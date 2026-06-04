Bylo úterý 12. května, když z účtů Majetína začaly odcházet částky, které v součtu dosáhly pěti milionů korun. Šlo o neoprávněné transakce, za nimiž stojí nátlak takzvaných kyberšmejdů. Kdo převody peněz umožnil, ale vedení obce doposud tají.
Zprávy o průšvihu se postupně začaly šířit vesnicí a zastupitelé se proto rozhodli na středeční večer svolat zasedání, kde by se lidé mohli dozvědět podrobnosti.
I někteří přítomní lidé se starostky, jež působí v komunální politice už mnoho let, zastávali. Zazníval názor, že by bylo dobré počkat na závěry vyšetřování.