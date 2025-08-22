Trojice lupičů brutálně zbila chataře, dostali až 8,5 roku vězení

Autor:
  16:29
Vězením od pěti let a pěti měsíců do 8,5 roku potrestal dnes olomoucký krajský soud trojici mužů ze Slovenska obžalovaných z loupežného přepadení seniora v chatové oblasti v Olomouci-Radíkově, které společně spáchali v prosinci 2023. Poškozenému podle obžaloby způsobili závažná poranění včetně zlomenin žeber a z jeho chaty odnesli 1500 korun a elektroniku. Navíc musí zaplatit odškodné ve výši 100 tisíc korun.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Fotolia

U soudu pachatelům za loupež ve stadiu pokusu a porušování domovní svobody hrozilo pět až 12 let vězení. Rozsudek není pravomocný, obžalovaní si ponechali lhůtu pro odvolání.

Gabriel Karalo, Jaroslav Tomi a Milan Bartoš podle obžaloby 7. prosince 2023 časně ráno vnikli do chaty v Radíkově a fyzicky napadli jejího majitele.

Vrah je tu mezi námi, míní pamětník ze Šternberku. I jeho policisté vyslýchali

Zloději využili okamžiku, kdy důchodce vyšel z chaty pro dřevo. U dveří ho srazili na zem a odtáhli ho do koupelny, kde jej opakovaně bili a ohrožovali nožem.

Lákaly je miliony

Jeden z útočníků seniora řízl do palce, aby ho donutil říct, kde má schované peníze. Napadenému muži svázali ruce a nechali ho v uzamčené koupelně, zatímco prohledali chatu a odnesli z ní 1500 korun, mobilní telefon, powerbanku, notebook a několik drobností.

Nejvyšší trest 8,5 roku roku dostal Karalo, který podle obžaloby akci vymyslel a zorganizoval. Karalo má v trestním rejstříku 13 záznamů za násilnou trestnou činnost.

Muži rozbil na ubytovně obličej dřevěnou tyčí, útočník si dohodl šestiletý trest

Tomi odešel od soudu s trestem 6,5 roku vězení a Bartoš dostal pět let a pět měsíců. U Tomiho soudce zohlednil doznání i projevenou lítost, u Bartoše také jeho dosavadní trestní bezúhonnost.

Karalo řekl, že tip na vyloupeni chaty dostal od známého, u kterého bydlel na Olomoucku. „Měl mít (poškozený) doma čtyři až pět milionů korun z prodeje bytu a pozemků,“ uvedl Karalo.

Dvojice k sobě přibrala třetího

Dvojice chtěla chatu několikrát vykrást, avšak majitel byl pokaždé doma. Karalo poté odjel zpět na Slovensko a po nějaké době se rozhodl, že se chatu v Radíkově pokusí znovu vykrást. Po cestě přibral Tomiho a Bartoše, se kterými časně ráno vyrazil k chatě v Radíkově. Poškozený měl každý den ráno běhat, bohužel byl ale doma,“ řekl Karalo.

Po pár dnech na svobodě loupil ve zlatnictví, aby měl na drogy. Dostal devět let

Trojice se k chatě přiblížila ze dvou stran. Když Karalo pronikl do chaty, tak senior už prý po úderech Tomiho ležel na zemi. Zloději muže odtáhli do koupelny a pustili se do prohledáváni pokoje. Vinu za zbití důchodce v koupelně házeli obžalovaní jeden na druhého.

Napadený muž utrpěl četná zranění včetně zlomenin žeber, zhmožděnin na hlavě a tržných ran. Lékaři upozornili, že způsob a razance útoku mohly vést k život ohrožujícím zraněním, jako jsou fraktury v obličeji nebo nitrolební krvácení.

Poškozený vznesl požadavek na odškodnění ve výši půl milionu korun, soudce ho kvůli chybějícím posudkům odkázal na občanskoprávní řízení.

Karalo a Tomi podle státního zástupce v roce 2023 spáchali podobnou loupež na Brněnsku, kde vnikli do rodinného domu starších manželů a muže opakovaně napadli, a to i krumpáčem do hlavy. Krumpáč s sebou měli i při loupeži v Radíkově. „Vše nasvědčuje tomu, že jsou schopni proti starším lidem postupovat poměrně agresivně,“ uvedl státní zástupce.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Řidič zraněný při nehodě na D1 byl od barev, nemohli ho tak vzít vrtulníkem

Dálnici D1 mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku uzavřela ve směru na Prahu vážná srážka dodávky s kamionem. Řidič dodávky utrpěl mnohočetná poranění dolních končetin, když zůstal...

Putin na billboardech chválí Babiše či Okamuru. Za kampaní stojí senior

Na Jesenicku se objevilo několik billboardů, které zobrazují ruského prezidenta Vladimira Putina a opoziční politiky z ANO, SPD či Stačilo! s hesly jako „Děláte to dobře, moje děti!“ či „Nevolím...

VIDEO: Zběsilá honička na Olomoucku. Šofér pod drogami vletěl přímo před vlak

Policisté zveřejnili záběry zběsilé honičky, která se strhla v pátek ve Šternberku na Olomoucku. Řidič octavie tam začal ujížděl poté, co ho hlídka chtěla zkontrolovat. Zhruba po kilometru vjel...

Výsledky jako z jiných kontinentů. Jak si vede váš okres ve vzdělávání?

Průměrný pražský maturant získal v testu z češtiny v uplynulých třech letech až o devět bodů více než jeho vrstevník z Chebu. Podobné rozdíly nachází Česká školní inspekce mezi žáky a studenty z...

„Dotace? Co to je?“ Vietnamští obchodníci zachraňují malé vesnice a poradí si

Premium

Ještě před několika lety byly v rozlehlých Supíkovicích na Jesenicku tři obchody potravin a smíšeného zboží. Jeden na dolním konci, druhý na horním a třetí v centru. Jenže všichni majitelé postupně...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  22.8 16:44

Trojice lupičů brutálně zbila chataře, dostali až 8,5 roku vězení

Vězením od pěti let a pěti měsíců do 8,5 roku potrestal dnes olomoucký krajský soud trojici mužů ze Slovenska obžalovaných z loupežného přepadení seniora v chatové oblasti v Olomouci-Radíkově, které...

22. srpna 2025  16:29

Kubíček: Proboha, proč jsme neprodali Kerbra do Realu Madrid? Dodnes se stydím

Ve Švédsku to téměř před čtyřiceti lety začalo a ve stejné zemi to ve čtvrtek pokračovalo. Fotbalová Olomouc v pohárech! Kdo jiný by měl zavzpomínat na časy, ve kterých Sigma pod vizionářským...

22. srpna 2025  16:05

Olomoučtí vědci testují geneticky upravený ječmen. Má být odolnější a výnosnější

Jako vůbec první v Evropské unii zahájili vědci z Univerzity Palackého polní pokus s ječmenem, při jehož vývoji použili metodu úpravy genomu CRISPR. Jarní ječmen se zkráceným stéblem získali pomocí...

22. srpna 2025  12:08

Posílení centrálního dispečinku v Přerově umožní dálkově řídit dvojnásobek tratí

V areálu Centrálního dispečerského pracoviště v Přerově vyroste nová budova, která umožní zavést dálkové řízení provozu na dalších tratích ve východní části republiky. V tendru na zhotovitele vybrala...

22. srpna 2025

Olomoucký kraj představil své vize. Jsou odfláknuté, kritizuje opozice

Moderní kamery ve školách schopné odhalit u člověka zbraně, podpora výstavby multifunkční haly v Olomouci nebo více vozidel pro cestující se zhoršenou pohyblivostí a orientací ve veřejné dopravě. Ale...

22. srpna 2025  5:26

Umí skočit až pět metrů. Olomoucká zoo se raduje z nejmenších opic na světě

Olomoucká zoo se může nově pochlubit párem nejmenších primátů na světě. Jde o kosmana zakrslého východního. Zoo zatím chovala jen jeho příbuzného, což je kosman zakrslý západní. Zatímco jeden druh...

21. srpna 2025  15:48

Šli po milionech z prodeje bytu. Trojici soudí za brutální přepadení chataře

Krajský soud v Olomouci dnes začal projednávat loupežné přepadení z předloňského prosince. Trojice mužů ze Slovenska tehdy podle spisu napadla poškozeného v chatové oblasti v Olomouci-Radíkově....

21. srpna 2025  8:19,  aktualizováno  14:22

„Dotace? Co to je?“ Vietnamští obchodníci zachraňují malé vesnice a poradí si

Premium

Ještě před několika lety byly v rozlehlých Supíkovicích na Jesenicku tři obchody potravin a smíšeného zboží. Jeden na dolním konci, druhý na horním a třetí v centru. Jenže všichni majitelé postupně...

21. srpna 2025

Modernizaci moravského koridoru zahájí úsek na Přerovsku, pojede se až dvoustovkou

Přestavba spojnice Brna a Přerova, která je částí hlavní železniční trati z jihu na sever Moravy a do Slezska, bude zahájena první částí mezi Přerovem a Kojetínem. Modernizaci a zdvoukolejnění úseku...

21. srpna 2025  12:15

Vyšívat se dá i z rybích šupinek, říká modistka. Obléká také Jezulátko

Kloboučnice Marie Mazánková vyšívá na přehlídky, ale i pro olomoucké Jezulátko. Živí ji však právnická profese ve městě Litovel na Olomoucku. Po odchodu z práce domů do nedalekých Nasobůrek mění...

21. srpna 2025  5:06

Míchá nesmysly a genialitu, zachránil život ve vlaku. Olomoucká naděje Mikulenka

Premium

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Vyšponoval se do vzduchu, natáhl nohu a podrážkou dostal míč do sítě. Co si pamatuje pak? Jen absolutní extázi. „Euforie jak sviňa! Každý slavil jak smyslů zbavený,“ zavzpomíná Matěj Mikulenka, objev...

21. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.