Úspěšná prevence vždy vzbudí otázku, zda nebyla zbytečná, říká šéf nemocnice

Armádní zdravotníci z Vojenské nemocnice Olomouc jsou podepsaní pod každým pátým odběrem na přítomnost nákazy v kraji, v období největší krize se podíleli dokonce na každém třetím testu v regionu. Měsíc pacienty nejenže diagnostikovali, ale i léčili. V době, kdy v českých nemocnicích leželo asi 400 lidí s onemocněním covid-19, na infekčních lůžkách VN Olomouc se starali o každého dvacátého z nich.

„Bylo to asi jedenáctkrát víc, než by nemocnici naší velikosti náleželo. Jsem hrdý, jak to naši zdravotníci zvládli. Pomohli pacientům a získali i obrovskou sebedůvěru. Všichni do jednoho tvrdí, že by do toho šli znovu,“ těší ředitele Martina Svobodu.