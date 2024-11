Vylepšil náhrady plotének, přišíval hlavu. Teď neurochirurg vyhlíží využití AI

Když se ohlédneme do minulosti, píše se rok 2017 a na olomoucké neurochirurgii se schyluje ke světové premiéře...

Ano, bylo to na podzim a jednalo se o první operaci bederní páteře s využitím titanové náhrady meziobratlové ploténky, jež měla lidem s degenerativním onemocněním páteře přinést okamžitou a výraznou úlevu od bolesti zad. Souvisí to s fúzí meziobratlového prostoru z bočního přístupu, tato metoda se začala ve světě používat na počátku tisíciletí a já byl první, kdo ji začal praktikovat v Česku.

V páteřní chirurgii jsme dnes již za vrcholem, v tomto oboru se vyzkoušelo vše a zůstalo pár osvědčených modelů a postupů, které se dodnes používají. Dá se říci, že jsme schopni vyřešit úplně všechny potíže.