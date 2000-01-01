náhledy
Průvod plný krojovaných účastníků i rozličných masek se sešel v sobotu v Hanáckém muzeu v přírodě v Příkazích na Olomoucku k oslavě masopustu.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Program tradičních ostatků trval až do odpoledního pochování basy, které symbolizuje loučení s muzikou a začátek postního období.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Mezitím prošla obcí obchůzka k úřadu, kde chasa převzala hanácké právo.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
„Masopust není spojen jen s veselím, ale především se zvyky a obyčeji našich předků,“ připomenul vedoucí muzea Petr Vodešil.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
„Nese v sobě i hlubší symbolickou rovinu, představuje loučení se zimním obdobím, radost ze společného setkávání a přání hojnosti a zdraví do nadcházejícího roku,“ dodal.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Původním smyslem masopustní obchůzky byla i prosba skryté magické moci o plodnost a hojnost úrody.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Obdobím masopustu se v širším smyslu nazývá doba od svátku Tří králů do Popeleční středy.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Ta je v římskokatolickém prostředí současně také prvním dnem několikatýdenního předvelikonočního půstu.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Datum konce masopustu není pevně dané a je odvozeno od pohyblivých svátků velikonočních.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Ostatky je na Hané označení pro poslední dny masopustu, bývaly vyvrcholením celého masopustního období.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
„V průběhu staletí se na střední Moravě konec masopustu vyvinul v pozoruhodný a jedinečný soubor obyčejů, zvyklostí, zábav, her a taškařic s názvem ostatkové či hanácké právo, který je z celkového pohledu českého lidového prostředí skutečně unikátní,“ připomnělo už dříve Hanácké muzeum v přírodě.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Šlo o hru, při níž si vesničtí mládenci vymohli od radnice obecní a rychtářské právo a na několik dní převzali vládu nad vesnicí (na snímku).
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Nechybělo ani bohaté pohoštění. Další akcí muzea v Příkazích budou Hanácké Velikonoce na Bílou sobotu 4. dubna.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA