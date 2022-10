Písek ze sochy Marie Terezie ochrání Olomouc před vodou, vzniknou další díla

Od srpna do října vévodila Hornímu náměstí v Olomouci čtyřmetrová socha od akademického sochaře Mariana Maršálka, který ji vyrobil z téměř třiceti tun jílovitého písku. Místní i návštěvníci si ji velmi oblíbili. Město proto podobný počin chystá i do dalších let.