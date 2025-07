Poté, co odborníci z několika institucí zkoumající infikovaná klíšťata napříč Českem označili Olomouc za nejhorší ze všech krajských měst a v celém regionu nenašli místo, kde by obávaní paraziti byli...

Pouhých 386 gramů a 27 centimetrů. To jsou míry dosud nejmenšího miminka, které kdy opustilo brány porodnice Fakultní nemocnice Olomouc. Příběh Viktorky přichází zhruba dva roky poté, co tamní...

Chystáte se letos na cyklovýlet do pohádkových Beskyd? Pak využijte pohodlí cyklobusů, které vás dopraví přímo do srdce hor. Jedním z oblíbených výchozích bodů výletů na kole je hraniční přechod...

S vyrušováním se počítá. Olomoucké divadlo zahraje batolatům, seznámí je s živly

Zážitkové představení, které děti od jednoho do tří let doslova vtáhne do děje a nabídne zcela nový způsob, jak mohou batolata s doprovodem zažít divadlo – na vlastní kůži a ve svém tempu. Formát...