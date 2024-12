Naše hlasy musí být ty, na kterých bude vláda stát, říká Pirát Šmída

Trochu nečekaně jste se nedávno objevil v novinách kvůli reakci módní policie, kterou zaujala vaše kšiltovka na pirátském sjezdu. Je to vaše poznávací znamení?

Nejdřív chci ocenit zmíněný článek z Lidových novin, byl fajn, byl v něm i kontext k tématu kšiltovek. Každopádně za mě to není cíleně budovaná image, je mi to přirozené, ostatně už v kampani jsem vystupoval v kšiltovce s nápisem Tak trochu jiný kandidát na hejtmana. Prostě takhle chodím. Kdybych měl spočítat, kolikrát jsem měl při výkonu funkce krajského radního na sobě za ty čtyři roky kravatu, tak možná třikrát?

Když se rozhodnete upřednostnit tu důležitou, ale často neviditelnou práci, tak s vámi ten systém prostě vydrbe.