Z instalatéra lovcem ponorek. Zmizení Heclova letounu nad Atlantikem je dodnes záhadou

Rostislav Hányš
  4:57
Válečný hrdina František Hecl vyměnil místo pozemního mechanika za hlídkování nad mořem, což ho stálo život. Symbolických 111 let od jeho narození uplyne ve středu. Muž původem z Dolních Studének na Šumpersku byl jako palubní mechanik členem letecké posádky, která za druhé světové války pátrala v moři po německých ponorkách.
Válečný hrdina František Hecl si podává ruku s prezidentem Československa...

Válečný hrdina František Hecl si podává ruku s prezidentem Československa Edvardem Benešem. | foto: Československá obec legionářská

Dobový snímek z návštěvy prezidenta Beneše u Československé armády.
Františka Hecla v Anglii připomíná památník vzdušných sil britského impéria,...
Válečný hrdina František Hecl (v dolní řadě druhý zleva) pózuje s kamarády na...
Válečný hrdina František Hecl zmizel za neobjasněných okolností.
5 fotografií

Během pátrání po se mu ovšem jeden z letů stal osudným. Společně s ním zahynulo dalších sedm lidí, jejich těla včetně Heclova nebyla nikdy nalezena.

Válečný hrdina se narodil 27. srpna 1914, a protože jeho otec brzy nato zemřel, péče o tři chlapce zůstala na matce. Hecl byl vychováván vlastenecky nejen díky ní, ale také řediteli základní školy v Dolních Studénkách Ferdinandu Šnajdrovi, který byl velký národovec. Vyučil se instalatérem v nedalekém Šumperku, nastoupil tam i do práce, ale posléze se rozhodl pro vojenskou kariéru.

V roce 1933 byl přijat na Vojenské letecké učiliště v Prostějově, v letech 1934 až 1936 pak absolvoval základní vojenskou službu u leteckého pluku v Piešťanech na Slovensku. Poté v armádě zůstal.

Válečný hrdina František Hecl (v dolní řadě druhý zleva) pózuje s kamarády na vojenské základně.

Válečný hrdina František Hecl zmizel za neobjasněných okolností.

Po okupaci Československa nacistickým Německem na jaře roku 1939 došlo k rozpuštění československé armády, což mladý Hecl těžce nesl. Proto se rozhodl ilegálně opustit republiku a přes Polsko zamířil do Francie.

„V srpnu 1939 pak vstoupil do Francouzské cizinecké legie. Absolvoval extrémně náročný až brutální výcvik na severu Afriky, jen těžko překonával jazykové a kulturní bariéry,“ připomíná Československá obec legionářská (ČsOL).

Američana ze sestřeleného letounu Češi měsíce ukrývali, děkoval jim i Eisenhower

Po napadení Polska Německem vstupuje Francie jako spojenec Polska do války se třetí říší a zoufale potřebuje vojáky. Mezi těmi, které cizinecká legie uvolňuje ze svých služeb pro potřeby státu, je i Hecl.

„Nastupuje do obnovené československé armády ve Francii a díky tomu, že se vyučil leteckým mechanikem, se dostává do letecké skupiny,“ přibližuje ČsOL.

Nad mořem hlídkovali i 16 hodin

Francouzská anabáze je však velmi krátká. Drtivý útok Německa zahájený v květnu 1940 totiž vede zanedlouho k její kapitulaci. Čeští vojáci musí pryč a řada z nich odchází do Anglie, včetně Hecla. Už v červenci vstupuje do řad Královského vojenského letectva RAF.

„Na základně Honington je zařazen ke 311. československé bombardovací peruti jako pozemní mechanik. Peruť je začleněna do bombardovacího velitelství Bomber Command,“ zmiňuje ČsOL.

Koňský lazaret wehrmachtu kočoval na Prostějovsku, zvířata léčil v plynových komorách

V roce 1942 přechází peruť k pobřežnímu velitelství Coastal Command, kde Hecl absolvuje výcvik pro hlídkovou činnost, aby mohl létat na upravených amerických bombardérech Liberator. O rok později byl zařazen k leteckému personálu na místo palubního mechanika a začal pravidelně létat nad moře.

„Peruť, jejímž úkolem bylo pátrat po německých ponorkách, vysílala své posádky k letům trvajícím 14 až 16 hodin. Vracely se naprosto vyčerpané,“ podotkl později lékař perutě Karel A. Macháček.

Osamělý vlk z Hané lovil během bitvy o Británii nepřátele i navzdory rozkazům

V roce 1944 se Hecl stěhuje na základnu bombardovací perutě na letiště Beaulieu, k poslednímu letu odsud vzlétne 13. března v Liberatoru pilotovaném Otto Žantou. Letoun hlídkující nad Biskajským zálivem totiž zmizí a nikdy se jeho trosky ani nikoho z osmičlenné posádky nepodaří najít. Co se tehdy ve vzduchu stalo, se tak objasnit nepodaří.

„Kdo nepřiletěl z moře hned po skončení operace, už se nikdy nevrátil. To byla hrůza Coastal Command. Biskaj a Atlantik požadovanou daň nikdy nevracely,“ vzpomínal později jiný pilot perutě Václav Korda.

80 let od konce války

Františka Hecla nyní v Anglii připomíná památník vzdušných sil britského impéria, známý též pod názvem Runnymede Memorial, kde je jeho jméno uvedeno mezi více než 20 tisíci padlými příslušníky.

„Je příkladem odvahy a vlastenectví. Mohl dožít válku u pozemního leteckého personálu, místo toho se rozhodl přispět ke zničení nacistického Německa ve vzduchu, což bylo násobně nebezpečnější,“ vyzdvihl Jiří Skrbek z ČsOL.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Cesta u Bílé Opavy pod náporem turistů. Správa CHKO Jeseníky ji zjednosměrnila

Nahoru k Ovčárně ano, zpátky do Karlovy Studánky už ne. Žlutá turistická trasa po březích Bílé Opavy v Jeseníkách se proměnila v jednosměrku, turisté by ji měli využívat jen k výstupu. Důvodem je...

VIDEO: Zběsilá honička na Olomoucku. Šofér pod drogami vletěl přímo před vlak

Policisté zveřejnili záběry zběsilé honičky, která se strhla v pátek ve Šternberku na Olomoucku. Řidič octavie tam začal ujížděl poté, co ho hlídka chtěla zkontrolovat. Zhruba po kilometru vjel...

Výsledky jako z jiných kontinentů. Jak si vede váš okres ve vzdělávání?

Průměrný pražský maturant získal v testu z češtiny v uplynulých třech letech až o devět bodů více než jeho vrstevník z Chebu. Podobné rozdíly nachází Česká školní inspekce mezi žáky a studenty z...

Kubíček: Proboha, proč jsme neprodali Kerbra do Realu Madrid? Dodnes se stydím

Ve Švédsku to téměř před čtyřiceti lety začalo a ve stejné zemi to ve čtvrtek pokračovalo. Fotbalová Olomouc v pohárech! Kdo jiný by měl zavzpomínat na časy, ve kterých Sigma pod vizionářským...

„Dotace? Co to je?“ Vietnamští obchodníci zachraňují malé vesnice a poradí si

Premium

Ještě před několika lety byly v rozlehlých Supíkovicích na Jesenicku tři obchody potravin a smíšeného zboží. Jeden na dolním konci, druhý na horním a třetí v centru. Jenže všichni majitelé postupně...

Z instalatéra lovcem ponorek. Zmizení Heclova letounu nad Atlantikem je dodnes záhadou

Válečný hrdina František Hecl vyměnil místo pozemního mechanika za hlídkování nad mořem, což ho stálo život. Symbolických 111 let od jeho narození uplyne ve středu. Muž původem z Dolních Studének na...

27. srpna 2025  4:57

Nadává i funí. Unikátní zloděj opět ručkuje po římse olomouckého muzea

Už zase ručkuje a nadává. I letos se na římse budovy Muzea umění v Olomouci objevil laminátový zlodějíček, který ručkuje pod okny. Chrlí při tom jednu hlášku za druhou a nešetří ani nadávkami. Zloděj...

26. srpna 2025  13:36

Přepadl benzinku, obsluze stříkl do očí tekutinu. Policie hledá lupiče i svědka

Kriminalisté z Hranic na Přerovsku řeší od 6. ledna loupež benzinové pumpy, kterou zatím nedokázali objasnit. Neznámý muž si tehdy z čerpací stanice v obci Slavíč odnesl téměř třicet tisíc korun....

26. srpna 2025  10:55

Moravské divadlo připravilo sezonu inspirovanou osudy rodiny Mašínů i Welzla

Nestárnoucí dramata z uliček Verony či katedrály Notre-Dame de Paris i zcela nové ztvárnění osudů rodiny Mašínů. Moravské divadlo Olomouc představilo bohatý program na novou sezonu, která slavnostně...

26. srpna 2025  5:28

Z depresivního podchodu je jedinečná galerie, proměnil ho francouzský umělec

Francouzský umělec Vincent Chignier proměnil podchod pod frekventovanou silnicí v Olomouci v atraktivní veřejné místo, kde se snoubí příroda, hanácké tradice i historie. Nevzhledný prostor dostal...

25. srpna 2025  15:33

Sedmá oběť povodní potvrzena. Mrtvé tělo nalezené v Polsku patří muži z Jesenicka

Loňské zářijové záplavy mají sedm obětí. Ostatky nalezené letos v dubnu u Glucholaz v Polsku patří dvaačtyřicetiletému muži z Lipové-lázní na Jesenicku, který byl pohřešován od poloviny loňského...

25. srpna 2025  14:12

Sestry se po narození vešly do dlaně. Teď chtěly ve stejné nemocnici samy rodit

Když se 26. srpna 1996 v olomoucké porodnici narodila dvojčata Helena a Olga, vážila tolik, že se vešla do dlaně. Olga přišla na svět jako první s porodní váhou 900 gramů, Helena ji následovala s...

25. srpna 2025  10:34

Olomouc? Hodně běhá, málo střílí. Byli jsme sterilní, uznal Janotka po Hradci

Už před sezonou hlásil sportovní manažer fotbalové Sigmy Ladislav Minář: „Budeme přepínat z evropských pohárů na ligu a na rovinu – na to nejsme vůbec zvyklí.“ Někdejší dlouholetý předseda...

25. srpna 2025  9:15

Věřím, že příroda lidi niterně proměňuje, říká ekolog a otec Sluňákova Bartoš

Je pojítkem mezi ekologií, uměním, filozofií i vědou a nechává přírodu promlouvat do duše lidí. Pod jeho vedením vzniklo centrum ekologických aktivit města Olomouce – Sluňákov, unikátní galerie Dům...

25. srpna 2025  5:33

Hradec Králové - Olomouc 1:0. První výhru v sezoně vystřelil Darida

Fotbalisté Hradce Králové porazili v 6. kole první ligy Olomouc 1:0. Výhru domácím vystřelil ve 32. minutě Vladimír Darida. „Votroci“ poprvé v sezoně nejvyšší soutěže zvítězili a v neúplné tabulce se...

24. srpna 2025  16:54,  aktualizováno  17:11

Advantage Consulting, s.r.o.
ZÁMEČNÍK VE VÝROBĚ (28-33.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 28 000 - 33 000 Kč

Dalších 32 897 volných pozic

Nutrie ničí břehy i parky, v Olomouci začal jejich odchyt

V Olomouci začal odchyt nutrií. Tento v naší přírodě nepůvodní býložravec znečišťuje a ničí břehy Moravy, Mlýnského potoka i Bystřice a poškozuje také trávníky v parcích. Lidé navíc nutrie krmí, čímž...

24. srpna 2025  6:37

Na radnici v Hranicích vyroste lešení, její věž dostane novou korouhev

Protože v Hranicích na Přerovsku začíná oprava věže Staré radnice, musí dělníci kolem stavby postavit lešení. Akce potrvá od pondělí 25. srpna do 5. září. „Po tuto dobu bude od 7 do 17 hodin z...

23. srpna 2025  6:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.