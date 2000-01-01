Do červena či fialova zbarvená pole nyní krášlí krajinu na Hané. A to díky kvetoucím mákům, jejichž semena jsou navíc v případě potravinářského máku surovinou s unikátními vlastnostmi. Česko je ve světovém srovnání makovou velmocí.
Na snímku pohled naskýtající se za Mohelnicí na Šumpersku u její místní části Podolí v nejsevernější části Hané.
Například v koncentraci vápníku mák mnohonásobně překoná kravské mléko, v obsahu bílkovin se zase vyrovná libovému hovězímu masu. Rovněž je plný zinku nebo draslíku.
Maková semena jsou přitom velmi malá, na jeden gram je jich potřeba přes tři tisíce. V kilogramovém balení se pak nachází téměř čtyři miliony kuliček.
Rozkvetlá maková pole nyní lákají k pořizování fotografií využívajících barevné scenérie. Je ale potřeba být opatrný, jinak to může vést ke konfliktům. Pěstitelé rozhodně nejsou nadšení z lidí, kteří jim při chození po poli část úrody pošlapou.
„Makové“ fotografie každopádně patří každý rok k sezonním trendům na sociálních sítích.
Mák je rozšířený po celém světě, celkově je známo více než sto odrůd. Ty mají nejen různě barevné květy od sytě fialové přes červenou, oranžovou či žlutou až po bílou, ale i různě zbarvená semena od modrých přes šedá až po bílá.
Například v Indii byl mák součástí stravy již před pěti tisíci lety a nedali na něj dopustit starověcí Sumerové, Egypťané či Řekové a Římané.
Dnes se přístup k němu ve světě značně liší. V některých zemích je jeho pěstování i přechovávání dokonce trestné, a to především v Asii - například v Číně, ale také v Saúdské Arábii nebo Spojených arabských emirátech.
Česko je naopak velmocí, je největším světovým producentem potravinářského máku a exportuje ho víc než třeba chmele. Hodnota vývozu dlouhodobě překračuje miliardu korun. Na snímku pole mezi obcemi Bohuňovice a Bělkovice-Lašťany na Olomoucku.
Největší rozmach u nás zažilo pěstování máku až po sametové revoluci. Z méně než 8 tisíc hektarů v roce 1989 se pěstební plochy prudce zvýšily ke 30 tisícům hektarů v roce 1994 a poté dál stoupaly. Vrcholem byl rok 2008, kdy bylo mákem oseto téměř 70 tisíc hektarů, z nichž bylo sklizeno přes 49 tisíc tun máku. Poté ale začal stejně prudký pokles, v roce 2012 se mák pěstoval už jen na 18 tisících hektarech. Následně však oseté plochy opět vzrostly a pohybovaly se v rozmezí 20 až 40 tisíc hektarů.
Češi jsou dlouhodobě v přepočtu na jednoho obyvatele největšími konzumenty máku na světě, průměrná spotřeba se pohybuje mezi 300 až více než 400 gramy „na hlavu“ ročně.
Kdysi byl mák v tuzemsku dokonce též součástí vánoční tabule. Obsahovaly ho takzvané pupáky, což byly dukátové buchtičky spařené mlékem, pomaštěné a sypané mákem a cukrem.
