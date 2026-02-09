OBRAZEM: Medvěd, vězni či kosmonaut při masopustním veselí dávali sbohem zimě

Autor:
  11:53
Průvod plný krojovaných účastníků i rozličných masek se sešel v sobotu v Hanáckém muzeu v přírodě v Příkazích na Olomoucku k oslavě masopustu. Program tradičních ostatků trval až do odpoledního pochování basy, mezitím prošla obcí obchůzka k úřadu, kde chasa převzala hanácké právo.
Průvod plný krojovaných účastníků i rozličných masek se sešel v sobotu v... Program tradičních ostatků trval až do odpoledního pochování basy, které... Mezitím prošla obcí obchůzka k úřadu, kde chasa převzala hanácké právo. „Masopust není spojen jen s veselím, ale především se zvyky a obyčeji našich... „Nese v sobě i hlubší symbolickou rovinu, představuje loučení se zimním... Původním smyslem masopustní obchůzky byla i prosba skryté magické moci o... Obdobím masopustu se v širším smyslu nazývá doba od svátku Tří králů do... Ta je v římskokatolickém prostředí současně také prvním dnem několikatýdenního... Datum konce masopustu není pevně dané a je odvozeno od pohyblivých svátků... Letos připadá Popeleční středa na 18. února. Ostatky je na Hané označení pro poslední dny masopustu, bývaly vyvrcholením... „V průběhu staletí se na střední Moravě konec masopustu vyvinul v pozoruhodný a...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

K myslivně nebyly klíče, tak vlezli dovnitř oknem. Konečně našli tu pravou

Chalupa byla dlouho neobývaná a díky tomu si zachovala většinu původních prvků.

Do Jeseníků jsme s manželem jezdili řadu let. Nejprve sami, později i s dětmi. Milujeme hory a kouzlo starých chalup. Často jsme si říkali, že jednou bychom takovou chtěli. Postupem času jsem začala...

Soudy na odstřel, skončit má až čtvrtina okresních. Které mají zmizet

Premium
Jeden z ohrožených? Výrazně méně soudců, než by měl mít, aby měl jistotu, že...

Až čtvrtina okresních soudů má skončit. Podle ministerstva spravedlnosti to má přinést efektivnější justici a úspory. V regionech ale plán vyvolává nejistotu a obavy z odchodů zaměstnanců i zhoršení...

Naprosto ztratil naši důvěru. Ředitel ZŠ v Bohuslavicích odmítl výzvy k rezignaci

Stovka nespokojených učitelů a rodičů vyzvala ředitele Neorala k rezignaci

Jako v šumícím úlu to vypadalo v jídelně ZŠ v Bohuslavicích na Prostějovsku, kam přišla bezmála stovka nespokojených učitelů a rodičů a většina otevřeně vyzvala ředitele Martina Neorala k rezignaci....

Pochybné implantace defibrilátorů? Policie plete lékařské pojmy, brání se nemocnice

Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení...

Vedení Fakultní nemocnice Olomouc v úterý s odkazem na výsledky kontroly odborníků znovu odmítlo tvrzení policie, že implantované defibrilátory ICD mohly některým pacientům se srdečními problémy...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Na nádraží úzkokolejky v Kamenici nad Lipou

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Polská hrozba? Farmy čelí nemoci drůbeže. Když se potvrdí nákaza, utratí celé hejno

Chcete-li mít spokojené hejno slepic, které spolehlivě a hodně snášejí, kohout...

V Olomouckém kraji se objevila nová ohniska nebezpečných onemocnění domácího ptactva. Chovatele zatím nepostihly masivní úhyny, přesto mezi nimi rostou obavy. Podle veterinářů se část nákaz mohla...

10. února 2026  16:58

Pochybné implantace defibrilátorů? Policie plete lékařské pojmy, brání se nemocnice

Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení...

Vedení Fakultní nemocnice Olomouc v úterý s odkazem na výsledky kontroly odborníků znovu odmítlo tvrzení policie, že implantované defibrilátory ICD mohly některým pacientům se srdečními problémy...

10. února 2026  9:55,  aktualizováno  14:08

Senior nedal přednost kamionu, na místě zemřel. Nedaleko pak bourala další auta

Sedmdesátiletý řidič na Šumpersku nedal přednost kamionu. Na místě zemřel. (10....

Jeden člověk zemřel v úterý ráno při nehodě na Šumpersku, kde se krátce před šestou hodinou střetl kamion s osobním autem. Další nehoda se v pak stala o pár kilometrů dál, na D35 u Unčovic na...

10. února 2026  11:50

Rekordní počty zvířat, ale peněz ubývá. Záchranné stanice samy volají o pomoc

Na dvoře záchranné stanice v Pateříně u Ondřeje a Jany Csikových hosty přivítá...

Srny otrávené řepkou, stáje plné nemocných ježků, zesláblí netopýři, kteří popadali na zem a lidé je posbírali z chodníků, nebo třeba osiřelé veverky. Plné ruce práce měly v uplynulém roce záchranné...

10. února 2026  4:52

Z Hané do slavné Pařížské opery. Sólista baletu se přesouvá na světovou scénu

Baletní sólista Moravského divadla Olomouc Aurélien Jeandot míří do Pařížské...

Olomoucké Moravské divadlo přichází v rozjeté sezoně o svého baletního sólistu. Francouzský tanečník Aurélien Jeandot totiž před pár dny vyhrál konkurz do světoznámé Pařížské opery.

9. února 2026  17:47

Odstoupení mi ušetřilo měsíční pauzu, líčí Menšík. Ve svalu měl trhlinu, cíle už neříká

Jakub Menšík se soustředí na úder ve třetím kole Australian Open.

Obě tváře tenisu si hned na začátku sezony hodně zblízka prohlédl. Jakub Menšík v polovině ledna vyhrál v Aucklandu svůj druhý turnaj na okruhu ATP, pak ale musel kvůli zranění odstoupit z dobře...

9. února 2026  16:27

Zažil obě strany fronty, 99letý český veterán z Dunkerku dostal rytířský řád

Francouzský velvyslanec Stéphane Crouzat předal společně se zástupci armády a...

Za druhé světové války oblékal uniformu německé i československé armády, jako tankista zažil boje u francouzského přístavu Dunkerk. Devětadevadesátiletého Josefa Turka nyní Francie vyznamenala Řádem...

9. února 2026  14:40

RECENZE: I Když se zhasne, zůstane gurmánská komedie bez vůně a bez chuti

30 % Premium
Vojtěch Kotek, Tomáš Maštalír, Petra Hřebíčková, Petra Polnišová a Martin...

Jestli lednoví Šviháci přinesli reklamu na Piešťany, další česko-slovenská taškařice, únorová novinka kin Když se zhasne, oslavuje pro změnu Olomouc. Ale co se humoru a zápletky týče, spadají oba...

9. února 2026

OBRAZEM: Medvěd, vězni či kosmonaut při masopustním veselí dávali sbohem zimě

Průvod plný krojovaných účastníků i rozličných masek se sešel v sobotu v...

Průvod plný krojovaných účastníků i rozličných masek se sešel v sobotu v Hanáckém muzeu v přírodě v Příkazích na Olomoucku k oslavě masopustu. Program tradičních ostatků trval až do odpoledního...

9. února 2026  11:53

Soudy na odstřel, skončit má až čtvrtina okresních. Které mají zmizet

Premium
Jeden z ohrožených? Výrazně méně soudců, než by měl mít, aby měl jistotu, že...

Až čtvrtina okresních soudů má skončit. Podle ministerstva spravedlnosti to má přinést efektivnější justici a úspory. V regionech ale plán vyvolává nejistotu a obavy z odchodů zaměstnanců i zhoršení...

9. února 2026  11:38

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kliment si opět zahrál proti Baníku. Od fanoušků slyšel bučení a nadávky

Olomoucký útočník Jan Kliment se raduje z gólu proti Hradci Králové.

Za dva měsíce už to bude rok od utkání, které ovlivnilo fotbalovou Sigmu po zbytek následujícího roku. V semifinále MOL Cupu vybojovala na hřišti Baníku Ostrava postup do finále, v němž porazila...

9. února 2026  11:18

Na hrudi nahmatala zatvrdlinu, následný boj s rakovinou přetavila v umění i zpověď

Jarmila Kalvodová se svým ONKODENÍKEM.

Byla zrovna v irském Dublinu, když se dozvěděla zdrcující zprávu, že má rakovinu. Právě tam si Jarmila Kalvodová od prvního dne své nemoci začala psát ručně tužkou do památníku. Do svého...

9. února 2026  4:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.