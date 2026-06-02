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OBRAZEM: Květy máku rozzářily Hanou, barevná pole lákají k fotografování
Po louce na Olomoucku sám jezdí mobilní kurník, firma láká na vejce z pastvy
Mobilní kurník vybavený moderními technologiemi, který se díky vlastnímu pohonu sám pohybuje po louce a poskytuje tak pěti stovkám slepic stále čerstvou pastvu, začal nedávno sloužit v Dolanech na...
OBRAZEM: Květy máku rozzářily Hanou, barevná pole lákají k fotografování
Do červena či fialova zbarvená pole nyní krášlí krajinu na Hané. A to díky kvetoucím mákům. Semena jsou navíc v případě potravinářského máku surovinou s unikátními vlastnostmi a Česko je ve světovém...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Olomouc trápí gang výtržníků. Napadený chlapec skončil vážně zraněný v nemocnici
Podobné problémy, jaké působil loni v létě a na podzim v třeboňských ulicích Gang 247, kdy série brutálních útoků mladistvých vzbudila mediální pozornost, teď zažívá i Olomouc. Z výpovědí rodičů...
Místo volna utrácení. Slavia zahájila proměnu, kvůli Šturmovi zbořila rekord
Liga sotva skončila a už se zase dějí věci. V neděli ještě fotbalová Slavia oslavovala mistrovský titul, o tři dny později už stačila zbořit přestupový rekord. Napadlo by vás, že za slovinského...
Olomouc trápí gang výtržníků. Napadený chlapec skončil vážně zraněný v nemocnici
Podobné problémy, jaké působil loni v létě a na podzim v třeboňských ulicích Gang 247, kdy série brutálních útoků mladistvých vzbudila mediální pozornost, teď zažívá i Olomouc. Z výpovědí rodičů...
Přísně tajné. Velitelství drah skryli pod zem, budovali ho společně s tělocvičnou
Za studené války přísně utajované podzemní prostory záložního velitelství Československých drah je nyní možné navštívit v Šumperku. Kdysi skryté místo pod zámkem se stalo součástí nové prohlídkové...
Pyrotechnik znovu v akci. U Kojetína vykopali při modernizaci tratě další munici
Železniční dopravu na koridoru v Kojetíně na Přerovsku dopoledne na dvě hodiny opět zastavila nalezená munice. Podobnou situaci u kojetínského nádraží řešili policisté v pondělí, tehdy našli stavbaři...
Samosběr jahod v Olomouckém kraji 2026: kdy začnou a kam je nutná rezervace
Po loňské bídné sezoně v Olomouckém kraji, kdy hned dvě velké jahodárny měly výpadek a musely kvůli počasí omezit samosběry, to letos vypadá na pravé hody. Pěstitelé hlásí vydařenou úrodu – ovoce...
OBRAZEM: Květy máku rozzářily Hanou, barevná pole lákají k fotografování
Do červena či fialova zbarvená pole nyní krášlí krajinu na Hané. A to díky kvetoucím mákům. Semena jsou navíc v případě potravinářského máku surovinou s unikátními vlastnostmi a Česko je ve světovém...
Pražírna z Hané čelí nástupu zdravějšího mlsání, dubajská čokoláda jí vzala pistácie
Pražírna Alika z Čelčic na Prostějovsku, která produkuje přes šest tisíc tun pochutin a surovin pro další zpracování, měla loni úspěšný rok, když zvýšila tržby na 540 milionů korun. Musela se ale...
Opilá žena se v autě pohádala s přítelem a za jízdy vyskočila. Letěl pro ni vrtulník
Neobvyklou dopravní nehodou se od nedělního odpoledne zabývají policisté ze Šumperska. Žena tam podle dosavadních zjištění za jízdy po rušné silnici I/44 na okraji Mohelnice vyskočila z vozu a vážně...
Ve Spartě neměl místo, v Rakousku oslavil titul a vyhlížel MS. Daněk ví: Čísla chci lepší
Podobné oslavy ještě nezažil. Není se co divit, vždyť fotbalový LASK vyhrál rakouský titul po dlouhatánských 61 letech. A rovnou k tomu přidal i vítězství v domácím poháru! Český záložník Kryštof...
Letní koupačka vyjde o desítky korun dráž. Kde a kdy se v kraji otevírají aquaparky?
Nové a rychlé tobogany i spousta zábavy čeká na milovníky letních radovánek v Olomouckém kraji. Provozovatelé koupališť, biotopů a kempů na přírodních jezerech s nástupem pravého letního počasí...
Z vyřazené tramvaje bude kavárna. Přesun inspiroval dobromyslný tramvaják Arnošt
Najezdila skoro milion a půl kilometrů, teď tramvaj typu T3, konkrétně její vůz s evidenčním číslem 158, v olomouckých ulicích končí. Důvodem je modernizace vozového parku Dopravního podniku města...
Prodej rodinného domu v Drahanech
Drahany, okres Prostějov
3 650 000 Kč
„S římskou omáčkou ze zkvašených ryb opatrně.“ Festival ukázal, jak vařili vojáci
Garum, ritschert nebo rolák. Málo známá slova související s historickými pokrmy spojil Festival vojenských kuchyní. V sobotu ho na svém nádvoří hostilo Vlastivědné muzeum v Olomouci. Pod pokličku...
Klub se zlepšuje po všech stránkách, hodnotí sezonu brankář Sigmy Koutný
Vytoužený cíl, tedy umístit se v top šestce ligy a zabojovat o evropské poháry, klubu nevyšel. Přesto bude mít fotbalový brankář a odchovanec olomoucké Sigmy Jan Koutný na skončený ročník dobré...