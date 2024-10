S likéry uspěli i v Americe. U nás si lidé často představí vaječňák, mrzí je

„Když vidíte na zadní straně obalu věci, jimž nerozumíte, a je tam celá abeceda různých éček, musí vám být hned jasné, že produkt nemůže být dobrý. Anebo na vás chce někdo hodně vydělat,“ vysvětluje Jan Kleiner.

Ten má v oboru lihovarnictví víc než pětadvacet let zkušeností, třeba v roce 2013 vytvořil recept jednoho ze známých tuzemských likérů.

„Mandlové likéry, které si člověk běžně koupí na českém trhu, při výrobě využívají pouze různé trestě a ochucovadla. Na takový produkt jsme tehdy dostali zakázku, měli jsme jasně zadané, jak má vypadat i chutnat. Výsledný výrobek byl ovšem prezentován úplně jinak, než jak vznikal, a to se nám nelíbilo,“ zmiňuje lihovarník.

Proto se nakonec Kleinerovi rozhodli spolupráci ukončit a začali pracovat na vlastní značce, jež by se podle mandlí nejen jmenovala, ale také je obsahovala v nejčistší možné podobě. Inspiraci hledala Ruženka Kleinerová ve vzpomínkách na ovocné šťávy své babičky i v zahraničí

„Věděli jsme, že to jde dělat jinak. Když chtějí lidé ochutnat mandle, dejme jim je, ne jenom nějaká ochucovadla. V Kalifornii jsou největší mandloňové farmy na světě, tak jsme se tam setkali s farmáři a navázali spolupráci s organizací, která je zastřešuje,“ zmínil Kleiner.

Cesta k výrobě ale byla ještě dlouhá, zdokonalování trvalo roky. „Během čtyř let jsem si zjišťoval informace, jak se vyrábí mandlová silice, jež se získává přímo z mandlí velmi složitými procesy, ale zato je úplně přírodní, bez jakékoliv chemie. U nás to nikdo nedělá, možná i z toho důvodu, že jsou pro tuto technologii vyžadovány mandle nejvyšší kvality,“ popisuje lihovarník.

Ovocné šťávy vozí až z Francie

Podle autorů oceňované receptury je to s mandlovým likérem podobné jako třeba s rumem.

„Můžete jej mít z náhražek aromat, ale pokud chcete správný rum, hledejte ten z cukrové třtiny. Naše výroba je náročná, nákladná, a navíc každá ingredience splňuje velmi přísná kritéria košer certifikace. Na jeden litr esenciální mandlové silice je potřeba sto kilogramů kvalitních mandlí,“ přibližuje Kleiner.

Suroviny pro výrobu manželé pečlivě vybírají, dodavatele ovocných šťáv například našli až ve Francii. V portfoliu má rodinný podnik Mandličku, Višničku a Arónii, dříve nabízenou pod názvem Jeřabinka.

„Mnoho lidí se ptalo, zda je to arónie, tedy právě ta velmi zdravá superpotravina. Po dlouhém zvažování a pod tíhou zahraničních trhů jsme se nakonec rozhodli název změnit, přestože nám to teď nesedí k ostatním zdrobnělinám,“ říká s lehkým úsměvem Kleiner.

Chystají expanzi na trh v USA

Který likér z nabídky je nejlepší, to podle majitele nejde jednoznačně určit.

„Každý má své přednosti a hodí se na jinou příležitost. Sám jsem dospěl k tomu, že si dám třeba jen kapku do skleničky na ledu. Je to tak jemné a lahodné pití, že k němu opravdu nic dalšího nepotřebujete. A díky tomu si to rádi dají i chlapi, kteří jinak nad sladkými likéry ohrnují nos,“ podotýká.

Komplikací jsou podle něj i předsudky. „Když se u nás řekne likér, většina lidí si představí lepivé a sladké pití, jako je klasický vaječňák. To je předsudek, jenž se zpočátku těžko překonává. Lidé musí nejdřív ochutnat a pochopit, že ovocný likér může být něco úplně jiného. Přitom princip ratafie je něco, co je s námi tisíce let. Jen je potřeba dělat všechny kroky správně a nic neošidit.“

Likéry z Žešova na Prostějovsku uspěly na prestižní soutěži v Kalifornii i u tamních pěstitelů mandlí.

Likéry s intenzivní vůní mandlí se také postupně stávají hlavními hvězdami koktejlů, lidé tak mohou v barech ochutnat například variace na Mandličku s tonikem nebo celou škálu oživených klasických drinků, jako je gimlet nebo třeba martini.

„Mladí lidé se zajímají o to, co pijí. Už se nesoustředí jen na to, zda nápoj obsahuje alkohol, ale snaží se hledat kvalitní a přírodní produkty. Vyhledávají nízkoalkoholické alternativy k tradiční nabídce v barech a restauracích. To přesně jim nabízíme,“ vyzdvihuje Kleiner s tím, že příští rok plánuje společnost začít dodávat produkty i na americký trh.

Nejvíc hřeje pochvala od farmářů

Podle něj musí mít ten, kdo se do výroby přírodních likérů pustí, obrovské množství zkušeností i velkou dávku odvahy, neboť výsledek může být poměrně nejistý.

„Pohybujeme se na velmi tenké hranici toho, kolik cukru už je málo. Nefunguje tak, že vezmete recept a tím se jednoduše řídíte. Nechci to zakřiknout, ale nám se zatím ještě žádná dávka nezkazila. Některé nebyly úplně dokonalé, tam ale nastala chvíle pro společné ochutnávání a dotahování chutí tak, aby potom ve skleničce hrály,“ přibližuje.

„Zkoušeli jsme jednotlivé várky na kamarádech a známých, sbírali připomínky, ale poslední slovo měla vždy manželka. Má ohromný talent na zdokonalování chutí,“ směje se lihovarník.

O tom, že recepturu vyladili k dokonalosti, se manželé přesvědčili na jedné z nejprestižnějších mezinárodních soutěží hodnotících alkoholické nápoje – San Francisco World Spirits Competition. V Kalifornii získali v roce 2023 dvojité zlato za Višničku a Arónii. Mandličku porota ocenila bronzovou medailí.

„Do soutěže jsme se hlásili hlavně proto, abychom zjistili, jak naše produkty odpovídají poptávce ve světě. Říkali jsme si, že to bude velká zkušenost a zpětná vazba. Že bychom získali nejvyšší ocenění, o tom se nám ani nesnilo. Manželka sice od začátku říkala, že bychom mohli uspět, ale když jsme se dozvěděli o zlatu, tak i slzička ukápla. Zvlášť protože měla na výsledném produktu obrovský podíl,“ říká majitel firmy.

Pro hodnocení se též manželé neváhali vrátit tam, kde nápad na vytvoření mandlového likéru začal získávat obrysy.

„Největší odměna je, že náš likér chutnal farmářům, kteří nám dodávají mandle. Jeden dokonce říkal, že se při napití cítí, jako by se procházel v rozkvetlém sadu. To je snad ještě lepší ocenění než jakákoliv medaile,“ uzavírá Kleiner.