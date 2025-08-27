Přihlaste se k trvalému pobytu, zaplatíme vám, láká radnice v Olomouci

Rostislav Hányš
  10:27
Lidé, kteří žijí v Olomouci, ale nemají přihlášený trvalý pobyt, mohou získat od magistrátu deset tisíc korun. Stačí, když se k pobytu ve městě oficiálně přihlásí. Město totiž vůbec poprvé spouští kampaň, která má motivovat k přihlášení k trvalému pobytu.

Budova olomoucké radnice na tamním Horním náměstí | foto: MAFRA

V Olomouci je v současnosti k trvalému pobytu přihlášeno přibližně 102 tisíc obyvatel, avšak podle údajů Ministerstva vnitra České republiky zde reálně žije asi 115 tisíc lidí.

Na základě rozpočtového určení daní ovšem dostává Olomouc na jednoho občana stejný objem peněz jako obce nad 30 tisíc obyvatel, a přesto zajišťuje řadu služeb pro celý region.

„Město naší velikosti zajišťuje financování služeb v mnoha směrech, prakticky pro celý kraj, od kultury přes hromadnou dopravu až po atrakce typu zoologická zahrada,“ vypočítal primátor Miroslav Žbánek (ANO).

Nadává i funí. Unikátní zloděj opět ručkuje po římse olomouckého muzea

Město chce proto oslovit skupinu obyvatel, kteří jsou plnoletí, v Olomouci již žijí, pracují, platí nájem, využívají veškeré dotované služby počínaje městskou hromadnou dopravou a konče svozem odpadu, ale trvalý pobyt mají hlášený jinde. Městu tudíž žádné finanční prostředky do rozpočtu nepřinášejí.

Magistrát na odměně lidem vydělá

„Pokud by se tito lidé přihlásili k trvalému pobytu, tak by Olomouc mohla na dani získat víc než čtvrt miliardy korun ročně. Rozhodli jsme se je proto k přihlášení motivovat finančně,“ řekl primátor Miroslav Žbánek s tím, že lidé tento finanční obnos dostanou, pokud se k pobytu přihlásí v období od 28. srpna do konce prosince 2025.

Podle ekonomického náměstka primátora Otakara Štěpána Bačáka (spOLečně) bude motivační opatření pro město i jeho stávající obyvatele nadále výhodné.

Moravské divadlo připravilo sezonu inspirovanou osudy rodiny Mašínů i Welzla

„Příliv nových obyvatel se projeví již v rozpočtu roku 2026 díky vyššímu přídělu z rozpočtového určení daní,“ vysvětlil náměstek Bačák.

„Za každého obyvatele Olomouc dostává z rozpočtového určení daní 21 tisíc korun ročně. Město na opatření vydá 10 tisíc korun, do rozpočtu i tak přibude za každého dalších 11 tisíc. Tyto prostředky pak můžeme využít například k investicím do městské hromadné dopravy, údržby zeleně, sportovišť či svozu odpadu,“ nastínil.

Úřad stačí navštívit jednou

Žádost o změnu trvalého bydliště není složitá a olomoucký úřad je potřeba navštívit pouze jednou. Čas mohou lidé ušetřit díky online rezervačnímu systému, v němž si z domova vyberou termín, a následně v daný den navštíví magistrát.

Z depresivního podchodu je jedinečná galerie, proměnil ho francouzský umělec

Motivační program není určen všem automaticky. Žadatel musí doložit, že na území města skutečně bydlí po dobu alespoň tří měsíců před datem vyhlášení výzvy, aby magistrát předešel zneužití ze strany spekulantů. Současně žadatel nesmí mít například žádný nesplacený dluh vůči Správě nemovitostí města Olomouce.

