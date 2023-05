Na zápis do školek chodí i dvouleté děti, rodiče hlásí potomky na víc míst

Poptávku ovlivňují také velké počty přihlášených dětí mladších dvou let a problémem je, že ve školkách zůstává také velké množství předškoláků s odkladem.

Umístit dítě do mateřské školy je přitom pro řadu rodičů základní krok, aby se mohli vrátit do práce a nemuseli přitom platit chůvy nebo soukromé školky.

Jenže na všechny děti se například v Olomouci nedostane. Téměř všechny školky jsou po uskutečněných zápisech každoročně naplněny na sto procent své kapacity.

„Dceru ani do jedné školky nepřijali, a to bude mít příští rok v květnu čtyři roky. Do školky, kterou máme blízko od domu, jsme podali odvolání a budeme doufat, že ji nakonec školka přijme,“ doufá šestatřicetiletá Veronika z Olomouce.

Musí se už vrátit do práce. „Někteří rodiče zapíší děti třeba do pěti školek, jenže pak už někteří nenahlásí, že nenastoupí, a tím blokují místa,“ upozorňuje Veronika.

Do školek se hlásí víc dětí, než může přijmout

„Do každé mateřské školy se každý rok hlásí mnohonásobně více dětí, než je možné přijmout. Důvodů, proč se na některou ze školek hlásí více dětí, může být několik, například malý počet školek v dané lokalitě, dostupnost dopravního uzlu či preference rodičů,“ vysvětlila vedoucí odboru školství magistrátu Hana Fantová.

Přijímání dětí není stále uzavřené. „Nemáme ještě informace ohledně nově zapisovaných a přijatých tříletých dětí. Informace budou známy po vyplnění statistických výkazů k datu 31. května,“ dodala Fantová.

Olomouc zřizuje celkem 49 mateřských škol s celkovou kapacitou 3 813 míst.

Za množstvím přihlášek stojí zápisová turistika

Naopak v Přerově je míst ve školkách dost. Po zápisech dokonce některé školky měly ještě volná místa.

Například Mateřská škola U Tenisu v Přerově letos eviduje 46 přihlášek, přijmout mohla dětí 25. „Nakonec jsme ale nepřijali pouze dvě děti, protože 19 žádostí rodiče stornovali. Jejich děti byly přijaty i do jiné školky,“ uvedla ředitelka mateřinky Michaela Gálíčková.

16. května 2023

Školka každoročně zaznamenává přetlak přihlášek. „Ve většině případů se jedná o zápisovou turistiku, rodiče si podávají žádosti do více mateřských škol,“ doplnila Gálíčková.

Rodiče podle ní přicházejí k zápisům i s dětmi, kterým ještě nebyly tři roky. „Pokud jsou děti narozeny na podzim, ve většině případů mají velkou šanci na přijetí. Hlásí se i děti mladší dvou let, ty ale nelze přijmout z důvodu platné legislativy,“ upozornila ředitelka.

Přerov má celkem 20 městských předškolních zařízení. „Do nich bylo zapsáno i 13 dětí z Ukrajiny a 66 dětí mladších tří let,“ uvedl radní pro školství Michal Zácha. Vloni zapsaly mateřinky celkem 308 dětí včetně 74 mladších tří let, ukrajinských dětí přišlo k zápisu šest.

V prostějovské Mateřské škole Partyzánská je přetlak přihlášek podle ředitelky Moniky Zbudilové přiměřený. Vzniká hlavně tím, že k zápisu přicházejí již dvouleté děti.

„Počet dětí mladších tří let, které chtějí zákonní zástupci zapsat do naší mateřské školy, výrazně narůstá. Ne všechny se podaří samozřejmě umístit,“ uvedla ředitelka. Loni ani letos podle ní nedošlo k tomu, že by nebylo do školky přijato tříleté dítě.

Počet odkladů roste

Problémy s kapacitami ve školkách vznikají i tím, že stále více předškoláků má odklad povinné školní docházky. Počet dětí s žádostí o odklad narostl za posledních deset let o 34 procent.

V Česku se dlouhodobě drží podíl odložené školní docházky průměrně okolo 20 procent a je dokonce v Evropě rekordmanem.

Před několika lety bylo kvůli tomu rozhodnuto o posunutí termínu zápisů do prvních tříd. Zatímco dnes je to duben, dříve to byl přelom ledna a února. Pár měsíců navíc mělo rodičům i pedagogům pomoci rozhodnout, zda je dítě na nástup do školy dost zralé.