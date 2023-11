ODS se distancuje od kauzy silničních zakázek, chce zrušit sdružení v Přerově

„Chtěli jsme se nějakým způsobem distancovat od celé kauzy, takové jednání není v souladu s tím, jak by se měla ODS chovat, proto jsme přistoupili k takovému razantnímu kroku. Uvědomujeme si, že do značné míry to může být vůči některým členům nespravedlivé, ale už teď pracujeme na tom, aby byla činnost tamních místních sdružení, která zde fungovala, obnovena. Jednání začala už v neděli a pokračovala dnes (v pondělí),“ řekl Major.

Přerovskou ODS chce regionální rada znovuobnovit již do kampaně do evropských voleb, tedy do května. „Pevně věříme, že začneme s čistým štítem znovu. Místní sdružení, potažmo oblast, už nebude zatížena kauzou, která stále rezonuje v médiích. Předpokládám, že ti co tam budou působit, si zvolí své nové vedení, které vůbec nebylo spojeno s aktivitami některých členů z minulosti,“ doplnil Major.

Řada členů přerovské ODS však s rozhodnutím regionální rady nesouhlasí. Prezentovat argumenty proti tomuto kroku chtějí v pondělí také na regionálním sněmu ODS, řekl člen oblastní rady Petr Caletka. Výstup z pondělního sněmu bude podle něj rozhodující i pro další kroky včetně volby nového uvolněného přerovského radního, který nahradí obviněného Záchu.

Ten byl nejen předsedou regionálního sdružení, ale vedl také místní sdružení ODS v Přerově. Členem přerovské buňky byl také další z obviněných Robert Knobloch. Oba již vystoupili ze strany.

Kauza silničních zakázek se nepřímo dotkla i šéfa oblastního sdružení Igora Kraicze, u kterého vyšlo najevo, že si od Knoblocha letos v březnu půjčil bezúročně dva miliony korun. Smlouvy byly doloženy na katastru. Kraicz v pátek rezignoval na člena regionální rady ODS i na funkce v orgánech krajského zastupitelstva.

„Moje půjčka měla jediný důvod, a to majetkové vyrovnání po rozvodu s mou bývalou manželkou. Když jsem se obrátil na Roberta Knoblocha, nevěděl jsem, co vím dnes. I když jsem tehdy postupoval zcela transparentně a s čistými úmysly, dnes bych to samozřejmě neudělal. Ale nechci, aby celá věc zatěžovala mé blízké a ODS,“ řekl Kraicz. „Vážím si u něj, že přijal politickou odpovědnost, rezignoval na tu funkci, ale je potřeba říci, že se nedopustil ničeho protiprávního,“ doplnil Major.

Pokud republikový sněm 11. prosince zrušení přerovského oblastního sdružení potvrdí, jeho zástupci zůstanou i nadále členy ODS, ale do třech měsíců se budou muset přeregistrovat podle Majora do jiného místního sdružení nebo nově vzniklého. „Pevně věřím, že v rámci těch třech měsíců, kdy budou v této ochranné lhůtě pouze členy ODS, se budou moci stát členy nově vznikajících místních sdružení, které na Přerovsku vzniknou,“ dodal Major.