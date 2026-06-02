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OBRAZEM: Květy máku rozzářily Hanou, barevná pole lákají k fotografování

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  7:00
Do červena či fialova zbarvená pole nyní krášlí krajinu na Hané. A to díky kvetoucím mákům. Semena jsou navíc v případě potravinářského máku surovinou s unikátními vlastnostmi a Česko je ve světovém srovnání makovou velmocí.
Pohled na rudé makové pole za Mohelnicí na Šumpersku u její místní části... Pohled na rudé makové pole za Mohelnicí na Šumpersku u její místní části... Pohled na rudé makové pole za Mohelnicí na Šumpersku u její místní části... Pohled na rudé makové pole za Mohelnicí na Šumpersku u její místní části... Pohled na rudé makové pole za Mohelnicí na Šumpersku u její místní části... Pohled na fialové makové pole mezi obcemi Bohuňovice a Bělkovice-Lašťany na... Pohled na rudé makové pole za Mohelnicí na Šumpersku u její místní části... Pohled na fialové makové pole mezi obcemi Bohuňovice a Bělkovice-Lašťany na... Pohled na fialové makové pole mezi obcemi Bohuňovice a Bělkovice-Lašťany na... Pohled na fialové makové pole mezi obcemi Bohuňovice a Bělkovice-Lašťany na... Pohled na fialové makové pole mezi obcemi Bohuňovice a Bělkovice-Lašťany na... Pohled na rudé makové pole za Mohelnicí na Šumpersku u její místní části...

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OBRAZEM: Květy máku rozzářily Hanou, barevná pole lákají k fotografování

Pohled na rudé makové pole za Mohelnicí na Šumpersku u její místní části...

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