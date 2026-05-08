Pořízení přístroje vyšlo na téměř 2,7 milionu korun bez DPH. Dodavatelem byla společnost Nimotech. „Nejde jen o další nový přístroj. V tomto případě mluvíme o technologii, která posouvá standard péče,“ tvrdí vedoucí Odboru zdravotnické techniky FNOL Nela Skulová.
To, co činí systém výjimečným, je umělá inteligence, konkrétně technologie LiveBreastAssist a S-Detect. Systém využívá algoritmy hlubokého učení k automatické analýze ložiskových změn v prsní tkáni.
„Umělá inteligence rozhodně nenahrazuje lékaře,“ upozorňuje přednosta Radiologické kliniky Martin Köcher. „Nicméně je jeho velmi sofistikovaným asistentem. Nová technologie přináší další zpřesnění diagnostiky tam, kde zkušení lékaři již tak provádějí přesnou a precizní diagnostiku.“
Technologie LiveBreastAssist pomáhá při dynamickém vyšetření v reálném čase upozornit na nehomogenity v ultrazvukovém obraze. Lékař se pak k danému místu může vrátit a posoudit, zda jde skutečně o závažný problém v těle pacientky, nebo o nevýznamný výrůstek.
„Pro nás je zásadní, že dokážeme zachytit i velmi drobné patologické změny, které by při běžném vyšetření mohly uniknout pozornosti.“ říká vedoucí lékařka Oddělení mamární diagnostiky Lucie Veverková.
Systém svede sám ohraničit podezřelé útvary a vyhodnotit jejich charakter podle mezinárodně uznávané klasifikace BI-RADS. Výsledkem je návrh, zda se jedná o benigní nebo podezřelý nález. Tak, či onak, výsledek vyšetření vždy závisí na hodnotícím lékaři.
„Je totiž potřeba brát v úvahu určitou chybovost těchto systémů. Hlavním přínosem je tedy především upozornění i na velmi drobnou nehomogenitu v obraze při dynamickém ultrazvukovém vyšetření,“ uvádí mluvčí nemocnice Adam Fritscher.
U nádorových onemocnění prsu je klíčovým faktorem rychlost při odhalení abnormality. Čím dříve je změna odhalena, tím větší je šance na úspěšnou léčbu.