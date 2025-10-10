Žádná dohoda o přepuštění mandátu nebyla, odmítá spekulace náhradní poslanec Šmída

Rostislav Hányš
  14:41
Kolotoč emocí nejspíš zažil v uplynulých dnech lídr kandidátky Pirátů v Olomouckém kraji Martin Šmída. Přestože si v zákulisí vysloužil uznání za to, že předvolební kampaň „odmakal“ jako málokdo jiný z regionu, zvolen nakonec nebyl. Jediný mandát získala dvojka kandidátky. Ta se ho však v úterý vzdala, a do Sněmovny tak nakonec zamíří právě místopředseda celé strany.

Martin Šmída | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Čím si neúspěch vysvětlujete?
Rozhodli voliči. A o tom demokracie je. V Olomouckém kraji volilo Piráty na 25 tisíc lidí, to je velká podpora. My jsme avizovali, že mají na kandidátkách možnost kroužkovat. Na čelných pozicích jsme měli 40 procent žen a jsme rádi, že voliči této možnosti využili a ženy kroužkovali. Sněmovna potřebuje silné zastoupení žen. Je vidět, že tam lidem citelně chyběly a jsme rádi, že naše Pirátky se budou čtyři roky podílet na uskutečňování našeho programu.

Výsledky - Olomoucký kraj

ANO 2011

38,72 %
strana získala 131 683 hlasů
6
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

20,14 %
strana získala 68 520 hlasů
3
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

9,43 %
strana získala 32 084 hlasů
1
0

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

9,36 %
strana získala 31 830 hlasů
1
-1

Česká pirátská strana

7,33 %
strana získala 24 942 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

6,64 %
strana získala 22 586 hlasů
1
+1

Stačilo!

5,16 %
strana získala 17 575 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,18 %
strana získala 4 029 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,38 %
strana získala 1 297 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,26 %
strana získala 889 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,23 %
strana získala 806 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,23 %
strana získala 785 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,2 %
strana získala 693 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,18 %
strana získala 645 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,1 %
strana získala 370 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,09 %
strana získala 325 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,07 %
strana získala 262 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,06 %
strana získala 229 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,06 %
strana získala 209 hlasů
0
0

Volt Česko

0,05 %
strana získala 179 hlasů
0
0

Levice

0,03 %
strana získala 121 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Mandát jste získal až po odstoupení kolegyně z osobních důvodů. Je to pro vás nějaký hendikep?
Nevnímám to tak. Od začátku to bereme tak, že jsme jeden tým politiků a expertů. A jsem moc rád, že jako jeden tým budeme fungovat i nadále. Šárčino (Šárka Kučerová – pozn. red.) rozhodnutí určitě nebylo snadné, ale jakmile se rozhodla, byl jsem první, komu to řekla. Včetně důvodů, jež ji k tomu vedly. Naprosto je respektuju a s velkou pokorou přistupuji i k nabytému poslaneckému mandátu.

Na sociálních sítích se objevily komentáře, že jste byli předem domluveni. Že pokud neuspějete, tak ten, kdo vás porazil, odstoupí. Co k tomu můžete říct?
To je naprostý nesmysl. Žádné takovéto dohody rozhodně nevznikaly. Hejty na sociálních sítích dál nechci komentovat, často se jedná o výtvory falešných a trollích profilů.

Místo montovny chceme z Česka mozkovnu, říká lídr Pirátů. Slibuje rozvoj venkova

Předpokládám, že se jako člověk pracující v oboru odpadů, a měl jste je ve své gesci i jako krajský radní, budete ve Sněmovně věnovat hlavně této problematice. Co chcete v této oblasti prosazovat?
Mezi má témata bude patřit hlavně životní prostředí, zemědělství a zvyšování kvality života na venkově. Zaměřím se taky na rozvoj regionů, dostupné služby a podporu obcí. Stát musí lidem pomáhat, ne je brzdit.

Martin Šmída

  • Je mu 40 let, živí se jako kompostář v rodinné firmě na recyklaci stavebních sutí a bioodpadů.
  • Má dva inženýrské tituly z Vysokého učení technického v Brně v oborech řízení a ekonomika podniku a realitní inženýrství.
  • V letech 2014 až 2020 byl zastupitelem obce Majetín a od roku 2020 do října 2024 krajským zastupitelem a radním.
    • Je ženatý, má dvě děti.

Co se týče odpadů, nemělo by se už konečně dořešit zálohování plastových lahví, jak je to v Evropské unii běžné? Jak toho dosáhnout?
To je jen jedna velmi malá výseč problematiky odpadového hospodářství. Navíc taková, se kterou není žádný problém. Občané třídí velmi dobře, drtivá většina PET lahví jde do recyklace. Je potřeba řešit odpadové hospodářství komplexně, rozvíjet dotřiďování, recyklaci a využití recyklovaných výrobků.

Hrajete v punkové kapele, jak by se „po punkovsku“ dal charakterizovat výsledek sněmovních voleb?
Myslím, že sexpistolovské „No Future“ by bylo příliš příkré, ač jisté obavy o budoucnost jsou na místě. V opozici jsme odhodláni podat ten nejlepší výkon, třeba i za ramonesovského „Hey Ho! Let’s Go!“.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

