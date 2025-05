16:00

Když policie vysílá své lidi do terénu, často sedá do auta i krizový intervent. Je to člověk, jehož hlavním úkolem je postarat se o oběti trestného činu nebo mimořádné události. Pracuje také s rodinami, kterým mnohdy oznamuje tu nejsmutnější zprávu vůbec, že jim jejich blízký zemřel.