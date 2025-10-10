Čím si neúspěch vysvětlujete?
Rozhodli voliči. A o tom demokracie je. V Olomouckém kraji volilo Piráty na 25 tisíc lidí, to je velká podpora. My jsme avizovali, že mají na kandidátkách možnost kroužkovat. Na čelných pozicích jsme měli 40 procent žen a jsme rádi, že voliči této možnosti využili a ženy kroužkovali. Sněmovna potřebuje silné zastoupení žen. Je vidět, že tam lidem citelně chyběly a jsme rádi, že naše Pirátky se budou čtyři roky podílet na uskutečňování našeho programu.
Výsledky - Olomoucký kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
Moravské zemské hnutí
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
VÝZVA 2025
Hnutí občanů a podnikatelů
Jasný Signál Nezávislých
SMS – Stát Má Sloužit
Volt Česko
Levice
Mandát jste získal až po odstoupení kolegyně z osobních důvodů. Je to pro vás nějaký hendikep?
Nevnímám to tak. Od začátku to bereme tak, že jsme jeden tým politiků a expertů. A jsem moc rád, že jako jeden tým budeme fungovat i nadále. Šárčino (Šárka Kučerová – pozn. red.) rozhodnutí určitě nebylo snadné, ale jakmile se rozhodla, byl jsem první, komu to řekla. Včetně důvodů, jež ji k tomu vedly. Naprosto je respektuju a s velkou pokorou přistupuji i k nabytému poslaneckému mandátu.
Na sociálních sítích se objevily komentáře, že jste byli předem domluveni. Že pokud neuspějete, tak ten, kdo vás porazil, odstoupí. Co k tomu můžete říct?
To je naprostý nesmysl. Žádné takovéto dohody rozhodně nevznikaly. Hejty na sociálních sítích dál nechci komentovat, často se jedná o výtvory falešných a trollích profilů.
|
Místo montovny chceme z Česka mozkovnu, říká lídr Pirátů. Slibuje rozvoj venkova
Předpokládám, že se jako člověk pracující v oboru odpadů, a měl jste je ve své gesci i jako krajský radní, budete ve Sněmovně věnovat hlavně této problematice. Co chcete v této oblasti prosazovat?
Mezi má témata bude patřit hlavně životní prostředí, zemědělství a zvyšování kvality života na venkově. Zaměřím se taky na rozvoj regionů, dostupné služby a podporu obcí. Stát musí lidem pomáhat, ne je brzdit.
Martin Šmída
Co se týče odpadů, nemělo by se už konečně dořešit zálohování plastových lahví, jak je to v Evropské unii běžné? Jak toho dosáhnout?
To je jen jedna velmi malá výseč problematiky odpadového hospodářství. Navíc taková, se kterou není žádný problém. Občané třídí velmi dobře, drtivá většina PET lahví jde do recyklace. Je potřeba řešit odpadové hospodářství komplexně, rozvíjet dotřiďování, recyklaci a využití recyklovaných výrobků.
Hrajete v punkové kapele, jak by se „po punkovsku“ dal charakterizovat výsledek sněmovních voleb?
Myslím, že sexpistolovské „No Future“ by bylo příliš příkré, ač jisté obavy o budoucnost jsou na místě. V opozici jsme odhodláni podat ten nejlepší výkon, třeba i za ramonesovského „Hey Ho! Let’s Go!“.