Šachový génius bojuje s neznámou nemocí, královskou hru ale miluje

Šestnáctiletý Martin Klimeš ze Šumperka je totiž upoutaný na invalidní vozík a doslova uvězněn ve svém vlastním těle nemocí, kterou svět ještě nezná.

„Máme za sebou řadu vyšetření u specialistů a rehabilitací v Česku i zahraničí, nikde však synovi nedokázali pomoci. Jeho diagnóza stále zůstává pro lékaře záhadou,“ říká otec hocha Eduard Klimeš.

Příčinu Martinových potíží neodhalilo ani exomové sekvenování, tedy přečtení všech 20 tisíc lidských genů. Naděje rodiny se teď upíná na věhlasný americký vědecký institut.

Martin byl do svých 18 měsíců úplně zdravé dítě. Pohyboval se běžným způsobem, chodil, jenže pak se jeho zdravotní stav začal měnit. Ztrácel rovnováhu, začal zakopávat.

Dnes už se bez invalidního vozíku, který je součástí jeho života od prvního stupně základní školy, neobejde. Jeho křehkou tělesnou schránku – při výšce 170 centimetrů váží pouhých třicet kilogramů – okupuje neznámá nemoc, která mu znemožnila normálně fungovat.

Svět kolem sebe přitom vnímá naplno. Je to bystrý, empatický génius milující šachy. Jeho příběh tak trochu připomíná osud britského fyzika a kosmologa Stephena Hawkinga.

Slavný britský vědec celý svůj dospělý život bojoval s amyotrofickou laterální sklerózou, přesto se stal jedním z nejznámějších a nejuznávanějších vědců své doby. S tím rozdílem, že diagnózu hocha ze Šumperka odborníci neznají.

Slova musí psát na tablet

Jako vybraný neobjasněný lékařský případ z Česka se Martin před rokem a půl dokonce zúčastnil neuropediatrického semináře v německém Göttingenu.

„Zprávu o výsledku jsme obdrželi loni v únoru a stálo v ní, že se nejspíše opravdu jedná o zcela nové, dosud nepopsané onemocnění,“ informuje Martinův tatínek.

Po vyšetření na klinice v německém Ulmu, kde stále čekají na další výsledky, se chce rodina nyní obrátit na vědce z Národního institutu zdraví v USA.

Chlapcův stav se s postupujícím věkem stále zhoršuje. Zatímco ještě nedávno chodil, nyní už to nedokáže. Dříve se sám otočil v noci na posteli, dnes už nemůže a volá o pomoc. „Několikrát za noc ho otáčíme, polohujeme i podkládáme. Pohyb je pro něho čím dál náročnější,“ popisuje otec.

Plíce fungují z jedné třetiny

Martina trápí silná skolióza, plíce pracují jen na třicet procent, kyčle má vymknuté a jsou tu i další omezení. Následkem handicapu má skoro nepohyblivou čelist, takže vyslovit slovo nebo polknout sousto jej stojí spoustu energie.

„Vybavuji si okamžik, kdy mi syn něco říkal a já mu poprvé v životě nerozuměl. Říkal jsme mu: Martínku, zkus to ještě jednou. Dnes už nám svá slova musí psát na tablet,“ líčí posmutněle otec.

Přes všechno, co zažívá, je však velmi empatickým a inspirativním mladíkem. „Má velkou životní energii, dobře se s ním spolupracuje. Samozřejmě jsme netušili, kam až se jeho nemoc dostane a jak to s ním bude za deset let,“ přemítá otec.

Rodiče měli ze začátku pocit, že syn patří do skupiny dětí, které mohou zlepšit svůj stav cvičením. Martin absolvoval spoustu léčebných pobytů, a to i v Číně. Chlapec hodně bojoval a hodně cvičil, ale výsledky nepřicházely.

Každý víkend na turnaji

Za poslední rok hoch dvakrát upadl do bezvědomí. Začalo to na šachových turnajích, po kterých Klimešovi jezdí každý víkend, protože Martin šachy miluje a dodávají mu sílu.

„Když se to stalo poprvé, byla to pro nás hodně emotivní situace. Doktor nás však uklidnil, že šachy za to nemůžou a rozhodně o ně nemá přijít. Hraje dál,“ vypráví táta.

Martin hraje od šesti let a vše, co umí, se naučil sám. Nyní už má k dispozici osobního kouče a trénuje sedm hodin každý den.

„Moc mu v tom fandíme. Jeho zdravotní stav mu momentálně neumožňuje navštěvovat některou ze středních škol, a tak studuje aspoň šachy,“ přibližuje Eduard Klimeš.

„Když vidíte, jak na tom je, nevěřili byste, že dokáže sedět ve svém vozíku a hrát šachovou partii s úsměvem i více než sedm hodin, ale přesně to je jeho čerstvý rekord z Open Praha 2025,“ sdělil otec.

Šachové úspěchy

Martin má doma bohatou sbírku medailí, pohárů a nejrůznějších trofejí z mezinárodních turnajů doma i v zahraničí.

Díky komunitě šachistů z Česka i Slovenska a dalším lidem, kteří se přidali ke sbírce, mohli Klimešovi nedávno pořídit automobil, s nímž bude Martin moci bezpečněji a pohodlněji jezdit na turnaje.

Zkvalitnit chlapcův život by pomohly i některé další pomůcky a služby, pojišťovna je však nehradí. Rodina je tak odkázaná na pomoc okolí.

Do té se zapojila i Martinova bývalá škola, sbírku na platformě Donio založila učitelka ze štítecké základní školy Barbora Skácelová.

„Marťa k nám nastoupil před lety. Nejhorší je koukat se na dítě, které má abnormálně dobré předpoklady, co se týká inteligence, ale nemůže je naplnit, protože už to prostě fyzicky nezvládá,“ vysvětluje. Ve sbírce se dosud vybralo 1,22 milionu korun.

Peníze rodina aktuálně potřebuje na pořízení speciálního lůžka do nového automobilu, na financování služeb, pomůcek a procedur, které chlapci pomáhají cítit se ve svém těle lépe, a také na podporu při pobytech na týdenních šachových turnajích.