu jediná symbolická akcie.

Přibližně 13 milionů korun z celkové ceny největšího sportoviště v kraji uhradilo město v roce podpisu smlouvy, zbytek platí po půlročních šestimilionových splátkách.

„V souvislosti s dokončením majetkoprávních transakcí a přesunu dotáhneme smluvní vztahy se Sigmou, jelikož už nebudeme spoluvlastníkem fotbalu v Olomouci,“ řekl olomoucký primátor Miroslav Žbánek (ANO).

To bude podle něj první úkol. „Myslím, že v rámci toho se spousta věcí začne koncepčněji narovnávat. Nemám teď žádnou představu o tom, jak by měla dál vypadat podpora či nepodpora klubu, nevidím tam ale zásadní potřebu změny, pakliže je vše v souladu s právem a vztahy budou únosné,“ míní primátor.

Město podle něj bude dál investovat do stadionu a podpory sportu. „Vždy jsem patřil k těm, kdo zastávají názor, že politici nemají kecat do fotbalu jinak než na tribunách jako řadoví fanoušci. Věřím, že to tak i zůstane,“ shrnul Žbánek. „Zároveň tím, že budeme podporovat správu majetku a zejména rozvoj mládežnického fotbalu, budeme jasně deklarovat i pro případný vstup investorů nebo partnerů do klubu jeho zdraví a stabilitu,“ vysvětlil.

Tento postoj zástupci města také představili na prvním, lednovém setkání se zástupci investiční skupiny Blue Crow Sports Group z amerického Texasu, která se zajímá o majetkový vstup do klubu.

„Tím, si myslím, vyjednávání za město končí a vše ostatní je na lidech z profesionálního sportu,“ doplnil primátor. Ani následující schůzka v únoru ale situaci neposunula.

V Olomouci se čeká, s čím se Američané ozvou. „Žádná konkrétní nabídka nepadla,“ řekl předseda představenstva SK Sigma Olomouc Petr Konečný.

„Kladl jsem jim dotazy, jaký objem peněz si představují na rok a tak dále. Z jejich strany zatím padaly obecné věci, jako že se podívají na rozpočet, jestli tam nejsou rezervy v nákladech, že je potřeba co nejefektivněji pracovat s výchovou hráčů, seznámit se s přestupovou politikou,“ popsal.

„Na prodej je jediný pokus“

Nevylučuje, že nový majitel by nemohl klub řídit lépe. „Jen si nemyslím, že to lze dělat o tolik lépe a vystačit si přitom s tím, co máme teď,“ odkázal Konečný na přibližně stomilionový rozpočet klubu.

Zájemce by podle něj měl v současné době přinést dlouhodobě přinejmenším 40 milionů korun ročně. „Tvrdím, že nehledáme investora, ale mecenáše. Investor je ten, kdo do klubu něco vloží s tím, že se investice zhodnotí, zatímco mecenáš peníze dává, protože chce dělat sport, má z toho společenský respekt, reklamu nebo něco podobného. Neměl by ale očekávat, že v Sigmě vydělá, protože pak tyto peníze musejí někde jinde chybět,“ vysvětlil Konečný.

Ačkoli už při prodeji stadionu zaznívala slova o nutnosti hledat silného partnera, zatím žádná jednání nedopadla. Posledním tak stále zůstává podnikatel Josef Lébr, jenž ze Sigmy po zhruba 20 letech odešel v roce 2017.

Od té doby nikam nedospěl zájem podnikatele a funkcionáře Zdeňka Zlámala staršího, majitele velké opavské autodopravy Lukáše Urbance, ani nabídka klubových legend Pavla Hapala, Radima Kučery, Tomáše Ujfalušiho a Davida Rozehnala.

„Pořád nás někdo podezřívá z toho, že posty držíme zuby nehty a mecenáše odmítáme. Naše představa ovšem je, že by ten, kdo klub převezme, měl na sebe převzít zodpovědnost,“ řekl Konečný.

„Za sebe můžu říct, že když se někdo takový najde, svou funkci mu předám, myslím to úplně vážně, říkám to léta. Samozřejmě to má kromě rozpočtu, který teď musíme řešit při prodeji, i další aspekty, tedy co s tím hodlá nový majitel dál dělat,“ doplnil.

Uznává, že jednání o novém držiteli akcií trvají dlouho, na druhou stranu zdůrazňuje, že je potřeba mít jistotu. „Nemůžeme si dovolit riskovat, máme jen jeden pokus. Druhá věc je, že nechceme, aby Sigmu někdo převzal a fungovalo to jako teď, že se provoz dává horko těžko dohromady,“ sdělil předseda představenstva.

„Lidé někdy volají, že jaké vedení, takoví hráči, ale čemu by pomohlo, kdyby to někdo jiný řešil stejně, tedy naplnit rozpočet, nenadělat dluhy. To by nemělo smysl. Měl by přijít někdo, kdo Sigmu posune,“ vrátil se Konečný k nutnosti přinést do klubu rozdílový kapitál.