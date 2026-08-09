V Hlavní zemské pevnosti Olomouc toho zpočátku její velitel Radecký na práci příliš neměl. Publicista zaměřující se na vojenskou historii Zbyněk Válka uvádí, že piloval výcvikový řád, po návštěvách hrál taroky a docházel na svou zahrádku v pevnostním příkopu za hradbami.
Pravděpodobně také diskutoval o budoucnosti opevnění severovýchodní hranice říše, k níž náležela i Olomouc. Ostatně podle informací na webu radnice ji Radecký považoval za nejdůležitější vojenský bod monarchie.
Z jejích bran vyrazil v roce 1831 na jih jako nový velitel rakouské armády v Itálii už s načrtnutou koncepcí změn ve výcviku armády.