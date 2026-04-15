Opilec naboural sloupek i auto, ale chtěl jet dál. Pohotový svědek mu sebral klíčky

Autor:
  13:31
Nehodu opilého řidiče vyšetřují od úterka policisté z Olomoucka. Muž tam sedl za volant přestože byl ve stavu, kdy jízdu očividně nezvládal. Nakonec ho zastavil až zásah svědka jeho počínání.
Opilý řidič naboural sloupek a zaparkovaný vůz, poté si prorazil pneumatiky...

Opilý řidič naboural sloupek a zaparkovaný vůz, poté si prorazil pneumatiky když vjel na obrubník. Přesto ho zastavilo, až když mu svědek jeho počínání sebral klíčky. (14. dubna 2026) | foto: Policie ČR

5 fotografií

Pětašedesátiletý muž v obci Ludéřov po čtvrté hodině odpoledne nejprve při otáčení u domu narazil do zděného sloupku a poté nacouval do zaparkovaného auta.

„To ho však nezastavilo a jel dál a to i přes obrubník. Jeho jízdu ukončil až travnatý val a pohotový svědek, který mu odebral klíče od vozu,“ popsala olomoucká policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Přivolaní policisté následně provedli dechovou zkoušku, při níž řidič nadýchal 1,62 promile alkoholu.

„Jelikož u sebe neměl řidičský průkaz, zabavili mu ho policisté administrativně. Hmotnou škodu předběžně odhadli na 116 tisíc korun,“ doplnila Skoupilová.

Případ zatím policisté vyšetřují jako možný přečin ohrožení pod vlivem návykové látky, za který hrozí viníkovi pokuta, zákaz řízení a v krajním případě také až tři roky vězení.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.