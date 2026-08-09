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Piloval výcvik, ale i rozvíjel zeleň města. O co se v Olomouci zasadil maršál Radecký

Ondřej Zuntych
  17:00

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Ve fondech Vlastivědného muzea v Olomouci se nachází portrét maršála Radeckého s Řádem zlatého rouna, Vojenským řádem Marie Terezie a uherským Řádem sv. Štěpána. (22. července 2026) | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

V rakouské armádě už měl za sebou skvělou kariéru, když se v roce 1829 stal rakouský vojenský velitel a český šlechtic Jan Josef Václav Radecký z Radče hlavou olomoucké pevnosti. Jmenování mělo nádech vojenského důchodu, ostatně generál měl v té době 63 let a za sebou vítězství nad napoleonskými vojsky v bitvě národů u Lipska v roce 1813. Jeho olomoucké stopě se věnuje další díl seriálu iDNES Premium Tady psali dějiny.

V Hlavní zemské pevnosti Olomouc toho zpočátku její velitel Radecký na práci příliš neměl. Publicista zaměřující se na vojenskou historii Zbyněk Válka uvádí, že piloval výcvikový řád, po návštěvách hrál taroky a docházel na svou zahrádku v pevnostním příkopu za hradbami.

Pravděpodobně také diskutoval o budoucnosti opevnění severovýchodní hranice říše, k níž náležela i Olomouc. Ostatně podle informací na webu radnice ji Radecký považoval za nejdůležitější vojenský bod monarchie.

Z jejích bran vyrazil v roce 1831 na jih jako nový velitel rakouské armády v Itálii už s načrtnutou koncepcí změn ve výcviku armády.

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