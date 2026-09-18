Kauza Autostráda. Z ovlivnění zakázky je obviněný bývalý šéf olomouckého ŘSD

Na konci letošního dubna Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) uvedla, že zahájila trestní stíhání jedné fyzické osoby pro zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Podle informací ČT se jedná právě o Smolku.
V září pak Vrchní státní zastupitelství v Olomouci (VSZ) podalo v kauze údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji obžalobu na dalších osm lidí a jednu firmu.
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V kauze zfušovaných krajských silnic půjde před další soud osm lidí a jedna firma
„Obviněnému je kladeno za vinu, že za zvýhodnění převzal úplatek ve výši jeden milion korun, zakázka měla hodnotu přesahující 155 milionů korun. Obviněný vytýkané jednání popírá. Proti zahájení trestního stíhání podal stížnost, o které státní zástupce rozhodl tak, že ji zamítl jako nedůvodnou,“ řekl České televizi náměstek vrchního státního zástupce z VSZ Olomouc Radek Bartoš.
„Předmětná trestní věc se týká období let 2020 až 2022, kdy stíhaná fyzická osoba z výkonu své funkce u územního pracoviště Ředitelství silnic a dálnic měla ovlivnit řádný průběh zadávacího řízení u nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce a za tuto činnost jí poté měla být poskytnuta finanční odměna,“ podotkl na jaře mluvčí elitního celorepublikového policejního útvaru Jaroslav Ibehej NCOZ.
Případ dopravních zakázek otevřeli v listopadu 2023 detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zásahem na olomouckém krajském úřadě, na přerovské radnici, ve stavebních firmách či na Správě silnic Olomouckého kraje. Obviněno bylo poté 13 lidí.
„Doba přípravného řízení byla zejména ovlivněna množstvím zajištěných elektronických dat a nutností tato data vyhodnotit,“ podotkl k tomu olomoucký vrchní žalobce.
U pěti z nich soud následně schválil dohody o vině a trestu, které obsahovaly podmíněné a peněžité tresty i zákazy činnosti. Týkala se například spolumajitele stavební firmy Frekomos Dušana Cimaly či vlivného lobbisty a sponzora ODS Roberta Knoblocha. O rok později se kauza rozšířila o část týkající se veřejné zakázky v Kostelci na Hané na Prostějovsku, ta dosud nebyla uzavřena.