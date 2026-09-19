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Majetín v referendu rozhodne o rozšíření pískovny. Firma nabízí přes 70 milionů

Ondřej Zuntych
  8:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MF DNES

V Majetíně na Olomoucku vyhlásili místní referendum k záměru rozšíření těžby štěrkopísku. Konat se bude spolu s komunálními volbami. Podrobnosti se lidé dozvědí z brožur, které dostanou do poštovních schránek. Obavy z vyššího zatížení okolí firma nepřipouští a lidem nabízí slevy na písek a štěrk, obci pak příspěvek z vytěžené suroviny.

„Zastupitelstvo obce Majetín považuje za důležité umožnit občanům obce přímé vyjádření jejich vůle k záměru těžby štěrkopísku na katastrálním území obce Majetín. Jedná se o záměr, který může mít významný a dlouhodobý vliv na život v obci, její okolí a každodenní podmínky života obyvatel,“ informovala v týdnu starostka Miroslava Zavadilová (nez.) na webových stránkách obce i na sociální síti.

Zastupitelstvo referendum vyhlásilo na konci srpna. „Cílem referenda není nikoho přesvědčovat o ‚správné‘ odpovědi. Cílem je dát každému občanovi možnost rovného a férového hlasu v otázce, která se dotýká každodenního života – dopravy, hluku, prašnosti, bezpečnosti, ale také budoucího charakteru krajiny a okolí Majetína,“ uvedla Zavadilová. Obavy se týkají i vlivu těžby na podzemní vodu.

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Rozšíření těžby ve zdejší pískovně chce společnost Zepiko, která už své plány v minulosti lidem opakovaně představila. Podrobnosti uvádí také ve zmíněné brožuře. Obsahuje mimo jiné odpovědi na nejčastější otázky.

„V brožuře vysvětlujeme vliv těžby na obec Majetín a její okolí a přibližujeme také zlepšení, které přinese přesunutí těžby dál od obce, za železniční trať. Nedojde přitom k navýšení objemu těžby, a tedy ani k nárůstu související dopravy či hlukové zátěže. V případě pokračování těžby nabízí pískovna Zepiko obci Majetín nadstandardní finanční přínos, a to více než 70 milionů korun,“ napsal v dopise obyvatelům jednatel společnosti Zdeněk Ohniště.

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Lidem také firma nabízí výrazné slevy na nákup písku a štěrku či bezplatnou možnost uložení výkopové zeminy.

Otázka referenda zní: „Souhlasíte s tím, aby obec Majetín v rámci své samostatné působnosti činila všechny účelné zákonné kroky směřující k tomu, aby na katastrálním území obce Majetín nebyla rozšířena těžba štěrkopísku na etapu č. 6 a č. 7?“

Existovala i jednodušší verze dotazu, přičemž obě varianty odsouhlasilo ministerstvo vnitra. Právní zástupci obce doporučili podrobnější znění otázky.

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„Zastupitelstvo obce si uvědomuje, že na záměr těžby existují různé názory. Právě proto je referendum nejvhodnějším nástrojem: umožňuje, aby se rozhodnutí opíralo o jasně vyjádřenou vůli občanů, nikoli o domněnky či předpoklady. Výsledek referenda bude pro obec závazný v rámci její samostatné působnosti, ať už bude jakýkoli,“ dodala starostka.

Komunální volby se konají v pátek 9. a v sobotu 10. října.

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