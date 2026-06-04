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Kyberšmejdi ukradli obci miliony, úřad tají, kdo je viník. Odvolání starostky neprošlo

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Budova obecního úřadu v Majetíně na Olomoucku. | foto: Ondřej Zuntych, MF DNES

Ondřej Zuntych
  14:01
Chybějící kontrolní pravidla při schvalování bankovních převodů stála obec Majetín na Olomoucku více než čtyři miliony korun. Peníze, které vylákali falešní policisté a bankéři, už vesnice pravděpodobně nikdy neuvidí. Starostka kvůli tomu čelila na středečním zasedání zastupitelstva návrhu na odvolání, většina zastupitelů ji však ve funkci podržela.

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Bylo úterý 12. května, když z účtů Majetína začaly odcházet částky, které v součtu dosáhly pěti milionů korun. Šlo o neoprávněné transakce, za nimiž stojí nátlak takzvaných kyberšmejdů. Kdo převody peněz umožnil, ale vedení obce doposud tají.

Zprávy o průšvihu se postupně začaly šířit vesnicí a zastupitelé se proto rozhodli na středeční večer svolat zasedání, kde by se lidé mohli dozvědět podrobnosti.

I někteří přítomní lidé se starostky, jež působí v komunální politice už mnoho let, zastávali. Zazníval názor, že by bylo dobré počkat na závěry vyšetřování.

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